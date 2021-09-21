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Лише 10% шкіл Львівщини можуть працювати в "жовтій" зоні, - ОДА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Лише 10% шкіл Львівщини можуть працювати в

Трохи більше 10% від загальної кількості шкіл Львівської області зможуть продовжити офлайн-навчання після введення "жовтої" зони епідеміологічної небезпеки.

Про це заявив директор департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Орест Чемерис, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У Львівській області майже 1100 шкіл і з них, на жаль, небагато чим більше 10% зможуть продовжити навчання офлайн. У всіх інших школах будуть вимушені канікули", - заявив Чемерис на брифінгу у вівторок.

У той же час пресслужба Львівської ОДА з посиланням на дані департаменту освіти повідомляє, що у Львівській області 80% персоналу щеплені в 165 школах. Найбільший відсоток - в Стрийському (22,3%), Червоноградському (21,4%) і Дрогобицькому (20%) районах області. А останнє місце - за Львівським районом (2,6%).

За даними Львівської ОДА, за минулу добу в області діагностували коронавірус у 518 осіб, 17 осіб померли від коронавірусу і викликаних ним хвороб.

Також читайте: Школи в "жовтій" зоні карантину: Міносвіти пояснило, яким документом можна підтвердити COVID-вакцинацію

Автор: Анастасія Потіха
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А почему эти дяти, которые получают деньги за это, не могут выполнить Основной Закон? Почему если нет возможности оффлайн обучения не организовывается онлайн обучение?
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21.09.2021 16:54 Відповісти
потому что тогда вакцинироваться не будут, а у них цель всех вакцинировать
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21.09.2021 18:09 Відповісти
Зачем?
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21.09.2021 18:32 Відповісти
Новое поколение будет дебильнее предыдущего.
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21.09.2021 17:27 Відповісти
 
 