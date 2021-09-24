Рада сьогодні заслухає Шмигаля і розгляне запуск БЕБ

Верховна Рада під час Години запитань до уряду в п'ятницю, 24 вересня, заслухає прем'єр-міністра Дениса Шмигаля щодо тарифів і цін на комунальні послуги для населення, а також щодо надання субвенцій місцевим бюджетам для надання пільг і житлових субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.

Також на сьогоднішньому засіданні народні депутати також мають намір розглянути у першому читанні законопроєкти №2038 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визнання депортованими громадян України, які у 1944-1951 роках були примусово переселені з території Польської Народної Республіки", №5719 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів", №4428 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань міжнародного судового співробітництва", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Крім того, передбачається розгляд у другому читанні проєктів законів №2515 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення адміністративної відповідальності за незаконну торгівлю пальним", №3959-1 "Про внесення змін до адміністративного та кримінального законодавства щодо запровадження діяльності Бюро економічної безпеки України", №5323 "Про внесення змін до Закону України "Про засади державної регіональної політики".

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Парламентарії також мають намір включити до порядку денного засідання законопроєкт №5867 "Про внесення змін до Закону України "Про державну службу" щодо організаційних питань роботи Кримської платформи" та ухвалити щодо нього рішення.