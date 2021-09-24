Рада сегодня заслушает Шмыгаля и рассмотрит запуск БЭБ

Верховная Рада во время Часа вопросов к правительству в пятницу, 24 сентября, заслушает премьер-министра Дениса Шмыгаля по тарифам и ценам на коммунальные услуги для населения, а также о предоставлении субвенций местным бюджетам для предоставления льгот и жилищных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Также на сегодняшнем заседании народные депутаты намерены рассмотреть в первом чтении законопроекты №2038 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно признания депортированными граждан Украины, которые в 1944-1951 годах были принудительно переселены с территории Польской Народной Республики", №5719 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно зачисления акцизного налога с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли табачных изделий", №4428 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам международного судебного сотрудничества", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Кроме того, предполагается рассмотрение во втором чтении проектов законов №2515 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления административной ответственности за незаконную торговлю горючим", №3959-1 "О внесении изменений в административное и уголовное законодательства по внедрению деятельности Бюро экономической безопасности Украины", №5323 "О внесении изменений в Закон Украины "Об основах государственной региональной политики".

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Парламентарии также намерены включить в повестку дня заседания законопроект №5867 "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной службе" относительно организационных вопросов работы Крымской платформы" и принять по нему решение.