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Оккупанты отказали в передаче останков украинского воина, - Гармаш

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Оккупанты отказали в передаче останков украинского воина, - Гармаш

Член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш раскрыл подробности сегодняшней выдачи оккупантам останков погибшего на Донбассе боевика Мялкина. Украинская сторона взамен просила отдать остатки нашего воина, но получила отказ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Гармаша в Facebook.

По словам Гармаша, оккупанты попросили отдать останки боевика его матери, которая находится на последней стадии онкологии и "хочет умереть, похоронив сына".

"И мы пообещали проработать этот вопрос, попросив взамен останки другого сына, другой матери, живущей по "эту сторону". Не буду называть его имя, чтобы не травмировать родных. Однако, в итоге, не сразу, через несколько дней, но на нашу "добрую волю" нам ответили отказом", - рассказал он.

Как отметил Гармаш, у украинской стороны был выбор: тоже отказать или дать матери похоронить сына.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Останки человека, погибшего в 2014 году возле Славянска, переданы на оккупированные территории, - украинская делегация в ТКГ. ФОТО

"Мы отдали. Мы не должны и не будем уподобляться нелюдям, которые удерживают в заложниках на оккупированной территории не только живых, но и мертвых", - отметил представитель украинской делегации.

Напоминаем, сегодня украинская делегация в ТКГ сообщила о передаче на оккупированные территории останков мужчины, погибшего в 2014 году под Славянском.

Оккупанты отказали в передаче останков украинского воина, - Гармаш 01

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+15
опять оркам поверили !
ДАП ничему не научил !
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23.09.2021 22:01
+11
с мертвыми не воюют нормальные люди. Мы имеем дело с дугой цивилизацией. Она не только воюет с мертвыми. Она ими торгует и шантажирует
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23.09.2021 22:38
+10
Нашого не віддали, бо, мабуть, багато ознак насильницької смерті... Як завжди...
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23.09.2021 22:12
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опять оркам поверили !
ДАП ничему не научил !
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23.09.2021 22:01 Ответить
С мертвыми не воюют.
Хотя, израильтяне тела еррористов-самоубийц не выдают.
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23.09.2021 22:03 Ответить
с мертвыми не воюют нормальные люди. Мы имеем дело с дугой цивилизацией. Она не только воюет с мертвыми. Она ими торгует и шантажирует
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23.09.2021 22:38 Ответить
с какой "другой цивилизацией"???? в кацапо-домбасятских обезьян есть цивилизация???
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23.09.2021 22:48 Ответить
есть. кацапо-донбасятская
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23.09.2021 23:26 Ответить
"остаТки боевика"...чётко подмечено что остатки...
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23.09.2021 22:05 Ответить
Нашого не віддали, бо, мабуть, багато ознак насильницької смерті... Як завжди...
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23.09.2021 22:12 Ответить
какие ознаки он погиб то в 2014 году....
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23.09.2021 22:35 Ответить
Обычные для раши... Дырка в затылке, переломанные кости..
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23.09.2021 23:13 Ответить
Орки не отдают потому что там тела со следами пыток. Людей они замучивают, как в самых страшных рассказах про гестапо не пытали. Там извращенцы этим занимаются, специально подобранные.
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23.09.2021 22:50 Ответить
ЦЕНЗОР - прохання виправити мовні помилки:
1) "Мені подобається" (подає себе) - українською Мені до вподоби
2) "Вас було заблоковано" - українською Вас заблоковано
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23.09.2021 23:15 Ответить
Понадеялись что отдавая останки боевика, получат останки нашего ---но забыли с кем дело имели. Стой стороны похоже именно так заранее и решили сделать. Особое скотство конечно.
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23.09.2021 23:50 Ответить
Может хватит быть добренькими их отпетыми убийцами и врагами украинского народа !!
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23.09.2021 23:50 Ответить
Хіба у пліснявих буває інакше?
Це, як з обмінов воєнних злочинців і "беркутні" на таксистів.
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23.09.2021 23:55 Ответить
Русский мир - это враги рода людского, там ничего человеческого не осталось.
Талибан это невинные младенцы по сравнению с кацапами.
Даже сейчас талибы выпускают, как видим, из Афганистана всяких несогласных с ними, целыми семьями.
А кацапы, даже мертвых не выпускают, глумятся над останками, не дают похоронить спокойно.
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24.09.2021 00:20 Ответить
С нелюдями нужно действовать как нелюди.Когда же зебилы поймут эту простую истину?
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24.09.2021 01:13 Ответить
Не хрен было отдавать!
Самка, которая вырастила ублюдка-предателя не заслуживает снисхождения, даже если Бог ее уже наказал!

Вашу милость они воспринимают как слабость и будут дальше издеваться.
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24.09.2021 01:43 Ответить
правильно поступили. верно написал.
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24.09.2021 05:20 Ответить
 
 