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Заборгованості за субсидіями немає, - Шмигаль

Заборгованості за субсидіями немає, - Шмигаль

В Україні немає заборгованості за субсидіями.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, під час Години запитань до уряду в ВРУ сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Люди на 100 відсотків будуть забезпечені субсидіями за будь-яких обставин", - пообіцяв глава Кабміну.

За його словами, на наступний рік у бюджеті на субсидії уряд заклав 41 мільярд гривень, що майже на 6 мільярдів більше, ніж у цьому році.

"Ми плануємо, що цих коштів вистачить", - заявив прем'єр і додав: якщо Кабмін побачить, що виникла необхідність збільшити кількість субсидій, буде приймати відповідні рішення.

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Автор: 

ВР (14943) Кабмін (14072) субсидія (1069) Шмигаль Денис (4557)


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Топ коментарі
+3
Як і субсидій обез"доленим"
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24.09.2021 10:55
+3
більшиссть з тих обездолених понастоювали хатинок в два-три поверхи,а потім ще й субсидій їм дай...
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24.09.2021 11:00
+3
Нет субсидий и нет задолжностей
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24.09.2021 11:02
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Як і субсидій обез"доленим"
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24.09.2021 10:55 Відповісти
більшиссть з тих обездолених понастоювали хатинок в два-три поверхи,а потім ще й субсидій їм дай...
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24.09.2021 11:00 Відповісти
Шо там сама Ленка Бубы тоже получала.
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24.09.2021 11:18 Відповісти
Немаєслів - гомеричний регіт.
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24.09.2021 10:59 Відповісти
І грошей також немає!
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24.09.2021 11:01 Відповісти
Он тоже самое про долги по армии говорил...
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24.09.2021 11:01 Відповісти
Нет субсидий и нет задолжностей
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24.09.2021 11:02 Відповісти
Багатьом відмовили в отриманні, згідно нових критеріїв. Мабуть знають, що люди брешуть. Всім відомо, що епоха бідності давно скінчилась!
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24.09.2021 11:52 Відповісти
у меня дом 70 кв. пенсия с гулькин хер,и тем не менее живу спокойно без попрошайничества субсидии. использую около 800 кубов газа в год.

рядом дом два этажа,120 кв. используют только в зимний месяц по 600-700 кубов...и жалуются что в этом году им субсидию не дали.
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24.09.2021 11:04 Відповісти
так понятное дело, потому что поотбирали почти у всех. У меня у родителей с общей пенсией на двоих до 5000грн на месяц . квартплата зимой то 2000грн. А у отца рак и каждый месяц препараты стоят 2000грн где то. Вот и живите на 1000 грн в месяц и субсидии нет.
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24.09.2021 11:36 Відповісти
Яка заборгованість, коли субсидію нікому не дають? "Я вам нічо нє должєн".
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24.09.2021 11:45 Відповісти
Субсидии перестали выплачивать, потому и задолженности нет.
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24.09.2021 12:21 Відповісти
Так же как коррупции и олигархов)
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24.09.2021 12:26 Відповісти
Откуда той задолженности взяться - субсидии урезали,оставили только своим - вот и долгов нет...А вообще о долгах и задолженностям поговорим зимой - тогда наибольшая нагрузка на кошелек будет. "Мудрый наріт" ждет-ждет "интересное решение которое снизит тарифы вдвое"
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24.09.2021 12:52 Відповісти
Нет субсидий - нет задолженности.
problem solved.
Зебилы в экстазе.
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24.09.2021 13:00 Відповісти
Как можно задержать субсии - они идут прямо на счета Ахметова -
хозяина Шмыгаля. Ахметов поднял цены от балды и эти деньги исправно изымаются из бюджета страны - примитивное воровство.
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24.09.2021 15:14 Відповісти
 
 