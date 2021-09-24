Заборгованості за субсидіями немає, - Шмигаль

В Україні немає заборгованості за субсидіями.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, під час Години запитань до уряду в ВРУ сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Люди на 100 відсотків будуть забезпечені субсидіями за будь-яких обставин", - пообіцяв глава Кабміну.

За його словами, на наступний рік у бюджеті на субсидії уряд заклав 41 мільярд гривень, що майже на 6 мільярдів більше, ніж у цьому році.

"Ми плануємо, що цих коштів вистачить", - заявив прем'єр і додав: якщо Кабмін побачить, що виникла необхідність збільшити кількість субсидій, буде приймати відповідні рішення.

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