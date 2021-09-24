Шмигаль закликав нардепів вакцинуватися від COVID-19: "Це єдиний шлях подолання пандемії"
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликає українців і народних депутатів вакцинуватися від COVID-19.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав під час Години запитань до уряду в ВРУ.
"Вакцинація - це єдиний шлях подолання пандемії", - зазначив прем'єр.
За його словами, двома дозами в Україні вже вакцинували понад 5 мільйонів громадян.
Глава уряду поінформував, що 98 відсотків тих, хто зараз перебуває в лікарнях з COVID-19, не вакциновані.
Шмигаль розповів, що в найближчі місяці очікується поставка пів мільйона доз вакцини Pfizer.
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