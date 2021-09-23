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Новини Агресія Росії проти України
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Окупанти відмовили в передачі останків українського воїна, - Гармаш

Окупанти відмовили в передачі останків українського воїна, - Гармаш

Член української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш розкрив подробиці сьогоднішньої видачі окупантам останків загиблого на Донбасі бойовика Мялкіна. Українська сторона натомість просила віддати останки нашого воїна, але отримала відмову.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Гармаша в Facebook.

За словами Гармаша, окупанти попросили віддати останки бойовика його матері, яка перебуває на останній стадії онкології і "хоче померти, поховавши сина".

"І ми пообіцяли опрацювати це питання, попросивши натомість останки іншого сина, інший матері, що живе по "цю сторону". Не буду називати його імені, щоб не травмувати рідних. Проте, в результаті, не відразу, через кілька днів, але на нашу "добру волю" нам відповіли відмовою", - розповів він.

Читайте також: Останки людини, яка загинула в 2014 році біля Слов'янська, передано на окуповані території, - українська делегація в ТКГ. ФОТО

Як зазначив Гармаш, в української сторони був вибір: теж відмовити чи дати матері поховати сина.

"Ми віддали. Ми не повинні і не будемо уподібнюватися нелюдам, які утримують у заручниках на окупованій території не тільки живих, а й мертвих", - зазначив представник української делегації.

Нагадуємо, сьогодні українська делегація в ТКГ повідомила про передачу на окуповані території останків чоловіка, який загинув у 2014 році під Слов'янськом.

Окупанти відмовили в передачі останків українського воїна, - Гармаш 01

Автор: 

обмін (1149) смерть (6742) Тристороння контактна група (827) Гармаш Сергій (136)


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Топ коментарі
+15
опять оркам поверили !
ДАП ничему не научил !
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23.09.2021 22:01
+11
с мертвыми не воюют нормальные люди. Мы имеем дело с дугой цивилизацией. Она не только воюет с мертвыми. Она ими торгует и шантажирует
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23.09.2021 22:38
+10
Нашого не віддали, бо, мабуть, багато ознак насильницької смерті... Як завжди...
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23.09.2021 22:12
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опять оркам поверили !
ДАП ничему не научил !
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23.09.2021 22:01 Відповісти
С мертвыми не воюют.
Хотя, израильтяне тела еррористов-самоубийц не выдают.
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23.09.2021 22:03 Відповісти
с мертвыми не воюют нормальные люди. Мы имеем дело с дугой цивилизацией. Она не только воюет с мертвыми. Она ими торгует и шантажирует
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23.09.2021 22:38 Відповісти
с какой "другой цивилизацией"???? в кацапо-домбасятских обезьян есть цивилизация???
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23.09.2021 22:48 Відповісти
есть. кацапо-донбасятская
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23.09.2021 23:26 Відповісти
"остаТки боевика"...чётко подмечено что остатки...
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23.09.2021 22:05 Відповісти
Нашого не віддали, бо, мабуть, багато ознак насильницької смерті... Як завжди...
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23.09.2021 22:12 Відповісти
какие ознаки он погиб то в 2014 году....
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23.09.2021 22:35 Відповісти
Обычные для раши... Дырка в затылке, переломанные кости..
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23.09.2021 23:13 Відповісти
Орки не отдают потому что там тела со следами пыток. Людей они замучивают, как в самых страшных рассказах про гестапо не пытали. Там извращенцы этим занимаются, специально подобранные.
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23.09.2021 22:50 Відповісти
ЦЕНЗОР - прохання виправити мовні помилки:
1) "Мені подобається" (подає себе) - українською Мені до вподоби
2) "Вас було заблоковано" - українською Вас заблоковано
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23.09.2021 23:15 Відповісти
Понадеялись что отдавая останки боевика, получат останки нашего ---но забыли с кем дело имели. Стой стороны похоже именно так заранее и решили сделать. Особое скотство конечно.
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23.09.2021 23:50 Відповісти
Может хватит быть добренькими их отпетыми убийцами и врагами украинского народа !!
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23.09.2021 23:50 Відповісти
Хіба у пліснявих буває інакше?
Це, як з обмінов воєнних злочинців і "беркутні" на таксистів.
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23.09.2021 23:55 Відповісти
Русский мир - это враги рода людского, там ничего человеческого не осталось.
Талибан это невинные младенцы по сравнению с кацапами.
Даже сейчас талибы выпускают, как видим, из Афганистана всяких несогласных с ними, целыми семьями.
А кацапы, даже мертвых не выпускают, глумятся над останками, не дают похоронить спокойно.
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24.09.2021 00:20 Відповісти
С нелюдями нужно действовать как нелюди.Когда же зебилы поймут эту простую истину?
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24.09.2021 01:13 Відповісти
Не хрен было отдавать!
Самка, которая вырастила ублюдка-предателя не заслуживает снисхождения, даже если Бог ее уже наказал!

Вашу милость они воспринимают как слабость и будут дальше издеваться.
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24.09.2021 01:43 Відповісти
правильно поступили. верно написал.
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24.09.2021 05:20 Відповісти
 
 