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Новини Коронавірус і карантин
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Шмигаль закликав нардепів вакцинуватися від COVID-19: "Це єдиний шлях подолання пандемії"

Шмигаль закликав нардепів вакцинуватися від COVID-19:

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликає українців і народних депутатів вакцинуватися від COVID-19.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав під час Години запитань до уряду в ВРУ.

"Вакцинація - це єдиний шлях подолання пандемії", - зазначив прем'єр.

За його словами, двома дозами в Україні вже вакцинували понад 5 мільйонів громадян.

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Глава уряду поінформував, що 98 відсотків тих, хто зараз перебуває в лікарнях з COVID-19, не вакциновані.

Шмигаль розповів, що в найближчі місяці очікується поставка пів мільйона доз вакцини Pfizer.

Автор: 

вакцина (4419) ВР (14943) депутат (1771) карантин (18172) Шмигаль Денис (4557) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
я надеюсь ОПЗЖ если и будет вакционироваться то не какой то западной фигней а нормальным скрепным Новичком Спутником
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24.09.2021 10:32
+2
Так закрывают, как школы или нет? И почему нет?)))
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24.09.2021 10:34
+2
Шляхів подолання будь-якої проблеми дуже багато. Просто чиновники отримати свою "курточку" можуть тільки на цьому шляху.😂
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24.09.2021 10:49
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зачем? пусть мрут....
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24.09.2021 10:29 Відповісти
да если бы, только илиту вирус не берет
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24.09.2021 18:03 Відповісти
я надеюсь ОПЗЖ если и будет вакционироваться то не какой то западной фигней а нормальным скрепным Новичком Спутником
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24.09.2021 10:32 Відповісти
Цим гідропідерам потрібна не вакцинація, а евтаназія
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24.09.2021 10:32 Відповісти
Так закрывают, как школы или нет? И почему нет?)))
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24.09.2021 10:34 Відповісти
Шляхів подолання будь-якої проблеми дуже багато. Просто чиновники отримати свою "курточку" можуть тільки на цьому шляху.😂
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24.09.2021 10:49 Відповісти
Что значит призвал? Мобильные бригады в раду и штрыкайте) Кто откажется, корочку на стол и пшл вон. Так вы ,по-моему препадователей принуждали и шантажировали!)
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24.09.2021 12:04 Відповісти
А шо такое? 80% депутатов не вакцинировано? А почему Раду на карантин не закрыли? Или это другое? Они же не учителя.
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24.09.2021 12:40 Відповісти
 
 