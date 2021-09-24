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Новости Коронавирус и карантин
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Шмыгаль призывал нардепов вакцинироваться от COVID-19: "Это единственный путь преодоления пандемии"

Шмыгаль призывал нардепов вакцинироваться от COVID-19:

Премьер-министр Денис Шмыгаль призывает украинцев и народных депутатов вакцинироваться от COVID-19.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал во время Часа вопросов к правительству в ВРУ.

"Вакцинация - это единственный путь преодоления пандемии", - отметил премьер.

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По его словам, двумя дозами в Украине уже вакцинировались более 5 миллионов граждан.

Глава правительства проинформировал, что 98 процентов тех, кто сейчас находятся в больницах с COVID-19, не вакцинированы.

Шмыгаль рассказал, что в ближайшие месяцы ожидается поставка полмиллиона доз вакцины Pfizer.

Автор: 

вакцина (3815) ВР (29229) депутат (3310) карантин (16729) Шмыгаль Денис (2672) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
я надеюсь ОПЗЖ если и будет вакционироваться то не какой то западной фигней а нормальным скрепным Новичком Спутником
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24.09.2021 10:32
+2
Так закрывают, как школы или нет? И почему нет?)))
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24.09.2021 10:34
+2
Шляхів подолання будь-якої проблеми дуже багато. Просто чиновники отримати свою "курточку" можуть тільки на цьому шляху.😂
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24.09.2021 10:49
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зачем? пусть мрут....
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24.09.2021 10:29 Ответить
да если бы, только илиту вирус не берет
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24.09.2021 18:03 Ответить
я надеюсь ОПЗЖ если и будет вакционироваться то не какой то западной фигней а нормальным скрепным Новичком Спутником
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24.09.2021 10:32 Ответить
Цим гідропідерам потрібна не вакцинація, а евтаназія
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24.09.2021 10:32 Ответить
Так закрывают, как школы или нет? И почему нет?)))
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24.09.2021 10:34 Ответить
Шляхів подолання будь-якої проблеми дуже багато. Просто чиновники отримати свою "курточку" можуть тільки на цьому шляху.😂
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24.09.2021 10:49 Ответить
Что значит призвал? Мобильные бригады в раду и штрыкайте) Кто откажется, корочку на стол и пшл вон. Так вы ,по-моему препадователей принуждали и шантажировали!)
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24.09.2021 12:04 Ответить
А шо такое? 80% депутатов не вакцинировано? А почему Раду на карантин не закрыли? Или это другое? Они же не учителя.
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24.09.2021 12:40 Ответить
 
 