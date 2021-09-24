Зеленский по новому закону стал олигархом, - экс-министр финансов Уманский

Президент Украины Владимир Зеленский подпадает под категорию олигарха, закон против которых приняли в парламенте. В частности, он использует политическую власть для обогащения, контролирует СМИ, имеет значительный экономический вес, финансирует партию "Слуга народа" и влияет на монополии.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший министр финансов Украины Игорь Уманский, передает Цензор.НЕТ.

"Упал последний бастион. Олигархов свергнуто. Теперь посадим миллиард деревьев, наделаем тысячу младенцев и победим путена.

Сразу есть первая интрига. Определенный гражданин Украины Владимир Зеленский подпадает под все критерии олигарха", - написал он.

По его словам, в настоящее время Зеленский не только возглавляет законодательную власть, но и влияет на исполнительную и даже на судебную.

"Вступительный тезис. Не секрет, что пока в Украине власть является инструментом получения доходов. В лице Зеленского имеем гражданина, наделенного максимальной властью. Он является и председателем законодательной власти. И фактическим руководителем правительства. И, как показали последние события, распорядителем судебной системы.

Гораздо больше Владимиру Зеленскому подходил бы термин "монарх". Но мы называем его просто "гражданин". А с сегодняшнего дня - есть основания назвать его "гражданин олигарх Зеленский"", - отметил Уманский.

Президент подпадает под категории олигарха, которые прописаны в принятом сегодня законе. В частности, он использует политическую власть для обогащения своего окружения.

Далее Уманский приводит свои рассуждения, которые, по его словам, составлены на основе открытых материалов СМИ и жизненного опыта.

"Оценка № 1. Зеленский использует политическую власть для увеличения капиталов своего окружения. В легенду о бедном царе, у которого богатые слуги, я не верю.

Конечно, лично гражданин олигарх Зеленский денег в руки не берет. Зато люди президента контролируют массу государственных предприятий, министерств и ведомств. А в этих предприятиях, министерствах и ведомствах, по информации СМИ, процветает коррупция.

По тайным слухам, с этой коррупции как будто даже платят надбавки депутатам, конечно, не официально, а в конвертах. Конечно, это предмет для расследования НАПК, НАБУ и других квалифицированных сотрудников. Возможно, в один прекрасный день они что-то накопают.

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Оценка № 2. Гражданин олигарх Зеленский - контролер СМИ. Это стопроцентный факт.

Он контролирует средства массовой информации. Так, гражданин Зеленский - не собственник. Но, как говорил один мудрый человек, главное не владеть, а пользоваться. Зеленский влияет на СМИ и контролирует их с выгодой для себя и своего окружения.

Не обязательно влиять финансово. А вот влиять административно, через лояльный Нацсовет по ТВ - это 100% о нашем Зе. Или вы думаете, другие олигархи просто так хвалят гражданина олигарха Зеленского в эфирах ТВ?

С принятием этого закона, гражданин олигарх Зеленский будет контролировать СМИ через закон "об олигархах". Опосредованно, через СНБО, но это все будет он. Если, конечно, СНБО не признает очевидный факт - он олигарх.

Оценка № 3. Зеленский имеет значительный экономический и политический вес. Кто поспорит? Одна "Большая стройка" чего стоит.

Так, он тратит не свои деньги, а государственные. Но вес его от этого не меньше. Любой олигарх мечтает прокручивать государственные миллиарды и влиять на формирование бюджета. Итак опять все сходится.

Оценка №4. Зеленский финансирует партию "Слуга народа". Официально - через бюджетные выплаты в пользу партии. Да, это не его деньги. Но нигде в законе не написано, что финансировать должен "за свои". Там написано просто "финансирует".

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А если верить СМИ, то финансирует еще и неофициально - через распределение "рыбных" должностей (в том числе в наблюдательных советах), конверты, потоки. Из-за сохранения неприкосновенности разного рода схем.

Оценка № 5. Олигарх (по закону) - не только тот, кто обладает монополией. А еще и тот, кто осуществляет контроль над руководством монополий и получает из этого выгоду. И здесь у нас есть сразу несколько примеров, как гражданин олигарх Зеленский влияет на "Укравтодор", НАК "Нафтогаз", "Укрзализныцю". А если копать глубже, то и на "Энергоатом", "Центрэнерго", и еще многих.

А если копать очень глубоко, самая большая монополия - это власть. Монополия на назначение и на расследование (или их отсутствие).

Монополия на Антимонопольный комитет и его бездействие. На СБУ, Генпрокуратуру и МВД. На ДАБИ. На все те структуры, которые десятилетиями приносили коррупционный доход. Этого дохода вроде как не существует. Но он - конечно же, существует", - написал он.

"Одних этих аргументов достаточно, чтобы называть Владимира Зеленского олигархом. Особенно иронично то, что эти критерии прописаны в его собственном законе. Значит, он просто обязан получить статус олигарха. К тому же, первым! Все же гражданин Зеленский еще является и Президентом страны. А это, как минимум, нужно уважать! Следующим шагом олигархоборца Зеленского должно быть ограничение своего влияния на государство. Победить гидру олигархии в зародыше!" - резюмирова экс-министр.

Ранее Рада приняла закон об олигархах. Накануне, "Слуга народа" решила рассматривать законопроект об олигархах "быстрым путем" и отказалась рассматривать подданные к законопроекту правки: "Как говорится, терпение лопнуло". В ответ, оппозиция заявила о нарушении Регламента ВР, заблокировала трибуну ВР и потребовала отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента. В итоге, Рада отказалась отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента и продолжила постатейное голосование за законопроект о деолигархизации под крики оппозиционеров: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".

В свою очередь, Зеленский поблагодарил нардепов, которые поддержали антиолигархический закон №5599, а также заверил, что олигархической ветви власти в Украине больше не будет.



