Зеленский по новому закону стал олигархом, - экс-министр финансов Уманский
Президент Украины Владимир Зеленский подпадает под категорию олигарха, закон против которых приняли в парламенте. В частности, он использует политическую власть для обогащения, контролирует СМИ, имеет значительный экономический вес, финансирует партию "Слуга народа" и влияет на монополии.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший министр финансов Украины Игорь Уманский, передает Цензор.НЕТ.
"Упал последний бастион. Олигархов свергнуто. Теперь посадим миллиард деревьев, наделаем тысячу младенцев и победим путена.
Сразу есть первая интрига. Определенный гражданин Украины Владимир Зеленский подпадает под все критерии олигарха", - написал он.
По его словам, в настоящее время Зеленский не только возглавляет законодательную власть, но и влияет на исполнительную и даже на судебную.
"Вступительный тезис. Не секрет, что пока в Украине власть является инструментом получения доходов. В лице Зеленского имеем гражданина, наделенного максимальной властью. Он является и председателем законодательной власти. И фактическим руководителем правительства. И, как показали последние события, распорядителем судебной системы.
Гораздо больше Владимиру Зеленскому подходил бы термин "монарх". Но мы называем его просто "гражданин". А с сегодняшнего дня - есть основания назвать его "гражданин олигарх Зеленский"", - отметил Уманский.
Президент подпадает под категории олигарха, которые прописаны в принятом сегодня законе. В частности, он использует политическую власть для обогащения своего окружения.
Далее Уманский приводит свои рассуждения, которые, по его словам, составлены на основе открытых материалов СМИ и жизненного опыта.
"Оценка № 1. Зеленский использует политическую власть для увеличения капиталов своего окружения. В легенду о бедном царе, у которого богатые слуги, я не верю.
Конечно, лично гражданин олигарх Зеленский денег в руки не берет. Зато люди президента контролируют массу государственных предприятий, министерств и ведомств. А в этих предприятиях, министерствах и ведомствах, по информации СМИ, процветает коррупция.
По тайным слухам, с этой коррупции как будто даже платят надбавки депутатам, конечно, не официально, а в конвертах. Конечно, это предмет для расследования НАПК, НАБУ и других квалифицированных сотрудников. Возможно, в один прекрасный день они что-то накопают.
Оценка № 2. Гражданин олигарх Зеленский - контролер СМИ. Это стопроцентный факт.
Он контролирует средства массовой информации. Так, гражданин Зеленский - не собственник. Но, как говорил один мудрый человек, главное не владеть, а пользоваться. Зеленский влияет на СМИ и контролирует их с выгодой для себя и своего окружения.
Не обязательно влиять финансово. А вот влиять административно, через лояльный Нацсовет по ТВ - это 100% о нашем Зе. Или вы думаете, другие олигархи просто так хвалят гражданина олигарха Зеленского в эфирах ТВ?
С принятием этого закона, гражданин олигарх Зеленский будет контролировать СМИ через закон "об олигархах". Опосредованно, через СНБО, но это все будет он. Если, конечно, СНБО не признает очевидный факт - он олигарх.
Оценка № 3. Зеленский имеет значительный экономический и политический вес. Кто поспорит? Одна "Большая стройка" чего стоит.
Так, он тратит не свои деньги, а государственные. Но вес его от этого не меньше. Любой олигарх мечтает прокручивать государственные миллиарды и влиять на формирование бюджета. Итак опять все сходится.
Оценка №4. Зеленский финансирует партию "Слуга народа". Официально - через бюджетные выплаты в пользу партии. Да, это не его деньги. Но нигде в законе не написано, что финансировать должен "за свои". Там написано просто "финансирует".
А если верить СМИ, то финансирует еще и неофициально - через распределение "рыбных" должностей (в том числе в наблюдательных советах), конверты, потоки. Из-за сохранения неприкосновенности разного рода схем.
Оценка № 5. Олигарх (по закону) - не только тот, кто обладает монополией. А еще и тот, кто осуществляет контроль над руководством монополий и получает из этого выгоду. И здесь у нас есть сразу несколько примеров, как гражданин олигарх Зеленский влияет на "Укравтодор", НАК "Нафтогаз", "Укрзализныцю". А если копать глубже, то и на "Энергоатом", "Центрэнерго", и еще многих.
А если копать очень глубоко, самая большая монополия - это власть. Монополия на назначение и на расследование (или их отсутствие).
Монополия на Антимонопольный комитет и его бездействие. На СБУ, Генпрокуратуру и МВД. На ДАБИ. На все те структуры, которые десятилетиями приносили коррупционный доход. Этого дохода вроде как не существует. Но он - конечно же, существует", - написал он.
"Одних этих аргументов достаточно, чтобы называть Владимира Зеленского олигархом. Особенно иронично то, что эти критерии прописаны в его собственном законе. Значит, он просто обязан получить статус олигарха. К тому же, первым! Все же гражданин Зеленский еще является и Президентом страны. А это, как минимум, нужно уважать! Следующим шагом олигархоборца Зеленского должно быть ограничение своего влияния на государство. Победить гидру олигархии в зародыше!" - резюмирова экс-министр.
Ранее Рада приняла закон об олигархах. Накануне, "Слуга народа" решила рассматривать законопроект об олигархах "быстрым путем" и отказалась рассматривать подданные к законопроекту правки: "Как говорится, терпение лопнуло". В ответ, оппозиция заявила о нарушении Регламента ВР, заблокировала трибуну ВР и потребовала отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента. В итоге, Рада отказалась отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента и продолжила постатейное голосование за законопроект о деолигархизации под крики оппозиционеров: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".
В свою очередь, Зеленский поблагодарил нардепов, которые поддержали антиолигархический закон №5599, а также заверил, что олигархической ветви власти в Украине больше не будет.
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4) підтверджена вартість активів особи (та осіб, бенефіціаром яких вона є) перевищує один мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.
Это 2,7 миллиарда гривен
*******!
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_98a80581-f9af-40ec-95c7-9283b69f9b4e
В тысячу раз!
Относительно активов:
"
Розрахунок вартості активів, зазначених у пункті 4 частини першої цієї статті, здійснюється сукупно за розмірами активів особи та суб'єктів господарювання, де вона виступає бенефіціаром. При розрахунку вартості таких активів не враховуються активи, що належать особі у засобах масової інформації.
для трудоспособных украинцев - 2 379 грн;
для детей до 6 лет - 2013 грн;
для детей от 6 до 18 лет - 2 510 грн;
для граждан, утративших трудоспособность - 1 854 грн.
Олігарх це , в першу чергу - влада , а потім гроші !! І тут Уманський розписав усе чітко . У Зе фактично - необмежена влада , а набуя йому при необмеженій владі ще й гроші . ? Він і без них отримує все що захоче . Влада , ось вершина бажань , а не якісь фантіки ,паперові .
Коли був президентом , можливо ,, але він не мав такого безмежного впливу на всі гілки влади , який має Зе . У Вави монобільшість , ручний прем'єр , відданий йому і залежний на 100% міністр МВС і т.д. і т.п . У Петра ж цього не було .
А Яценюк і Грося хіба були людьми Петра .? А Аваков ?? Ти що , пам'ять згубив ?
Очередной лишенный кормушки "эксперт".
А Зе офіційно задекларував скількись там мільйонів доларів (плюс, нерухомість, Мерс 600й, Рейндж Ровер і тд). Питання є? Дивіться його декларацію!
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85
бараншакал-кацап - "Справедливый" -
Але хто у нас в країні олігарх-вор-контрабандист,чи інший ворог народу,вирішує диктатор(вождь-монарх)...
где-то я это уже слышал...
А Вова парень простой, за народ переживает, себя в том не жалеет. Жена его, Ленка, даже призналась, что квартиры у них нет. Угол у старушки снимают.
То лише Порошенко меценатством займався. Зарплату свою на благодійність віддавав. Жив за свій кошт, працював, охорону свою мав, закордонні візити з власного рахунку оплачував.
А Вавій що пожертвував ?
Подоляк не может им все объяснять.
Свої депутати в Зе є - ціла фракція... І навіть 100% свій генпрокурор!
Ну і студія 95 квартал - це чим не ЗМІ?
Усе по закону! Читайте закон і не казатимете, що це брєд!
https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72105
кому интересно, можете почитать...
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_98a80581-f9af-40ec-95c7-9283b69f9b4e
Но, если к тому же учесть, что Коломой имеет ЗЕ, то совсем интересно получается.
Олигархическая матрьошка, а внутри ЗЕленая мартышка.
Этого никто не заметит. Есть же Порох. Зачем нам два олигарха?
Это 2, 6 миллиарда
Уманский голова, ему палец в рот не клади. Да у нас по сути каждый из президентов попадает под эту категорию. С той лишь разницей, что одни из них гребут прямо в карманне стесняясь, используя свой статус и положение, другие идут "окольными" путями, вымывая бабло через кумов-сватов и прочие схемы.