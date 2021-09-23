Еще трое кандидатов подали документы на выборы мэра Харькова

Теперь на должность претендуют пятеро.

Об этом сообщили в городской территориальной избирательной комиссии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"По состоянию на сегодня в течение двух последних дней документы на регистрацию в качестве кандидатов на выборах мэра Харькова подали депутат Харьковского городского совета от "Партии Шария" Владимир Плетнев, экс-депутат Харьковского городского совета, самовыдвиженец Дмитрий Маринин и депутат Харьковского областного совета от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Валерий Говоров", - отметили в комиссии.

Таким образом, добавили в комиссии, с 21 сентября документы на регистрацию в качестве кандидатов на выборах мэра Харькова подали всего 5 кандидатов.

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Напомним, 21 сентября документы в Харьковскую ТИК подали лидер харьковской ячейки "Нацкорпуса" Константин Немичев и бывший мэр Харькова, экс-депутат, самовыдвиженец Михаил Добкин.