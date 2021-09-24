Водителю Шефира, раненному во время покушения, нужны месяцы на реабилитацию, - Геращенко

Раненому в результате покушения водителю первого помощника Президента Сергея Шефира потребуются месяцы на выздоровление.

Об этом в эфире программы "Право на власть" сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"У водителя раздроблена бедренная кость, он в больнице, ему нужны будут месяцы на восстановление", - сказал Геращенко.

Напомним, 22 сентября в 10 утра вблизи с. Лесники под Киевом был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, ранен водитель. В автомобиль было выпущено более 10 пуль. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.

По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.