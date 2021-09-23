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Замдиректора БЭБ Мельника должны назначить "весьма токсичного" Ткаченко из ГФС, - журналист Плинский

Новости Цензор.НЕТ Общество

Замдиректора БЭБ Мельника должны назначить

В Государственной фискальной службе Владимир Ткаченко руководит финансовыми расследованиями. Пресс-служба ГФС в последнее время активно его хвалит.

Об этом пишет в Фейсбуке журналист Евгений Плинский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Достоверно известно, что одним из замов Мельника должен стать весьма токсичный Владимир Ткаченко. ... Он опорник во многих "интересных" делах Вадима Ивановича, который нужен ему и в БЭБ. Такими не разбрасываются", - предполагает журналист.

По словам Плинского, Ткаченко в последние дни активно хвалит пресс-служба ГФС.

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"Оказывается, теперь все победы ГФС только благодаря принципиальности Ткаченко и при его прямом участии. И учитывая, что этот "ход" подхватывают ОПшные ТГ-каналы - метит Ткаченко не иначе как на первого зама", - считает Плинский.

Автор: Ольга Лузан
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Шо там, ігорь валєрієвічь вже потрапив до державного реєстру олігархів?
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23.09.2021 20:11 Ответить
ну и шо, шо токсичен? зато вежлив, пронырлив и практичен
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23.09.2021 20:11 Ответить
Страну всё больше затягивает зелёная тина,сможем ли потом вырваться?
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23.09.2021 22:21 Ответить
 
 