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Еще трое кандидатов подали документы на выборы мэра Харькова

Еще трое кандидатов подали документы на выборы мэра Харькова

Теперь на должность претендуют пятеро.

Об этом сообщили в городской территориальной избирательной комиссии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"По состоянию на сегодня в течение двух последних дней документы на регистрацию в качестве кандидатов на выборах мэра Харькова подали депутат Харьковского городского совета от "Партии Шария" Владимир Плетнев, экс-депутат Харьковского городского совета, самовыдвиженец Дмитрий Маринин и депутат Харьковского областного совета от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Валерий Говоров", - отметили в комиссии.

Таким образом, добавили в комиссии, с 21 сентября документы на регистрацию в качестве кандидатов на выборах мэра Харькова подали всего 5 кандидатов.

Читайте: В Харькове выбрали единого кандидата в мэры от проукраинских сил. Им стал представитель "Нацкорпуса" Константин Немичев

Напомним, 21 сентября документы в Харьковскую ТИК подали лидер харьковской ячейки "Нацкорпуса" Константин Немичев и бывший мэр Харькова, экс-депутат, самовыдвиженец Михаил Добкин.

Автор: 

выборы (24722) Харьков (7456)


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Топ комментарии
+13
эти дебилы опять Гепу изберут..
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23.09.2021 22:49
+11
Сепары должны сидеть в тюрьме,а не баллотироваться
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23.09.2021 22:55
+11
или на канцерте кабздона у первом ряде
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23.09.2021 23:06
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эти дебилы опять Гепу изберут..
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23.09.2021 22:49 Ответить
Сепары должны сидеть в тюрьме,а не баллотироваться
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23.09.2021 22:55 Ответить
или на канцерте кабздона у первом ряде
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23.09.2021 23:06 Ответить
Патриоты в Харькове не выдвигаются .....Выбор ,как всегда, из дерьма, говна, блевотины и рыганины....
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23.09.2021 22:57 Ответить
Есть единый кандидат от патриотов..

28 августа состоялось голосование за единого кандидата от демократического лагеря. Выбор был между тремя представителями партий - Константин Немичев ("Нацкорпус"), Александр Скорик ("Европейская солидарность"), Никита Соловьев ("Демократична сокира"). Больше всего голосов отдали за Константина Немичева.
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23.09.2021 23:28 Ответить
новость устарела.поищите другую информацию
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24.09.2021 07:46 Ответить
Варвара,Что за бред ты несёшь ?
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24.09.2021 11:44 Ответить
Хорошие люди во власть не идут! С давних времен еще! И Харьков, такой, как все!
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24.09.2021 12:00 Ответить
Айда в первую новость про вертолет😂🌷×××
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23.09.2021 23:14 Ответить
Харьки 99% вату выберут.
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23.09.2021 23:28 Ответить
Классический тупик пост-совкового индустриального города. Более менее творческие уехали давно и уезжают без возврата. Причина одна---правят жлобы, нео-комуняки и им подобные и приближённые. Давно создана система тырить с бюджета лярдами. Город большой--есть с чего. Чтобы сломить эту схему нужен реформатор, чужак желательно и обязательно со своей командой технарец профессионалов. Таковых просто нет на местах, на стороне тоже пока. Тупик в том что из гамна выбирать приходится кал. Кал отличается от гамна тем что кал носят в лабораторию в баночке. Город давно проиграл свой научный и технический потенциал. Типичная совдепия. В центре чисто и красиво---на жил-массивах ямы по колено, бурьян по грудь, наливайки ментовские, недострой, наркоманы роют кусты с утра до вечера, алканы шляются, бомжи трусят мусорки ежечасно. По местным тв-каналам показывают фонтаны с обезьянами и вид сверху на город---что всегда красиво.
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23.09.2021 23:41 Ответить
Харків'яни , голосуйте за своє майбутнє- це Скорик !
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23.09.2021 23:46 Ответить
Мишаня пролезет в мэры, чертило!
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24.09.2021 05:22 Ответить
Не,мером будет Терехов
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24.09.2021 11:43 Ответить
От холєра! Не знайшлось досвідченого некроманта, щоб вернути гепу.
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24.09.2021 12:53 Ответить
 
 