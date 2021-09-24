Шмыгаль призывал нардепов вакцинироваться от COVID-19: "Это единственный путь преодоления пандемии"
Премьер-министр Денис Шмыгаль призывает украинцев и народных депутатов вакцинироваться от COVID-19.
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал во время Часа вопросов к правительству в ВРУ.
"Вакцинация - это единственный путь преодоления пандемии", - отметил премьер.
По его словам, двумя дозами в Украине уже вакцинировались более 5 миллионов граждан.
Глава правительства проинформировал, что 98 процентов тех, кто сейчас находятся в больницах с COVID-19, не вакцинированы.
Шмыгаль рассказал, что в ближайшие месяцы ожидается поставка полмиллиона доз вакцины Pfizer.
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