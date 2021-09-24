Зеленський за новим законом став олігархом, - ексміністр фінансів Уманський
Президент України Володимир Зеленський підпадає під категорію олігарха, закон проти яких ухвалили в парламенті. Зокрема, він використовує політичну владу для збагачення, контролює ЗМІ, має значну економічну вагу, фінансує партію "Слуга народу" і впливає на монополії.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив колишній міністр фінансів України Ігор Уманський, передає Цензор.НЕТ.
"Впав останній бастіон. Олігархів повалено. Тепер посадимо мільярд дерев, наробимо тисячу немовлят і переможемо путена.
Одразу є перша інтрига. Певний громадянин України Володимир Зеленський підпадає під усі критерії олігарха", - написав він.
За його словами, нині Зеленський не тільки очолює законодавчу владу, а й впливає на виконавчу і навіть на судову.
"Вступна теза. Не секрет, що поки що в Україні влада є інструментом отримання доходів. В особі Зеленського маємо громадянина, наділеного максимальною владою. Він є і головою законодавчої влади. І фактичним керівником уряду. І, як показали останні події, розпорядником судової системи.
Набагато більше Володимиру Зеленському пасував би термін "монарх". Але ми називаємо його просто "громадянин". А відсьогодні – маємо підстави назвати "громадянин олігарх Зеленський"", - зазначив Уманський.
Президент підпадає під категорії олігарха, які прописані в ухваленому сьогодні законі. Зокрема, він використовує політичну владу для збагачення свого оточення.
Далі Уманський наводить свої міркування, які, за його словами, складені на основі відкритих матеріалів ЗМІ і життєвого досвіду.
"Оцінка № 1. Зеленський використовує політичну владу для збільшення капіталів свого оточення. У легенду про бідного царя, у якого багаті слуги, я не вірю.
Звичайно, особисто громадянин олігарх Зеленський грошей в руки не бере. Зате люди президента контролюють масу державних підприємств, міністерств і відомств. А в цих підприємствах, міністерствах і відомствах, за інформацією ЗМІ, процвітає корупція.
За найтаємнішими слухами, з цієї корупції ніби навіть платять надбавки депутатам, звісно не офіційно, а в конвертах. Звичайно, це предмет для дослідження НаЗК, НАБУ і інших кваліфікованих співробітників. Можливо, одного прекрасного дня вони щось накопають.
Оцінка № 2. Громадянин олігарх Зеленський – контролер ЗМІ. Це стовідсотковий факт.
Він контролює засоби масової інформації. Так, громадянин Зеленський – не власник. Але, як казав один мудрий чоловік, головне не володіти, а користуватися. Зеленський впливає на ЗМІ і контролює їх, з вигодою для себе і свого оточення.
Не обов'язково впливати фінансово. А ось впливати адміністративно, через лояльну Нацраду з ТБ – це 100% про нашого Зе. Чи ви думаєте, інші олігархи просто так хвалять громадянина олігарха Зеленського в ефірах ТБ?
З прийняттям цього закону, громадянин олігарх Зеленський буде контролювати ЗМІ через закон "про олігархів". Опосередковано, через РНБО, але це все буде він. Якщо, звичайно, РНБО не визнає очевидний факт – він олігарх.
Оцінка № 3. Зеленський має значну економічну та політичну вагу. Хто посперечається? Одне "Велике будівництво" чого варте.
Так, він витрачає не свої гроші, а державні. Але вага його від цього не менше. Будь-який олігарх мріє прокручувати державні мільярди і впливати на формування бюджету. Отже знову все сходиться.
Оцінка №4. Зеленський фінансує партію "Слуга народу". Офіційно – через бюджетні виплати на користь партії. Так, це не його гроші. Але ніде в законі не написано, що фінансувати повинен "за свої". Там написано просто "фінансує".
А якщо вірити ЗМІ, то фінансує ще й неофіційно – через розподіл "рибних" посад (в тому числі в наглядових радах), конверти, потоки. Через збереження недоторканними різного роду схем.
Оцінка № 5. Олігарх (за законом) – не тільки той, хто володіє монополією. А ще й той, хто здійснює контроль над керівництвом монополій і отримує з цього вигоду. І тут у нас є одразу кілька прикладів, як громадянин олігарх Зеленський впливає на: "Укравтодор", НАК "Нафтогаз", "Укрзалізницю". А якщо копати глибше, то і на "Енергоатом", "Центренерго", і ще багато кого.
А якщо копати дуже глибоко, найбільша монополія – це влада. Монополія на призначення і на розслідування (або їх відсутність).
Монополія на Антимонопольний комітет і його бездіяльність. На СБУ, Генпрокуратуру і МВС. На ДАБІ. На всі ті структури, які десятиліттями приносили корупційний дохід. Цього доходу ніби як не існує. Але він – звичайно ж, існує", - написав він.
"Одних цих аргументів достатньо, щоб називати Володимира Зеленського олігархом. Особливо іронічно те, що ці критерії прописані в його власному законі. Виходить, він просто зобов'язаний отримати статус олігарха. До того ж, першим! Все ж громадянин Зеленський є ще і Президентом країни. А це, як мінімум, потрібно поважати! Наступним кроком олігархоборця Зеленського має бути обмеження власного впливу на державу. Перемогти гідру олігархії в зародку!" - резюмував ексміністр.
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4) підтверджена вартість активів особи (та осіб, бенефіціаром яких вона є) перевищує один мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.
Это 2,7 миллиарда гривен
*******!
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_98a80581-f9af-40ec-95c7-9283b69f9b4e
В тысячу раз!
Относительно активов:
"
Розрахунок вартості активів, зазначених у пункті 4 частини першої цієї статті, здійснюється сукупно за розмірами активів особи та суб'єктів господарювання, де вона виступає бенефіціаром. При розрахунку вартості таких активів не враховуються активи, що належать особі у засобах масової інформації.
для трудоспособных украинцев - 2 379 грн;
для детей до 6 лет - 2013 грн;
для детей от 6 до 18 лет - 2 510 грн;
для граждан, утративших трудоспособность - 1 854 грн.
Олігарх це , в першу чергу - влада , а потім гроші !! І тут Уманський розписав усе чітко . У Зе фактично - необмежена влада , а набуя йому при необмеженій владі ще й гроші . ? Він і без них отримує все що захоче . Влада , ось вершина бажань , а не якісь фантіки ,паперові .
Коли був президентом , можливо ,, але він не мав такого безмежного впливу на всі гілки влади , який має Зе . У Вави монобільшість , ручний прем'єр , відданий йому і залежний на 100% міністр МВС і т.д. і т.п . У Петра ж цього не було .
А Яценюк і Грося хіба були людьми Петра .? А Аваков ?? Ти що , пам'ять згубив ?
Очередной лишенный кормушки "эксперт".
А Зе офіційно задекларував скількись там мільйонів доларів (плюс, нерухомість, Мерс 600й, Рейндж Ровер і тд). Питання є? Дивіться його декларацію!
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85
бараншакал-кацап - "Справедливый" -
Але хто у нас в країні олігарх-вор-контрабандист,чи інший ворог народу,вирішує диктатор(вождь-монарх)...
где-то я это уже слышал...
А Вова парень простой, за народ переживает, себя в том не жалеет. Жена его, Ленка, даже призналась, что квартиры у них нет. Угол у старушки снимают.
То лише Порошенко меценатством займався. Зарплату свою на благодійність віддавав. Жив за свій кошт, працював, охорону свою мав, закордонні візити з власного рахунку оплачував.
А Вавій що пожертвував ?
Подоляк не может им все объяснять.
Свої депутати в Зе є - ціла фракція... І навіть 100% свій генпрокурор!
Ну і студія 95 квартал - це чим не ЗМІ?
Усе по закону! Читайте закон і не казатимете, що це брєд!
https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72105
кому интересно, можете почитать...
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_98a80581-f9af-40ec-95c7-9283b69f9b4e
Но, если к тому же учесть, что Коломой имеет ЗЕ, то совсем интересно получается.
Олигархическая матрьошка, а внутри ЗЕленая мартышка.
Этого никто не заметит. Есть же Порох. Зачем нам два олигарха?
Это 2, 6 миллиарда
Уманский голова, ему палец в рот не клади. Да у нас по сути каждый из президентов попадает под эту категорию. С той лишь разницей, что одни из них гребут прямо в карманне стесняясь, используя свой статус и положение, другие идут "окольными" путями, вымывая бабло через кумов-сватов и прочие схемы.