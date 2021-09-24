Задолженности по субсидиям нет, - Шмыгаль

В Украине нет задолженности по субсидиям.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, во время Часа вопросов к правительству в ВРУ сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Люди на 100 процентов будут обеспечены субсидиями при любых обстоятельствах", - пообещал глава Кабмина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина готова к отопительному сезону, цены на газ расти не будут, - Шмыгаль

По его словам, на следующий год в бюджете на субсидии правительство заложило 41 миллиард гривен, что почти на 6 миллиардов больше, чем в этом году.

"Ми планируем, что этих средств будет достаточно", - заявил премьер и добавил: если Кабмин увидит, что возникла необходимость увеличить количество субсидий, будет принимать соответствующие решения.