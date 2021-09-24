Україна готова до опалювального сезону, ціни на газ не зростатимуть, - Шмигаль

Ціни на газ в Україні не зростатимуть. "Нафтогаз" запропонував підприємствам теплокомуненерго трирічний контракт із постачання газу

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, під час Години запитань до уряду у ВРУ сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, ціни на газ не зростатимуть і Україна готова до опалювального сезону.

Шмигаль впевнений, що тарифи на тепло і гарячу воду також не мають збільшуватися. Глава уряду нагадав, що ці тарифи формують органи місцевого самоврядування.

"Це правильна світова практика. Важко уявити, що б у Великій Британії, Австрії або Канаді уряд встановлював тарифи для кожного міста чи містечка. Правильна формула - це коли уряд формує стратегію і дає місцевій владі інструменти ефективно її реалізовувати на практиці. Саме так ми і зробили", - підкреслив Шмигаль.

"Щоб органи місцевого самоврядування не підвищували тарифи на тепло і гарячу воду, "Нафтогаз" запропонував підприємствам теплокомуненерго трирічний контракт із постачання газу", - додав прем'єр-міністр.

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