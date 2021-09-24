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Новости Покушение на Шефира
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Водителю Шефира, раненному во время покушения, нужны месяцы на реабилитацию, - Геращенко

Водителю Шефира, раненному во время покушения, нужны месяцы на реабилитацию, - Геращенко

Раненому в результате покушения водителю первого помощника Президента Сергея Шефира потребуются месяцы на выздоровление.

Об этом в эфире программы "Право на власть" сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"У водителя раздроблена бедренная кость, он в больнице, ему нужны будут месяцы на восстановление", - сказал Геращенко.

Напомним, 22 сентября в 10 утра вблизи с. Лесники под Киевом был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, ранен водитель. В автомобиль было выпущено более 10 пуль. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.

По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.

Автор: 

Геращенко Антон (1438) Шефир Сергей (120)


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Топ комментарии
+37
не сдержал слёз
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24.09.2021 01:57
+33
Он не только "проехал" 5 км, но и вернулся обратно на место "покушения", чтобы показать его ментам!
Да, и возле машины, почему-то ни капли крови при таком ранении...
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24.09.2021 02:07
+32
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24.09.2021 02:18
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Чекай, фотошоп гальмує шось...
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24.09.2021 10:46 Ответить
Нужно просто перестать стрелять
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24.09.2021 09:09 Ответить
Ой псец!!!

У меня отец после ДТП и перелома обеих ног через пару месяцев уже ходил.

А тут зеленкой помазали дырку и реабилитация, как после травмы позвоночника. Вы еще расскажите, что теперь он по ночам сцытся и ему психолог нужен.
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24.09.2021 09:25 Ответить
Треба йому мільйон долярів і гелікоптер.
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24.09.2021 09:26 Ответить
Но в этом есть и хорошая новость, так как если бы это не сделал неизвестный стрелок, это бы сделал солдат НАТО! И уж он бы точно не промахнулся!!!
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24.09.2021 09:28 Ответить
Мені завжди було кумедно спостерігати, як кацапи сцяться НАТО. І згадують альянс за будь яких приводах
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24.09.2021 09:33 Ответить
Дістали майже забуту аваківську Антоніну і підключили до цього цирку.
Навіть якщо це не постановка, мені все одно пох..й на шобло і на його слуг, бо вони на це підписувалися добровільно. Щось я не бачив щоб гідрант так переживав за наших воїнів.
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24.09.2021 09:33 Ответить
Пора позвать Зоряна и Шкиряка, их авторитетные заявления подкрепят сказанное и развеют все сомнения.
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24.09.2021 20:34 Ответить
заголовок написано так, що начебто вже завтра нас попросять скидуватись на лікування шофера Шефіра.
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24.09.2021 10:26 Ответить
Виникає питання - як він з роздрібленою стегновою кісткою ЛІВОЇ ноги тиснув на педаль газу, виходячи з-під обстрілу?
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24.09.2021 11:07 Ответить
Бідні "напьорсточніки";їм ніхто в світі невірить.....бєнінівисери-гівно...
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24.09.2021 11:11 Ответить
Замах на Шофера чи Шефіра?
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24.09.2021 12:17 Ответить
Месяцы,годы ,десятилетия , века. Иди облизывай тарелки свинья.
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24.09.2021 12:28 Ответить
"...Пупсик, мой сладкий пупсик
Я на край света, уйду с тобой..."©
А шо, Тосика Геращенку из замов Министра поджопили, но в советниках, всё-таки, оставили. Видать, понимают - талантище делать Министра весьма довольным вылизыванием не только ресторанных тарелок на дороге не валяется, а чемпионство по глубинному проникновению языком промеж министерских полужопий дорого стоит.
Опять-таки, в связи с увольнением Жиртреста Крищенки к Тосику Геращенке справедливо вернулось заслуженное первенство в квалификационной категории "самый упитаный пупс МВД".
Ну как бы там ни было, lick-сессии от Тосика Геращенки нам не светят, но зато мы не единожды станем ощасливленными и завороженными созерцателями Тосиковых стремительных прорывов в информационное пространство. Как всегда, холён, свеж, импозантен Тосик Геращенко будет безжалостно рвать жаждущую фактов аудиторию чрезвычайно поразительной осведомлённостью, беспощадно плющить могучим интеллектом, свирепо ошеломлять плодотворной гипотезой.
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24.09.2021 13:26 Ответить
Херащенко лучше бы не вылазить на брифинги
Они ещё свои конюшни с Шереметом не разгребли , а уже в зелёные лезут . Пусть едет в Италию , отдыхает
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24.09.2021 15:37 Ответить
Месяцы на Гаваях, отмечать миллион за первую и последнюю роль в своей жизни.
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24.09.2021 20:33 Ответить
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