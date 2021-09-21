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Лишь 10% школ Львовщины могут работать в "желтой" зоне, - ОГА

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Лишь 10% школ Львовщины могут работать в

Немногим более 10% от общего количества школ Львовской области смогут продолжить оффлайн-обучение после введения "желтой" зоны эпидемиологической опасности.

Об этом заявил директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Во Львовской области почти 1100 школ и из них, к сожалению, немногим более 10% смогут продолжить обучение оффлайн. Во всех остальных школах будут вынужденные каникулы", - заявил Чемерис на брифинге во вторник.

В то же время пресс-служба Львовской ОГА со ссылкой на данные департамента образования сообщает, что во Львовской области 80% персонала привиты в 165 школах. Наибольший процент – в Стрыйском (22,3%), Червоноградском (21,4%) и Дрогобычском (20%) районах области. А последнее место – за Львовским районом (2,6%).

По данным Львовской ОГА, за минувшие сутки в области диагностировали коронавирус у 518 человек, 17 человек скончались от коронавируса и вызванных им болезней.

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Автор: Ірина Дашківська
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А почему эти дяти, которые получают деньги за это, не могут выполнить Основной Закон? Почему если нет возможности оффлайн обучения не организовывается онлайн обучение?
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21.09.2021 16:54 Ответить
потому что тогда вакцинироваться не будут, а у них цель всех вакцинировать
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21.09.2021 18:09 Ответить
Зачем?
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21.09.2021 18:32 Ответить
Новое поколение будет дебильнее предыдущего.
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21.09.2021 17:27 Ответить
 
 