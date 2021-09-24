РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7234 посетителя онлайн
Новости
17 453 95

Зеленский по новому закону стал олигархом, - экс-министр финансов Уманский

Зеленский по новому закону стал олигархом, - экс-министр финансов Уманский

Президент Украины Владимир Зеленский подпадает под категорию олигарха, закон против которых приняли в парламенте. В частности, он использует политическую власть для обогащения, контролирует СМИ, имеет значительный экономический вес, финансирует партию "Слуга народа" и влияет на монополии.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший министр финансов Украины Игорь Уманский, передает Цензор.НЕТ.

"Упал последний бастион. Олигархов свергнуто. Теперь посадим миллиард деревьев, наделаем тысячу младенцев и победим путена.
Сразу есть первая интрига. Определенный гражданин Украины Владимир Зеленский подпадает под все критерии олигарха", - написал он.

По его словам, в настоящее время Зеленский не только возглавляет законодательную власть, но и влияет на исполнительную и даже на судебную.

"Вступительный тезис. Не секрет, что пока в Украине власть является инструментом получения доходов. В лице Зеленского имеем гражданина, наделенного максимальной властью. Он является и председателем законодательной власти. И фактическим руководителем правительства. И, как показали последние события, распорядителем судебной системы.

Гораздо больше Владимиру Зеленскому подходил бы термин "монарх". Но мы называем его просто "гражданин". А с сегодняшнего дня - есть основания назвать его "гражданин олигарх Зеленский"", - отметил Уманский.

Президент подпадает под категории олигарха, которые прописаны в принятом сегодня законе. В частности, он использует политическую власть для обогащения своего окружения.

Далее Уманский приводит свои рассуждения, которые, по его словам, составлены на основе открытых материалов СМИ и жизненного опыта.

"Оценка № 1. Зеленский использует политическую власть для увеличения капиталов своего окружения. В легенду о бедном царе, у которого богатые слуги, я не верю.

Конечно, лично гражданин олигарх Зеленский денег в руки не берет. Зато люди президента контролируют массу государственных предприятий, министерств и ведомств. А в этих предприятиях, министерствах и ведомствах, по информации СМИ, процветает коррупция.
По тайным слухам, с этой коррупции как будто даже платят надбавки депутатам, конечно, не официально, а в конвертах. Конечно, это предмет для расследования НАПК, НАБУ и других квалифицированных сотрудников. Возможно, в один прекрасный день они что-то накопают.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Олигархической ветви власти в Украине больше не будет, - Зеленский

Оценка № 2. Гражданин олигарх Зеленский - контролер СМИ. Это стопроцентный факт.

Он контролирует средства массовой информации. Так, гражданин Зеленский - не собственник. Но, как говорил один мудрый человек, главное не владеть, а пользоваться. Зеленский влияет на СМИ и контролирует их с выгодой для себя и своего окружения.

Не обязательно влиять финансово. А вот влиять административно, через лояльный Нацсовет по ТВ - это 100% о нашем Зе. Или вы думаете, другие олигархи просто так хвалят гражданина олигарха Зеленского в эфирах ТВ?

С принятием этого закона, гражданин олигарх Зеленский будет контролировать СМИ через закон "об олигархах". Опосредованно, через СНБО, но это все будет он. Если, конечно, СНБО не признает очевидный факт - он олигарх.

Оценка № 3. Зеленский имеет значительный экономический и политический вес. Кто поспорит? Одна "Большая стройка" чего стоит.
Так, он тратит не свои деньги, а государственные. Но вес его от этого не меньше. Любой олигарх мечтает прокручивать государственные миллиарды и влиять на формирование бюджета. Итак опять все сходится.

Оценка №4. Зеленский финансирует партию "Слуга народа". Официально - через бюджетные выплаты в пользу партии. Да, это не его деньги. Но нигде в законе не написано, что финансировать должен "за свои". Там написано просто "финансирует".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Герус жмет руку Новинскому в день принятия закона об олигархах. ФОТО ДНЯ

А если верить СМИ, то финансирует еще и неофициально - через распределение "рыбных" должностей (в том числе в наблюдательных советах), конверты, потоки. Из-за сохранения неприкосновенности разного рода схем.

Оценка № 5. Олигарх (по закону) - не только тот, кто обладает монополией. А еще и тот, кто осуществляет контроль над руководством монополий и получает из этого выгоду. И здесь у нас есть сразу несколько примеров, как гражданин олигарх Зеленский влияет на "Укравтодор", НАК "Нафтогаз", "Укрзализныцю". А если копать глубже, то и на "Энергоатом", "Центрэнерго", и еще многих.

А если копать очень глубоко, самая большая монополия - это власть. Монополия на назначение и на расследование (или их отсутствие).

Монополия на Антимонопольный комитет и его бездействие. На СБУ, Генпрокуратуру и МВД. На ДАБИ. На все те структуры, которые десятилетиями приносили коррупционный доход. Этого дохода вроде как не существует. Но он - конечно же, существует", - написал он.

"Одних этих аргументов достаточно, чтобы называть Владимира Зеленского олигархом. Особенно иронично то, что эти критерии прописаны в его собственном законе. Значит, он просто обязан получить статус олигарха. К тому же, первым! Все же гражданин Зеленский еще является и Президентом страны. А это, как минимум, нужно уважать! Следующим шагом олигархоборца Зеленского должно быть ограничение своего влияния на государство. Победить гидру олигархии в зародыше!" - резюмирова экс-министр.

Ранее Рада приняла закон об олигархах. Накануне, "Слуга народа" решила рассматривать законопроект об олигархах "быстрым путем" и отказалась рассматривать подданные к законопроекту правки: "Как говорится, терпение лопнуло". В ответ, оппозиция заявила о нарушении Регламента ВР, заблокировала трибуну ВР и потребовала отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента. В итоге, Рада отказалась отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента и продолжила постатейное голосование за законопроект о деолигархизации под крики оппозиционеров: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".

В свою очередь, Зеленский поблагодарил нардепов, которые поддержали антиолигархический закон №5599, а также заверил, что олигархической ветви власти в Украине больше не будет.

Зеленский по новому закону стал олигархом, - экс-министр финансов Уманский 01
Зеленский по новому закону стал олигархом, - экс-министр финансов Уманский 02

ВР (29229) закон (3176) Зеленский Владимир (20255) олигарх (1027) Уманский Игорь (139)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+32
показать весь комментарий
24.09.2021 08:20
+21
Ніхто й не заперечує, але ж про Зеленського, то правда.
показать весь комментарий
24.09.2021 08:27
+20
Шоу продолжается..
показать весь комментарий
24.09.2021 08:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шоу продолжается..
показать весь комментарий
24.09.2021 08:05 Ответить
показать весь комментарий
24.09.2021 08:20 Ответить
Зеоманський був олігархом і до прийняття цього ганебного закону , бо це закон антиолігархічний , тобто під своіх
показать весь комментарий
24.09.2021 08:11 Ответить
Короче все кто контактирует с Зелей должны каждый день писать обьяснительные.))
показать весь комментарий
24.09.2021 08:11 Ответить
Ну и что? Заплатит и будет спать спокойно.
показать весь комментарий
24.09.2021 08:11 Ответить
ага... заплатит))) этот жмот заплатит))) если его поездку в Оман Ленка оплачивала ))) оно еще и альфонс!
показать весь комментарий
24.09.2021 23:12 Ответить
показать весь комментарий
24.09.2021 08:14 Ответить
От не знаю, нема його в журналі Форбс
показать весь комментарий
24.09.2021 08:15 Ответить
це не має значення, богатство - один з критереїв олігарха
показать весь комментарий
24.09.2021 08:36 Ответить
Так може ти прочитаєш новоприйнятий Закон і будеш знать?
показать весь комментарий
24.09.2021 08:41 Ответить
За законом цього і не треба - треба, щоб капітал був більше 1000 прожиткових мінімумів, тобто 2,19 млн. гривень... Це не я кажу, це вони так написали закон! Зе ж доларовий мільйонер за декларацією!
показать весь комментарий
24.09.2021 08:46 Ответить
Не трынди!

4) підтверджена вартість активів особи (та осіб, бенефіціаром яких вона є) перевищує один мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.
Это 2,7 миллиарда гривен
показать весь комментарий
24.09.2021 09:34 Ответить
Ну ок, але.... По-перше 2,2 млрд. тоді, подруге - це всього 81 млн баксів. Думаю, тут сумарно набереться, якщо порахувати бабки, машини, нерухомість, цінні папери, підприємства (квартал той же) і корпоративні права... Ви ж погодитеся, що статки олігархів - це не лише кеш, але й активи?

*******!

https://declarations.com.ua/declaration/nacp_98a80581-f9af-40ec-95c7-9283b69f9b4e
показать весь комментарий
24.09.2021 09:58 Ответить
Хороший, млять, окей!
В тысячу раз!
Относительно активов:
"

Розрахунок вартості активів, зазначених у пункті 4 частини першої цієї статті, здійснюється сукупно за розмірами активів особи та суб'єктів господарювання, де вона виступає бенефіціаром. При розрахунку вартості таких активів не враховуються активи, що належать особі у засобах масової інформації.
показать весь комментарий
24.09.2021 10:17 Ответить
с 1 июля 2021 года прожиточный минимум составит:

для трудоспособных украинцев - 2 379 грн;
для детей до 6 лет - 2013 грн;
для детей от 6 до 18 лет - 2 510 грн;
для граждан, утративших трудоспособность - 1 854 грн.
показать весь комментарий
24.09.2021 10:02 Ответить
прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.
показать весь комментарий
24.09.2021 10:10 Ответить
Алькапоне тоже не было в Форбс.
показать весь комментарий
24.09.2021 09:17 Ответить
До чого тут рейтинг статків у Форбс ,і взагалі - гроші .? От шo у вас недалеких , все впираєтся в гроші !? Тільки й чути - гроші гроші гроші !
Олігарх це , в першу чергу - влада , а потім гроші !! І тут Уманський розписав усе чітко . У Зе фактично - необмежена влада , а набуя йому при необмеженій владі ще й гроші . ? Він і без них отримує все що захоче . Влада , ось вершина бажань , а не якісь фантіки ,паперові .
показать весь комментарий
24.09.2021 10:02 Ответить
А Порох - олігарх?
показать весь комментарий
24.09.2021 10:21 Ответить
Для мене ні . Для тебе - не знаю . Але до чого тут Порох .. ? Мова ж про ЗЕльоного . !
Коли був президентом , можливо ,, але він не мав такого безмежного впливу на всі гілки влади , який має Зе . У Вави монобільшість , ручний прем'єр , відданий йому і залежний на 100% міністр МВС і т.д. і т.п . У Петра ж цього не було .
показать весь комментарий
24.09.2021 10:44 Ответить
Було, було
показать весь комментарий
24.09.2021 10:46 Ответить
Не бреши зебаран. Яцик , Аваков і Грося не були людьми Пороха
показать весь комментарий
24.09.2021 10:50 Ответить
Ага,ага
показать весь комментарий
24.09.2021 11:05 Ответить
..Шо було ? Монобільшість ? У ПЕТРА ??
А Яценюк і Грося хіба були людьми Петра .? А Аваков ?? Ти що , пам'ять згубив ?
показать весь комментарий
24.09.2021 10:53 Ответить
А ось і ні. Воно само буде визначати хто олігарх.
показать весь комментарий
24.09.2021 08:15 Ответить
З 5 по 30 березня 2020 був Міністром фінансів України в уряді Дениса Шмигаля.
Очередной лишенный кормушки "эксперт".
показать весь комментарий
24.09.2021 08:21 Ответить
Ніхто й не заперечує, але ж про Зеленського, то правда.
показать весь комментарий
24.09.2021 08:27 Ответить
сможешь подтвердить его крупное состояние - соглашусь! а нет - то нех трындеть и пукать в воду!!! все до него наживали себе гору бабла. Не себе, так зятю Пинчуку, например
показать весь комментарий
24.09.2021 08:46 Ответить
А крупне і не треба... Зелені в законі прописали, що для того, щоб бути олігархом достатньо мати статок у розмірі від 1000 прожиткових мінімумів, тобто 2,19 млн. гривень!

А Зе офіційно задекларував скількись там мільйонів доларів (плюс, нерухомість, Мерс 600й, Рейндж Ровер і тд). Питання є? Дивіться його декларацію!
показать весь комментарий
24.09.2021 08:56 Ответить
номер пункта в законе можешь указать, про 2,19 млн грн?))
показать весь комментарий
24.09.2021 09:17 Ответить
Возьмите в руки калькулятор и посчитайте сколько это 1000 минималок. Нет калькулятора, возьмите Excel. Самое главное правильно посчитайте разряды.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85
показать весь комментарий
24.09.2021 11:41 Ответить
Достатньо зіставити його декларацію з законом про олігархів.
показать весь комментарий
24.09.2021 08:59 Ответить
баран шакал-кацап - "Справедливый" -
показать весь комментарий
24.09.2021 09:01 Ответить
это все твои аргументы, гений? ты же одноклеточное
показать весь комментарий
24.09.2021 09:19 Ответить
Убытки в Укрзализныце на 61 миллиард гривен и переназначение Лещенка в наблюдательный совет не подтверждение? В 2 раза большая цена дороги за километр, чем при барыге не подтверждение? Если нет, то вы идиот, либо в доле
показать весь комментарий
24.09.2021 20:31 Ответить
точно... обиженный ... еще и пьющий
показать весь комментарий
24.09.2021 08:42 Ответить
Да, и как только он открыл рот про обнаруженные им "скрутки по НДС" на 5 млрд. грн ЕЖЕМЕСЯЧНО - его сразу заменили на "ручного" министра. 🧐
показать весь комментарий
24.09.2021 11:33 Ответить
Та да.
Але хто у нас в країні олігарх-вор-контрабандист,чи інший ворог народу,вирішує диктатор(вождь-монарх)...
показать весь комментарий
24.09.2021 08:25 Ответить
Обілетять сцарька - сцикуна і все буде нормально
показать весь комментарий
24.09.2021 08:29 Ответить
землю крестьянам, заводы рабочим...
где-то я это уже слышал...
показать весь комментарий
24.09.2021 08:37 Ответить
А потрібно навпаки землю робочим, заводи селянам... Бо перше ми взе спробували ще в 2017р. ... Вийшла муйня...
показать весь комментарий
24.09.2021 09:26 Ответить
Вибачте 1917р.
показать весь комментарий
24.09.2021 09:30 Ответить
А потім тебе і твою сімю заморити голодом. Ну щоб все було як після 1917-ого.
показать весь комментарий
24.09.2021 08:43 Ответить
Судя по вашему посту, можно с уверенностью сказать, что Шариков дал таки потомство.
показать весь комментарий
24.09.2021 08:44 Ответить
а тебя куда?
показать весь комментарий
24.09.2021 08:57 Ответить
точно не уверен но по моему по новому закону у нас только один олигарх Порошенко . остальные просто успешные предприниматели
показать весь комментарий
24.09.2021 08:28 Ответить
Ну так до цього зелена непотріб і рухалась 😡
показать весь комментарий
24.09.2021 08:30 Ответить
Похоже , что так и есть. Все ранние попытки прищемить Порошенко закончились неудачей. Решили зайти с другой стороны, и в первую очередь закрыть рот его каналам. Поэтому быстренько создали этот закон, да и приняли его безоговорочно и в спешке. Если бы этот закон нес действительно угрозу олигархам, вряд ли Коломойский и др. позволили своим шавкам за его проголосовать.
показать весь комментарий
24.09.2021 09:24 Ответить
на всю Украину должен быть 1 олигарх на два лица: двуликий зє-єрмакъ. остальным закон.
показать весь комментарий
24.09.2021 08:30 Ответить
Однозначно олигарх❗❗❗🚷
показать весь комментарий
24.09.2021 08:32 Ответить
Что не сделает дурак, всё не так.
показать весь комментарий
24.09.2021 08:33 Ответить
Нет такой ситуации из которой зе-упырь не мог бы выйти с позором. Клоун рыл яму порошенко, а попал, как обычно, в нее сам. ******* от рождения даже в 43 года остаётся *********.
показать весь комментарий
24.09.2021 08:37 Ответить
Сейчас все 73% оленей,черни и плебеев дружно кинутся доказывать что их царь нищий,скромный,и хотит блага прастому нариду,а враги ему мешают.
показать весь комментарий
24.09.2021 08:39 Ответить
та да ...ну какой оно олигарх? так... олигофрен чуток и фсё ))))
показать весь комментарий
24.09.2021 23:14 Ответить
Ай яй яй, как нехорошо то получилось. Впрочем, ВЫФСЕВРЕТЕ!
А Вова парень простой, за народ переживает, себя в том не жалеет. Жена его, Ленка, даже призналась, что квартиры у них нет. Угол у старушки снимают.
показать весь комментарий
24.09.2021 08:41 Ответить
як не крути- вавіандр і тут обісрався....
показать весь комментарий
24.09.2021 08:47 Ответить
Зеленський так само добряче нажився на посту президента.
То лише Порошенко меценатством займався. Зарплату свою на благодійність віддавав. Жив за свій кошт, працював, охорону свою мав, закордонні візити з власного рахунку оплачував.
А Вавій що пожертвував ?

показать весь комментарий
24.09.2021 08:52 Ответить
А в чому саме "брєд"? Чи так, аби ляпнуть.
показать весь комментарий
24.09.2021 08:59 Ответить
Не задавай платному зебилу сложных вопросов.

Подоляк не может им все объяснять.
показать весь комментарий
24.09.2021 09:22 Ответить
Зебілко, ваша ботоферма така передбачувана. Одне добре, по лайкам зразу видно хто до неї входить. На манєжє всьо тєжє, хоча спалився і якийсь новенький.
показать весь комментарий
24.09.2021 09:41 Ответить
Судя по постоянному "сам дурак" это уже третий аккаунт одного и того же дегенерата.
показать весь комментарий
24.09.2021 09:45 Ответить
Чому брєд? Він просто уважно прочитав закон! За законом треба, щоб капітал був більше 1000 прожиткових мінімумів, тобто 2,19 млн. гривень... А Зе ж доларовий мільйонер за декларацією!

Свої депутати в Зе є - ціла фракція... І навіть 100% свій генпрокурор!
Ну і студія 95 квартал - це чим не ЗМІ?

Усе по закону! Читайте закон і не казатимете, що це брєд!
показать весь комментарий
24.09.2021 09:16 Ответить
нет, все же 1 лям прожиточных минимумов. Статья 2, п.4.
https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72105
кому интересно, можете почитать...
показать весь комментарий
24.09.2021 09:44 Ответить
Ну ок, тут і на 2 млрд. гривень потягне - рахуйте!
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_98a80581-f9af-40ec-95c7-9283b69f9b4e
показать весь комментарий
24.09.2021 09:56 Ответить
Разве я хоть слово сказал, что Вава бедный. Только уточнил пороговую сумму
показать весь комментарий
24.09.2021 19:57 Ответить
Зебилье, а вы кем стали? вы и раньше то были не особо кем, теперь же стали ну совсем ничем. Брависсимо, браво зебобики
показать весь комментарий
24.09.2021 08:56 Ответить
ЗЕ теперь владеет всем однозначно.

Но, если к тому же учесть, что Коломой имеет ЗЕ, то совсем интересно получается.
Олигархическая матрьошка, а внутри ЗЕленая мартышка.
показать весь комментарий
24.09.2021 09:21 Ответить

Этого никто не заметит. Есть же Порох. Зачем нам два олигарха?
показать весь комментарий
24.09.2021 09:24 Ответить
Ну чому не помітить?..Принцип "за що боролись - на то і напоролись" ніхто не відміняв,і,думаю,наступний президент буде з особливою насолодою і садизмом перетворювати Зєлю в звиклий кусок зеленого лайна,використовуючи для цього всі можливості закону...
показать весь комментарий
24.09.2021 09:33 Ответить
смотря кто - следующий президент. мудрый народ может сказать неожиданное слово
показать весь комментарий
24.09.2021 10:46 Ответить
Чего Уманский визжит, он ведь тоже "стал" олигархом получается.
показать весь комментарий
24.09.2021 09:27 Ответить
Но не стал президентом. Вот и визжит. ))
показать весь комментарий
24.09.2021 10:08 Ответить
І чому всі *екси * стають такими зарозумними ..коли отримують копняка !?
показать весь комментарий
24.09.2021 09:30 Ответить
показать весь комментарий
24.09.2021 09:30 Ответить
А на этой фотографии, дети, Игорь Валерьевич показывает, как устала его рука торчать в заднице зеленского.
показать весь комментарий
25.09.2021 00:22 Ответить
Расценки для признание не олигархом скинте плиз))
показать весь комментарий
24.09.2021 09:31 Ответить
4) підтверджена вартість активів особи (та осіб, бенефіціаром яких вона є) перевищує один мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Это 2, 6 миллиарда
показать весь комментарий
24.09.2021 09:35 Ответить
"Президент Украины Владимир Зеленский подпадает под категорию олигарха, закон против которых приняли в парламенте. В частности, он использует политическую власть для обогащения, контролирует СМИ, имеет значительный экономический вес, финансирует партию "Слуга народа" и влияет на монополии".
Уманский голова, ему палец в рот не клади. Да у нас по сути каждый из президентов попадает под эту категорию. С той лишь разницей, что одни из них гребут прямо в карманне стесняясь, используя свой статус и положение, другие идут "окольными" путями, вымывая бабло через кумов-сватов и прочие схемы.
показать весь комментарий
24.09.2021 10:06 Ответить
ОТСТРАНИТЬ ОТ ВЛАСТИ !!!!
показать весь комментарий
24.09.2021 10:55 Ответить
Зедебіли пропустили лекцію в "Трускавєтском Аніверсітєтє!
показать весь комментарий
24.09.2021 11:00 Ответить
В общем, был бырыгой, барыгой и остался
показать весь комментарий
24.09.2021 11:16 Ответить
А 41 млн зелених, що вивели з "Привату" не фірму зЕ рахувати, чи "Эта савсееем другааая истооория" (стаття КК)?
показать весь комментарий
24.09.2021 11:28 Ответить
импичмент - зеленому придурку!
показать весь комментарий
24.09.2021 11:53 Ответить
как дети малые ))) ну какой жеж оно олигарх? галабародька не магёт быть олигархом... он хаошый))) онтакойкакмы...)))
показать весь комментарий
24.09.2021 23:17 Ответить
В 2019м все таксисты говорили мне, что зеля - "наш пацан", станет президентом и сразу посадит олигархов. Я тогда еще не знал, что в нашей стране 73% - таксисты.
показать весь комментарий
25.09.2021 00:28 Ответить
 
 