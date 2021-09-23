Ще три кандидати подали документи на вибори мера Харкова

Тепер на посаду претендують п'ятеро.

Про це повідомили у міській територіальній виборчій комісії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Станом на сьогодні протягом двох останніх днів документи на реєстрацію як кандидати на виборах мера Харкова подали депутат Харківської міської ради від "Партії Шарія" Володимир Плетньов, ексдепутат Харківської міської ради, самовисуванець Дмитро Маринин та депутат Харківської обласної ради від "Опозиційної платформи - За життя" Валерій Говоров", - зазначили у комісії.

Таким чином, додали у комісії, з 21 вересня документи на реєстрацію як кандидати на виборах мера Харкова подали загалом 5 осіб.

Нагадаємо, 21 вересня документи в Харківську ТВК подали лідер харківського осередку "Нацкорпусу" Костянтин Немічев і колишній мер Харкова, ексдепутат, самовисуванець Михайло Добкін.

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