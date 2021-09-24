Задолженности по субсидиям нет, - Шмыгаль
В Украине нет задолженности по субсидиям.
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, во время Часа вопросов к правительству в ВРУ сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Люди на 100 процентов будут обеспечены субсидиями при любых обстоятельствах", - пообещал глава Кабмина.
По его словам, на следующий год в бюджете на субсидии правительство заложило 41 миллиард гривен, что почти на 6 миллиардов больше, чем в этом году.
"Ми планируем, что этих средств будет достаточно", - заявил премьер и добавил: если Кабмин увидит, что возникла необходимость увеличить количество субсидий, будет принимать соответствующие решения.
Топ комментарии
+3 Muron
показать весь комментарий24.09.2021 10:55
+3 юрий П #410481
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+3 Amber
показать весь комментарий24.09.2021 11:02
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рядом дом два этажа,120 кв. используют только в зимний месяц по 600-700 кубов...и жалуются что в этом году им субсидию не дали.
problem solved.
Зебилы в экстазе.
хозяина Шмыгаля. Ахметов поднял цены от балды и эти деньги исправно изымаются из бюджета страны - примитивное воровство.