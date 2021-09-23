Заступником директора БЕБ Мельника повинні призначити "вельми токсичного" Ткаченка з ДФС, - журналіст Плінський

У Державній фіскальній службі Володимир Ткаченко керує фінансовими розслідуваннями. Пресслужба ДФС останнім часом активно його хвалить.

Про це пише у Фейсбуці журналіст Євген Плінський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Достовірно відомо, що одним із заступників Мельника повинен стати вельми токсичний Володимир Ткаченко. ... Він опорник у багатьох "цікавих" справах Вадима Івановича, який потрібен йому і в БЕБ. Такими не розкидаються", - припускає журналіст.

За словами Плінського, Ткаченка в останні дні активно хвалить пресслужба ДФС.

"Виявляється, тепер всі перемоги ДФС тільки завдяки принциповості Ткаченка і за його прямої участі. І з огляду на те, що цей "хід" підхоплюють опешні ТГ-канали - мітить Ткаченко не інакше як на першого заступника", - вважає Плінський.

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