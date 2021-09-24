Водителю Шефира, раненному во время покушения, нужны месяцы на реабилитацию, - Геращенко
Раненому в результате покушения водителю первого помощника Президента Сергея Шефира потребуются месяцы на выздоровление.
Об этом в эфире программы "Право на власть" сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"У водителя раздроблена бедренная кость, он в больнице, ему нужны будут месяцы на восстановление", - сказал Геращенко.
Напомним, 22 сентября в 10 утра вблизи с. Лесники под Киевом был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, ранен водитель. В автомобиль было выпущено более 10 пуль. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.
По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У меня отец после ДТП и перелома обеих ног через пару месяцев уже ходил.
А тут зеленкой помазали дырку и реабилитация, как после травмы позвоночника. Вы еще расскажите, что теперь он по ночам сцытся и ему психолог нужен.
Навіть якщо це не постановка, мені все одно пох..й на шобло і на його слуг, бо вони на це підписувалися добровільно. Щось я не бачив щоб гідрант так переживав за наших воїнів.
Я на край света, уйду с тобой..."©
А шо, Тосика Геращенку из замов Министра поджопили, но в советниках, всё-таки, оставили. Видать, понимают - талантище делать Министра весьма довольным вылизыванием не только ресторанных тарелок на дороге не валяется, а чемпионство по глубинному проникновению языком промеж министерских полужопий дорого стоит.
Опять-таки, в связи с увольнением Жиртреста Крищенки к Тосику Геращенке справедливо вернулось заслуженное первенство в квалификационной категории "самый упитаный пупс МВД".
Ну как бы там ни было, lick-сессии от Тосика Геращенки нам не светят, но зато мы не единожды станем ощасливленными и завороженными созерцателями Тосиковых стремительных прорывов в информационное пространство. Как всегда, холён, свеж, импозантен Тосик Геращенко будет безжалостно рвать жаждущую фактов аудиторию чрезвычайно поразительной осведомлённостью, беспощадно плющить могучим интеллектом, свирепо ошеломлять плодотворной гипотезой.
Они ещё свои конюшни с Шереметом не разгребли , а уже в зелёные лезут . Пусть едет в Италию , отдыхает