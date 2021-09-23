Оккупанты отказали в передаче останков украинского воина, - Гармаш
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Член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш раскрыл подробности сегодняшней выдачи оккупантам останков погибшего на Донбассе боевика Мялкина. Украинская сторона взамен просила отдать остатки нашего воина, но получила отказ.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Гармаша в Facebook.
По словам Гармаша, оккупанты попросили отдать останки боевика его матери, которая находится на последней стадии онкологии и "хочет умереть, похоронив сына".
"И мы пообещали проработать этот вопрос, попросив взамен останки другого сына, другой матери, живущей по "эту сторону". Не буду называть его имя, чтобы не травмировать родных. Однако, в итоге, не сразу, через несколько дней, но на нашу "добрую волю" нам ответили отказом", - рассказал он.
Как отметил Гармаш, у украинской стороны был выбор: тоже отказать или дать матери похоронить сына.
"Мы отдали. Мы не должны и не будем уподобляться нелюдям, которые удерживают в заложниках на оккупированной территории не только живых, но и мертвых", - отметил представитель украинской делегации.
Напоминаем, сегодня украинская делегация в ТКГ сообщила о передаче на оккупированные территории останков мужчины, погибшего в 2014 году под Славянском.
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ДАП ничему не научил !
Хотя, израильтяне тела еррористов-самоубийц не выдают.
1) "Мені подобається" (подає себе) - українською Мені до вподоби
2) "Вас було заблоковано" - українською Вас заблоковано
Це, як з обмінов воєнних злочинців і "беркутні" на таксистів.
Талибан это невинные младенцы по сравнению с кацапами.
Даже сейчас талибы выпускают, как видим, из Афганистана всяких несогласных с ними, целыми семьями.
А кацапы, даже мертвых не выпускают, глумятся над останками, не дают похоронить спокойно.
Самка, которая вырастила ублюдка-предателя не заслуживает снисхождения, даже если Бог ее уже наказал!
Вашу милость они воспринимают как слабость и будут дальше издеваться.