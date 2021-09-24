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Задолженности по субсидиям нет, - Шмыгаль

Задолженности по субсидиям нет, - Шмыгаль

В Украине нет задолженности по субсидиям.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, во время Часа вопросов к правительству в ВРУ сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Люди на 100 процентов будут обеспечены субсидиями при любых обстоятельствах", - пообещал глава Кабмина.

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По его словам, на следующий год в бюджете на субсидии правительство заложило 41 миллиард гривен, что почти на 6 миллиардов больше, чем в этом году.

"Ми планируем, что этих средств будет достаточно", - заявил премьер и добавил: если Кабмин увидит, что возникла необходимость увеличить количество субсидий, будет принимать соответствующие решения.

Автор: 

ВР (29229) Кабмин (14025) субсидия (624) Шмыгаль Денис (2672)


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Топ комментарии
+3
Як і субсидій обез"доленим"
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24.09.2021 10:55
+3
більшиссть з тих обездолених понастоювали хатинок в два-три поверхи,а потім ще й субсидій їм дай...
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24.09.2021 11:00
+3
Нет субсидий и нет задолжностей
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24.09.2021 11:02
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Як і субсидій обез"доленим"
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24.09.2021 10:55 Ответить
більшиссть з тих обездолених понастоювали хатинок в два-три поверхи,а потім ще й субсидій їм дай...
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24.09.2021 11:00 Ответить
Шо там сама Ленка Бубы тоже получала.
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24.09.2021 11:18 Ответить
Немаєслів - гомеричний регіт.
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24.09.2021 10:59 Ответить
І грошей також немає!
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24.09.2021 11:01 Ответить
Он тоже самое про долги по армии говорил...
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24.09.2021 11:01 Ответить
Нет субсидий и нет задолжностей
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24.09.2021 11:02 Ответить
Багатьом відмовили в отриманні, згідно нових критеріїв. Мабуть знають, що люди брешуть. Всім відомо, що епоха бідності давно скінчилась!
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24.09.2021 11:52 Ответить
у меня дом 70 кв. пенсия с гулькин хер,и тем не менее живу спокойно без попрошайничества субсидии. использую около 800 кубов газа в год.

рядом дом два этажа,120 кв. используют только в зимний месяц по 600-700 кубов...и жалуются что в этом году им субсидию не дали.
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24.09.2021 11:04 Ответить
так понятное дело, потому что поотбирали почти у всех. У меня у родителей с общей пенсией на двоих до 5000грн на месяц . квартплата зимой то 2000грн. А у отца рак и каждый месяц препараты стоят 2000грн где то. Вот и живите на 1000 грн в месяц и субсидии нет.
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24.09.2021 11:36 Ответить
Яка заборгованість, коли субсидію нікому не дають? "Я вам нічо нє должєн".
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24.09.2021 11:45 Ответить
Субсидии перестали выплачивать, потому и задолженности нет.
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24.09.2021 12:21 Ответить
Так же как коррупции и олигархов)
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24.09.2021 12:26 Ответить
Откуда той задолженности взяться - субсидии урезали,оставили только своим - вот и долгов нет...А вообще о долгах и задолженностям поговорим зимой - тогда наибольшая нагрузка на кошелек будет. "Мудрый наріт" ждет-ждет "интересное решение которое снизит тарифы вдвое"
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24.09.2021 12:52 Ответить
Нет субсидий - нет задолженности.
problem solved.
Зебилы в экстазе.
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24.09.2021 13:00 Ответить
Как можно задержать субсии - они идут прямо на счета Ахметова -
хозяина Шмыгаля. Ахметов поднял цены от балды и эти деньги исправно изымаются из бюджета страны - примитивное воровство.
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24.09.2021 15:14 Ответить
 
 