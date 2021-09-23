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Ще три кандидати подали документи на вибори мера Харкова

Ще три кандидати подали документи на вибори мера Харкова

Тепер на посаду претендують п'ятеро.

Про це повідомили у міській територіальній виборчій комісії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Станом на сьогодні протягом двох останніх днів документи на реєстрацію як кандидати на виборах мера Харкова подали депутат Харківської міської ради від "Партії Шарія" Володимир Плетньов, ексдепутат Харківської міської ради, самовисуванець Дмитро Маринин та депутат Харківської обласної ради від "Опозиційної платформи - За життя" Валерій Говоров", - зазначили у комісії.

Таким чином, додали у комісії, з 21 вересня документи на реєстрацію як кандидати на виборах мера Харкова подали загалом 5 осіб.

Нагадаємо, 21 вересня документи в Харківську ТВК подали лідер харківського осередку "Нацкорпусу" Костянтин Немічев і колишній мер Харкова, ексдепутат, самовисуванець Михайло Добкін.

Читайте також: Кравчук пояснила, чому "СН" не висуває кандидата в мери Харкова: Очевидно, що переможе представник місцевої партії

Автор: 

вибори (6683) Харків (5569)


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Топ коментарі
+13
эти дебилы опять Гепу изберут..
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23.09.2021 22:49
+11
Сепары должны сидеть в тюрьме,а не баллотироваться
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23.09.2021 22:55
+11
или на канцерте кабздона у первом ряде
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23.09.2021 23:06
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эти дебилы опять Гепу изберут..
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23.09.2021 22:49 Відповісти
Сепары должны сидеть в тюрьме,а не баллотироваться
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23.09.2021 22:55 Відповісти
или на канцерте кабздона у первом ряде
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23.09.2021 23:06 Відповісти
Патриоты в Харькове не выдвигаются .....Выбор ,как всегда, из дерьма, говна, блевотины и рыганины....
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23.09.2021 22:57 Відповісти
Есть единый кандидат от патриотов..

28 августа состоялось голосование за единого кандидата от демократического лагеря. Выбор был между тремя представителями партий - Константин Немичев ("Нацкорпус"), Александр Скорик ("Европейская солидарность"), Никита Соловьев ("Демократична сокира"). Больше всего голосов отдали за Константина Немичева.
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23.09.2021 23:28 Відповісти
новость устарела.поищите другую информацию
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24.09.2021 07:46 Відповісти
Варвара,Что за бред ты несёшь ?
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24.09.2021 11:44 Відповісти
Хорошие люди во власть не идут! С давних времен еще! И Харьков, такой, как все!
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24.09.2021 12:00 Відповісти
Айда в первую новость про вертолет😂🌷×××
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23.09.2021 23:14 Відповісти
Харьки 99% вату выберут.
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23.09.2021 23:28 Відповісти
Классический тупик пост-совкового индустриального города. Более менее творческие уехали давно и уезжают без возврата. Причина одна---правят жлобы, нео-комуняки и им подобные и приближённые. Давно создана система тырить с бюджета лярдами. Город большой--есть с чего. Чтобы сломить эту схему нужен реформатор, чужак желательно и обязательно со своей командой технарец профессионалов. Таковых просто нет на местах, на стороне тоже пока. Тупик в том что из гамна выбирать приходится кал. Кал отличается от гамна тем что кал носят в лабораторию в баночке. Город давно проиграл свой научный и технический потенциал. Типичная совдепия. В центре чисто и красиво---на жил-массивах ямы по колено, бурьян по грудь, наливайки ментовские, недострой, наркоманы роют кусты с утра до вечера, алканы шляются, бомжи трусят мусорки ежечасно. По местным тв-каналам показывают фонтаны с обезьянами и вид сверху на город---что всегда красиво.
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23.09.2021 23:41 Відповісти
Харків'яни , голосуйте за своє майбутнє- це Скорик !
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23.09.2021 23:46 Відповісти
Мишаня пролезет в мэры, чертило!
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24.09.2021 05:22 Відповісти
Не,мером будет Терехов
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24.09.2021 11:43 Відповісти
От холєра! Не знайшлось досвідченого некроманта, щоб вернути гепу.
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24.09.2021 12:53 Відповісти
 
 