Заступником директора БЕБ Мельника повинні призначити "вельми токсичного" Ткаченка з ДФС, - журналіст Плінський
У Державній фіскальній службі Володимир Ткаченко керує фінансовими розслідуваннями. Пресслужба ДФС останнім часом активно його хвалить.
Про це пише у Фейсбуці журналіст Євген Плінський, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Достовірно відомо, що одним із заступників Мельника повинен стати вельми токсичний Володимир Ткаченко. ... Він опорник у багатьох "цікавих" справах Вадима Івановича, який потрібен йому і в БЕБ. Такими не розкидаються", - припускає журналіст.
За словами Плінського, Ткаченка в останні дні активно хвалить пресслужба ДФС.
"Виявляється, тепер всі перемоги ДФС тільки завдяки принциповості Ткаченка і за його прямої участі. І з огляду на те, що цей "хід" підхоплюють опешні ТГ-канали - мітить Ткаченко не інакше як на першого заступника", - вважає Плінський.
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