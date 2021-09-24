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Зеленський за новим законом став олігархом, - ексміністр фінансів Уманський

Зеленський за новим законом став олігархом, - ексміністр фінансів Уманський

Президент України Володимир Зеленський підпадає під категорію олігарха, закон проти яких ухвалили в парламенті. Зокрема, він використовує політичну владу для збагачення, контролює ЗМІ, має значну економічну вагу, фінансує партію "Слуга народу" і впливає на монополії.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив колишній міністр фінансів України Ігор Уманський, передає Цензор.НЕТ.

"Впав останній бастіон. Олігархів повалено. Тепер посадимо мільярд дерев, наробимо тисячу немовлят і переможемо путена.
Одразу є перша інтрига. Певний громадянин України Володимир Зеленський підпадає під усі критерії олігарха", - написав він.

За його словами, нині Зеленський не тільки очолює законодавчу владу, а й впливає на виконавчу і навіть на судову.

"Вступна теза. Не секрет, що поки що в Україні влада є інструментом отримання доходів. В особі Зеленського маємо громадянина, наділеного максимальною владою. Він є і головою законодавчої влади. І фактичним керівником уряду. І, як показали останні події, розпорядником судової системи.

Набагато більше Володимиру Зеленському пасував би термін "монарх". Але ми називаємо його просто "громадянин". А відсьогодні – маємо підстави назвати "громадянин олігарх Зеленський"", - зазначив Уманський.

Президент підпадає під категорії олігарха, які прописані в ухваленому сьогодні законі. Зокрема, він використовує політичну владу для збагачення свого оточення.

Далі Уманський наводить свої міркування, які, за його словами, складені на основі відкритих матеріалів ЗМІ і життєвого досвіду.

"Оцінка № 1. Зеленський використовує політичну владу для збільшення капіталів свого оточення. У легенду про бідного царя, у якого багаті слуги, я не вірю.

Звичайно, особисто громадянин олігарх Зеленський грошей в руки не бере. Зате люди президента контролюють масу державних підприємств, міністерств і відомств. А в цих підприємствах, міністерствах і відомствах, за інформацією ЗМІ, процвітає корупція.
За найтаємнішими слухами, з цієї корупції ніби навіть платять надбавки депутатам, звісно не офіційно, а в конвертах. Звичайно, це предмет для дослідження НаЗК, НАБУ і інших кваліфікованих співробітників. Можливо, одного прекрасного дня вони щось накопають.

Також читайте: Олігархічної гілки влади в Україні більше не буде, - Зеленський

Оцінка № 2. Громадянин олігарх Зеленський – контролер ЗМІ. Це стовідсотковий факт.

Він контролює засоби масової інформації. Так, громадянин Зеленський – не власник. Але, як казав один мудрий чоловік, головне не володіти, а користуватися. Зеленський впливає на ЗМІ і контролює їх, з вигодою для себе і свого оточення.

Не обов'язково впливати фінансово. А ось впливати адміністративно, через лояльну Нацраду з ТБ – це 100% про нашого Зе. Чи ви думаєте, інші олігархи просто так хвалять громадянина олігарха Зеленського в ефірах ТБ?

З прийняттям цього закону, громадянин олігарх Зеленський буде контролювати ЗМІ через закон "про олігархів". Опосередковано, через РНБО, але це все буде він. Якщо, звичайно, РНБО не визнає очевидний факт – він олігарх.

Оцінка № 3. Зеленський має значну економічну та політичну вагу. Хто посперечається? Одне "Велике будівництво" чого варте.
Так, він витрачає не свої гроші, а державні. Але вага його від цього не менше. Будь-який олігарх мріє прокручувати державні мільярди і впливати на формування бюджету. Отже знову все сходиться.

Оцінка №4. Зеленський фінансує партію "Слуга народу". Офіційно – через бюджетні виплати на користь партії. Так, це не його гроші. Але ніде в законі не написано, що фінансувати повинен "за свої". Там написано просто "фінансує".

А якщо вірити ЗМІ, то фінансує ще й неофіційно – через розподіл "рибних" посад (в тому числі в наглядових радах), конверти, потоки. Через збереження недоторканними різного роду схем.

Оцінка № 5. Олігарх (за законом) – не тільки той, хто володіє монополією. А ще й той, хто здійснює контроль над керівництвом монополій і отримує з цього вигоду. І тут у нас є одразу кілька прикладів, як громадянин олігарх Зеленський впливає на: "Укравтодор", НАК "Нафтогаз", "Укрзалізницю". А якщо копати глибше, то і на "Енергоатом", "Центренерго", і ще багато кого.

А якщо копати дуже глибоко, найбільша монополія – це влада. Монополія на призначення і на розслідування (або їх відсутність).

Монополія на Антимонопольний комітет і його бездіяльність. На СБУ, Генпрокуратуру і МВС. На ДАБІ. На всі ті структури, які десятиліттями приносили корупційний дохід. Цього доходу ніби як не існує. Але він – звичайно ж, існує", - написав він.

"Одних цих аргументів достатньо, щоб називати Володимира Зеленського олігархом. Особливо іронічно те, що ці критерії прописані в його власному законі. Виходить, він просто зобов'язаний отримати статус олігарха. До того ж, першим! Все ж громадянин Зеленський є ще і Президентом країни. А це, як мінімум, потрібно поважати! Наступним кроком олігархоборця Зеленського має бути обмеження власного впливу на державу. Перемогти гідру олігархії в зародку!" - резюмував ексміністр.

Зеленський за новим законом став олігархом, - ексміністр фінансів Уманський 01
Зеленський за новим законом став олігархом, - ексміністр фінансів Уманський 02

Автор: 

Зеленський Володимир (23705) олігарх (930) Уманський Ігор (82)


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Топ коментарі
+32
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24.09.2021 08:20
+21
Ніхто й не заперечує, але ж про Зеленського, то правда.
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24.09.2021 08:27
+20
Шоу продолжается..
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24.09.2021 08:05
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Шоу продолжается..
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24.09.2021 08:05 Відповісти
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24.09.2021 08:20 Відповісти
Зеоманський був олігархом і до прийняття цього ганебного закону , бо це закон антиолігархічний , тобто під своіх
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24.09.2021 08:11 Відповісти
Короче все кто контактирует с Зелей должны каждый день писать обьяснительные.))
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24.09.2021 08:11 Відповісти
Ну и что? Заплатит и будет спать спокойно.
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24.09.2021 08:11 Відповісти
ага... заплатит))) этот жмот заплатит))) если его поездку в Оман Ленка оплачивала ))) оно еще и альфонс!
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24.09.2021 23:12 Відповісти
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24.09.2021 08:14 Відповісти
От не знаю, нема його в журналі Форбс
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24.09.2021 08:15 Відповісти
це не має значення, богатство - один з критереїв олігарха
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24.09.2021 08:36 Відповісти
Так може ти прочитаєш новоприйнятий Закон і будеш знать?
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24.09.2021 08:41 Відповісти
За законом цього і не треба - треба, щоб капітал був більше 1000 прожиткових мінімумів, тобто 2,19 млн. гривень... Це не я кажу, це вони так написали закон! Зе ж доларовий мільйонер за декларацією!
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24.09.2021 08:46 Відповісти
Не трынди!

4) підтверджена вартість активів особи (та осіб, бенефіціаром яких вона є) перевищує один мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.
Это 2,7 миллиарда гривен
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24.09.2021 09:34 Відповісти
Ну ок, але.... По-перше 2,2 млрд. тоді, подруге - це всього 81 млн баксів. Думаю, тут сумарно набереться, якщо порахувати бабки, машини, нерухомість, цінні папери, підприємства (квартал той же) і корпоративні права... Ви ж погодитеся, що статки олігархів - це не лише кеш, але й активи?

*******!

https://declarations.com.ua/declaration/nacp_98a80581-f9af-40ec-95c7-9283b69f9b4e
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24.09.2021 09:58 Відповісти
Хороший, млять, окей!
В тысячу раз!
Относительно активов:
"

Розрахунок вартості активів, зазначених у пункті 4 частини першої цієї статті, здійснюється сукупно за розмірами активів особи та суб'єктів господарювання, де вона виступає бенефіціаром. При розрахунку вартості таких активів не враховуються активи, що належать особі у засобах масової інформації.
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24.09.2021 10:17 Відповісти
с 1 июля 2021 года прожиточный минимум составит:

для трудоспособных украинцев - 2 379 грн;
для детей до 6 лет - 2013 грн;
для детей от 6 до 18 лет - 2 510 грн;
для граждан, утративших трудоспособность - 1 854 грн.
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24.09.2021 10:02 Відповісти
прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.
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24.09.2021 10:10 Відповісти
Алькапоне тоже не было в Форбс.
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24.09.2021 09:17 Відповісти
До чого тут рейтинг статків у Форбс ,і взагалі - гроші .? От шo у вас недалеких , все впираєтся в гроші !? Тільки й чути - гроші гроші гроші !
Олігарх це , в першу чергу - влада , а потім гроші !! І тут Уманський розписав усе чітко . У Зе фактично - необмежена влада , а набуя йому при необмеженій владі ще й гроші . ? Він і без них отримує все що захоче . Влада , ось вершина бажань , а не якісь фантіки ,паперові .
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24.09.2021 10:02 Відповісти
А Порох - олігарх?
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24.09.2021 10:21 Відповісти
Для мене ні . Для тебе - не знаю . Але до чого тут Порох .. ? Мова ж про ЗЕльоного . !
Коли був президентом , можливо ,, але він не мав такого безмежного впливу на всі гілки влади , який має Зе . У Вави монобільшість , ручний прем'єр , відданий йому і залежний на 100% міністр МВС і т.д. і т.п . У Петра ж цього не було .
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24.09.2021 10:44 Відповісти
Було, було
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24.09.2021 10:46 Відповісти
Не бреши зебаран. Яцик , Аваков і Грося не були людьми Пороха
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24.09.2021 10:50 Відповісти
Ага,ага
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24.09.2021 11:05 Відповісти
..Шо було ? Монобільшість ? У ПЕТРА ??
А Яценюк і Грося хіба були людьми Петра .? А Аваков ?? Ти що , пам'ять згубив ?
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24.09.2021 10:53 Відповісти
А ось і ні. Воно само буде визначати хто олігарх.
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24.09.2021 08:15 Відповісти
З 5 по 30 березня 2020 був Міністром фінансів України в уряді Дениса Шмигаля.
Очередной лишенный кормушки "эксперт".
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24.09.2021 08:21 Відповісти
Ніхто й не заперечує, але ж про Зеленського, то правда.
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24.09.2021 08:27 Відповісти
сможешь подтвердить его крупное состояние - соглашусь! а нет - то нех трындеть и пукать в воду!!! все до него наживали себе гору бабла. Не себе, так зятю Пинчуку, например
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24.09.2021 08:46 Відповісти
А крупне і не треба... Зелені в законі прописали, що для того, щоб бути олігархом достатньо мати статок у розмірі від 1000 прожиткових мінімумів, тобто 2,19 млн. гривень!

А Зе офіційно задекларував скількись там мільйонів доларів (плюс, нерухомість, Мерс 600й, Рейндж Ровер і тд). Питання є? Дивіться його декларацію!
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24.09.2021 08:56 Відповісти
номер пункта в законе можешь указать, про 2,19 млн грн?))
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24.09.2021 09:17 Відповісти
Возьмите в руки калькулятор и посчитайте сколько это 1000 минималок. Нет калькулятора, возьмите Excel. Самое главное правильно посчитайте разряды.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85
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24.09.2021 11:41 Відповісти
Достатньо зіставити його декларацію з законом про олігархів.
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24.09.2021 08:59 Відповісти
баран шакал-кацап - "Справедливый" -
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24.09.2021 09:01 Відповісти
это все твои аргументы, гений? ты же одноклеточное
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24.09.2021 09:19 Відповісти
Убытки в Укрзализныце на 61 миллиард гривен и переназначение Лещенка в наблюдательный совет не подтверждение? В 2 раза большая цена дороги за километр, чем при барыге не подтверждение? Если нет, то вы идиот, либо в доле
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24.09.2021 20:31 Відповісти
точно... обиженный ... еще и пьющий
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24.09.2021 08:42 Відповісти
Да, и как только он открыл рот про обнаруженные им "скрутки по НДС" на 5 млрд. грн ЕЖЕМЕСЯЧНО - его сразу заменили на "ручного" министра. 🧐
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24.09.2021 11:33 Відповісти
Та да.
Але хто у нас в країні олігарх-вор-контрабандист,чи інший ворог народу,вирішує диктатор(вождь-монарх)...
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24.09.2021 08:25 Відповісти
Обілетять сцарька - сцикуна і все буде нормально
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24.09.2021 08:29 Відповісти
землю крестьянам, заводы рабочим...
где-то я это уже слышал...
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24.09.2021 08:37 Відповісти
А потрібно навпаки землю робочим, заводи селянам... Бо перше ми взе спробували ще в 2017р. ... Вийшла муйня...
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24.09.2021 09:26 Відповісти
Вибачте 1917р.
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24.09.2021 09:30 Відповісти
А потім тебе і твою сімю заморити голодом. Ну щоб все було як після 1917-ого.
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24.09.2021 08:43 Відповісти
Судя по вашему посту, можно с уверенностью сказать, что Шариков дал таки потомство.
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24.09.2021 08:44 Відповісти
а тебя куда?
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24.09.2021 08:57 Відповісти
точно не уверен но по моему по новому закону у нас только один олигарх Порошенко . остальные просто успешные предприниматели
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24.09.2021 08:28 Відповісти
Ну так до цього зелена непотріб і рухалась 😡
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24.09.2021 08:30 Відповісти
Похоже , что так и есть. Все ранние попытки прищемить Порошенко закончились неудачей. Решили зайти с другой стороны, и в первую очередь закрыть рот его каналам. Поэтому быстренько создали этот закон, да и приняли его безоговорочно и в спешке. Если бы этот закон нес действительно угрозу олигархам, вряд ли Коломойский и др. позволили своим шавкам за его проголосовать.
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24.09.2021 09:24 Відповісти
на всю Украину должен быть 1 олигарх на два лица: двуликий зє-єрмакъ. остальным закон.
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24.09.2021 08:30 Відповісти
Однозначно олигарх❗❗❗🚷
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24.09.2021 08:32 Відповісти
Что не сделает дурак, всё не так.
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24.09.2021 08:33 Відповісти
Нет такой ситуации из которой зе-упырь не мог бы выйти с позором. Клоун рыл яму порошенко, а попал, как обычно, в нее сам. ******* от рождения даже в 43 года остаётся *********.
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24.09.2021 08:37 Відповісти
Сейчас все 73% оленей,черни и плебеев дружно кинутся доказывать что их царь нищий,скромный,и хотит блага прастому нариду,а враги ему мешают.
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24.09.2021 08:39 Відповісти
та да ...ну какой оно олигарх? так... олигофрен чуток и фсё ))))
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24.09.2021 23:14 Відповісти
Ай яй яй, как нехорошо то получилось. Впрочем, ВЫФСЕВРЕТЕ!
А Вова парень простой, за народ переживает, себя в том не жалеет. Жена его, Ленка, даже призналась, что квартиры у них нет. Угол у старушки снимают.
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24.09.2021 08:41 Відповісти
як не крути- вавіандр і тут обісрався....
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24.09.2021 08:47 Відповісти
Зеленський так само добряче нажився на посту президента.
То лише Порошенко меценатством займався. Зарплату свою на благодійність віддавав. Жив за свій кошт, працював, охорону свою мав, закордонні візити з власного рахунку оплачував.
А Вавій що пожертвував ?

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24.09.2021 08:52 Відповісти
А в чому саме "брєд"? Чи так, аби ляпнуть.
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24.09.2021 08:59 Відповісти
Не задавай платному зебилу сложных вопросов.

Подоляк не может им все объяснять.
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24.09.2021 09:22 Відповісти
Зебілко, ваша ботоферма така передбачувана. Одне добре, по лайкам зразу видно хто до неї входить. На манєжє всьо тєжє, хоча спалився і якийсь новенький.
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24.09.2021 09:41 Відповісти
Судя по постоянному "сам дурак" это уже третий аккаунт одного и того же дегенерата.
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24.09.2021 09:45 Відповісти
Чому брєд? Він просто уважно прочитав закон! За законом треба, щоб капітал був більше 1000 прожиткових мінімумів, тобто 2,19 млн. гривень... А Зе ж доларовий мільйонер за декларацією!

Свої депутати в Зе є - ціла фракція... І навіть 100% свій генпрокурор!
Ну і студія 95 квартал - це чим не ЗМІ?

Усе по закону! Читайте закон і не казатимете, що це брєд!
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24.09.2021 09:16 Відповісти
нет, все же 1 лям прожиточных минимумов. Статья 2, п.4.
https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72105
кому интересно, можете почитать...
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24.09.2021 09:44 Відповісти
Ну ок, тут і на 2 млрд. гривень потягне - рахуйте!
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_98a80581-f9af-40ec-95c7-9283b69f9b4e
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24.09.2021 09:56 Відповісти
Разве я хоть слово сказал, что Вава бедный. Только уточнил пороговую сумму
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24.09.2021 19:57 Відповісти
Зебилье, а вы кем стали? вы и раньше то были не особо кем, теперь же стали ну совсем ничем. Брависсимо, браво зебобики
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24.09.2021 08:56 Відповісти
ЗЕ теперь владеет всем однозначно.

Но, если к тому же учесть, что Коломой имеет ЗЕ, то совсем интересно получается.
Олигархическая матрьошка, а внутри ЗЕленая мартышка.
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24.09.2021 09:21 Відповісти

Этого никто не заметит. Есть же Порох. Зачем нам два олигарха?
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24.09.2021 09:24 Відповісти
Ну чому не помітить?..Принцип "за що боролись - на то і напоролись" ніхто не відміняв,і,думаю,наступний президент буде з особливою насолодою і садизмом перетворювати Зєлю в звиклий кусок зеленого лайна,використовуючи для цього всі можливості закону...
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24.09.2021 09:33 Відповісти
смотря кто - следующий президент. мудрый народ может сказать неожиданное слово
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24.09.2021 10:46 Відповісти
Чего Уманский визжит, он ведь тоже "стал" олигархом получается.
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24.09.2021 09:27 Відповісти
Но не стал президентом. Вот и визжит. ))
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24.09.2021 10:08 Відповісти
І чому всі *екси * стають такими зарозумними ..коли отримують копняка !?
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24.09.2021 09:30 Відповісти
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24.09.2021 09:30 Відповісти
А на этой фотографии, дети, Игорь Валерьевич показывает, как устала его рука торчать в заднице зеленского.
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25.09.2021 00:22 Відповісти
Расценки для признание не олигархом скинте плиз))
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24.09.2021 09:31 Відповісти
4) підтверджена вартість активів особи (та осіб, бенефіціаром яких вона є) перевищує один мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Это 2, 6 миллиарда
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24.09.2021 09:35 Відповісти
"Президент Украины Владимир Зеленский подпадает под категорию олигарха, закон против которых приняли в парламенте. В частности, он использует политическую власть для обогащения, контролирует СМИ, имеет значительный экономический вес, финансирует партию "Слуга народа" и влияет на монополии".
Уманский голова, ему палец в рот не клади. Да у нас по сути каждый из президентов попадает под эту категорию. С той лишь разницей, что одни из них гребут прямо в карманне стесняясь, используя свой статус и положение, другие идут "окольными" путями, вымывая бабло через кумов-сватов и прочие схемы.
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24.09.2021 10:06 Відповісти
ОТСТРАНИТЬ ОТ ВЛАСТИ !!!!
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24.09.2021 10:55 Відповісти
Зедебіли пропустили лекцію в "Трускавєтском Аніверсітєтє!
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24.09.2021 11:00 Відповісти
В общем, был бырыгой, барыгой и остался
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24.09.2021 11:16 Відповісти
А 41 млн зелених, що вивели з "Привату" не фірму зЕ рахувати, чи "Эта савсееем другааая истооория" (стаття КК)?
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24.09.2021 11:28 Відповісти
импичмент - зеленому придурку!
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24.09.2021 11:53 Відповісти
как дети малые ))) ну какой жеж оно олигарх? галабародька не магёт быть олигархом... он хаошый))) онтакойкакмы...)))
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24.09.2021 23:17 Відповісти
В 2019м все таксисты говорили мне, что зеля - "наш пацан", станет президентом и сразу посадит олигархов. Я тогда еще не знал, что в нашей стране 73% - таксисты.
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25.09.2021 00:28 Відповісти
 
 