Шмигаль закликав нардепів вакцинуватися від COVID-19: "Це єдиний шлях подолання пандемії"

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликає українців і народних депутатів вакцинуватися від COVID-19.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав під час Години запитань до уряду в ВРУ.

"Вакцинація - це єдиний шлях подолання пандемії", - зазначив прем'єр.

За його словами, двома дозами в Україні вже вакцинували понад 5 мільйонів громадян.

Також читайте: Епідзонування України: У Луганській і Чернівецькій областях рівень захворюваності перевищено вп’ятеро, на Черкащині COVID-госпіталізація другий день поспіль понад 140%, - МОЗ

Глава уряду поінформував, що 98 відсотків тих, хто зараз перебуває в лікарнях з COVID-19, не вакциновані.

Шмигаль розповів, що в найближчі місяці очікується поставка пів мільйона доз вакцини Pfizer.