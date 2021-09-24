Заборгованості за субсидіями немає, - Шмигаль
В Україні немає заборгованості за субсидіями.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, під час Години запитань до уряду в ВРУ сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Люди на 100 відсотків будуть забезпечені субсидіями за будь-яких обставин", - пообіцяв глава Кабміну.
За його словами, на наступний рік у бюджеті на субсидії уряд заклав 41 мільярд гривень, що майже на 6 мільярдів більше, ніж у цьому році.
"Ми плануємо, що цих коштів вистачить", - заявив прем'єр і додав: якщо Кабмін побачить, що виникла необхідність збільшити кількість субсидій, буде приймати відповідні рішення.
Топ коментарі
+3 Muron
показати весь коментар24.09.2021 10:55
+3 юрий П #410481
показати весь коментар24.09.2021 11:00
+3 Amber
показати весь коментар24.09.2021 11:02
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
рядом дом два этажа,120 кв. используют только в зимний месяц по 600-700 кубов...и жалуются что в этом году им субсидию не дали.
problem solved.
Зебилы в экстазе.
хозяина Шмыгаля. Ахметов поднял цены от балды и эти деньги исправно изымаются из бюджета страны - примитивное воровство.