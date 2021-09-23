Окупанти відмовили в передачі останків українського воїна, - Гармаш

Член української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш розкрив подробиці сьогоднішньої видачі окупантам останків загиблого на Донбасі бойовика Мялкіна. Українська сторона натомість просила віддати останки нашого воїна, але отримала відмову.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Гармаша в Facebook.

За словами Гармаша, окупанти попросили віддати останки бойовика його матері, яка перебуває на останній стадії онкології і "хоче померти, поховавши сина".

"І ми пообіцяли опрацювати це питання, попросивши натомість останки іншого сина, інший матері, що живе по "цю сторону". Не буду називати його імені, щоб не травмувати рідних. Проте, в результаті, не відразу, через кілька днів, але на нашу "добру волю" нам відповіли відмовою", - розповів він.

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Як зазначив Гармаш, в української сторони був вибір: теж відмовити чи дати матері поховати сина.

"Ми віддали. Ми не повинні і не будемо уподібнюватися нелюдам, які утримують у заручниках на окупованій території не тільки живих, а й мертвих", - зазначив представник української делегації.

Нагадуємо, сьогодні українська делегація в ТКГ повідомила про передачу на окуповані території останків чоловіка, який загинув у 2014 році під Слов'янськом.