Еще трое кандидатов подали документы на выборы мэра Харькова
Теперь на должность претендуют пятеро.
Об этом сообщили в городской территориальной избирательной комиссии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"По состоянию на сегодня в течение двух последних дней документы на регистрацию в качестве кандидатов на выборах мэра Харькова подали депутат Харьковского городского совета от "Партии Шария" Владимир Плетнев, экс-депутат Харьковского городского совета, самовыдвиженец Дмитрий Маринин и депутат Харьковского областного совета от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Валерий Говоров", - отметили в комиссии.
Таким образом, добавили в комиссии, с 21 сентября документы на регистрацию в качестве кандидатов на выборах мэра Харькова подали всего 5 кандидатов.
Напомним, 21 сентября документы в Харьковскую ТИК подали лидер харьковской ячейки "Нацкорпуса" Константин Немичев и бывший мэр Харькова, экс-депутат, самовыдвиженец Михаил Добкин.
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28 августа состоялось голосование за единого кандидата от демократического лагеря. Выбор был между тремя представителями партий - Константин Немичев ("Нацкорпус"), Александр Скорик ("Европейская солидарность"), Никита Соловьев ("Демократична сокира"). Больше всего голосов отдали за Константина Немичева.