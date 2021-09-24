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Новини Опалювальний сезон
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Україна готова до опалювального сезону, ціни на газ не зростатимуть, - Шмигаль

Україна готова до опалювального сезону, ціни на газ не зростатимуть, - Шмигаль

Ціни на газ в Україні не зростатимуть. "Нафтогаз" запропонував підприємствам теплокомуненерго трирічний контракт із постачання газу

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, під час Години запитань до уряду у ВРУ сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, ціни на газ не зростатимуть і Україна готова до опалювального сезону.

Шмигаль впевнений, що тарифи на тепло і гарячу воду також не мають збільшуватися. Глава уряду нагадав, що ці тарифи формують органи місцевого самоврядування.

"Це правильна світова практика. Важко уявити, що б у Великій Британії, Австрії або Канаді уряд встановлював тарифи для кожного міста чи містечка. Правильна формула - це коли уряд формує стратегію і дає місцевій владі інструменти ефективно її реалізовувати на практиці. Саме так ми і зробили", - підкреслив Шмигаль.

"Щоб органи місцевого самоврядування не підвищували тарифи на тепло і гарячу воду, "Нафтогаз" запропонував підприємствам теплокомуненерго трирічний контракт із постачання газу", - додав прем'єр-міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Технічна готовність регіонів до опалювального сезону становить понад 90%, - Чернишов

Автор: 

газ (10410) опалювальний сезон (1745) Шмигаль Денис (4557)


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Топ коментарі
+4
Не турбуйся овечко, ми знайшли "цікаве рішення", щоб вдвічі знизити тарифи на тепло

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24.09.2021 10:43
+4
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24.09.2021 10:44
+4
Тада.
То, что станциях нет угля - это фигня. Кизяками топить будут.

Шмыгаль молодца вобще. Сцыт в глаза зебилам не стесняясь:
- в ВСУ задолженности по ЗП под 3 ярда, а Шмыгаль сцыт, что все пучком
- на станциях нет угля, а Шмыгаль сцыт, что все пучком
- в бюджете постоянно увеличивающаяся дыра размером с Альфа-Центавру, а Шмыгаль сцыт, что все пучком
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24.09.2021 10:44
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24.09.2021 10:40 Відповісти
Не турбуйся овечко, ми знайшли "цікаве рішення", щоб вдвічі знизити тарифи на тепло

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24.09.2021 10:43 Відповісти
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24.09.2021 10:44 Відповісти
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24.09.2021 10:44 Відповісти
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24.09.2021 10:45 Відповісти
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24.09.2021 10:45 Відповісти
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24.09.2021 11:29 Відповісти
....да конечно , отвечает народ и судорожно ищет альтернативу не подородавшему газу
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24.09.2021 10:42 Відповісти
В лесу топором машешь?
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24.09.2021 10:43 Відповісти
Не хочешь не слушай а врать не мешай.
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24.09.2021 10:42 Відповісти
Украина готова, а вот за население я не готов сказать. Большинство не готово, во всяком случае есть признаки страха.
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24.09.2021 10:44 Відповісти
Фігня. Перший раз завжди лячно. А як замерзнеш, то вже потім все пофіг
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24.09.2021 11:14 Відповісти
Тада.
То, что станциях нет угля - это фигня. Кизяками топить будут.

Шмыгаль молодца вобще. Сцыт в глаза зебилам не стесняясь:
- в ВСУ задолженности по ЗП под 3 ярда, а Шмыгаль сцыт, что все пучком
- на станциях нет угля, а Шмыгаль сцыт, что все пучком
- в бюджете постоянно увеличивающаяся дыра размером с Альфа-Центавру, а Шмыгаль сцыт, что все пучком
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24.09.2021 10:44 Відповісти
Интересно как .а у нас теплосеть уже объявила о подорожании на 40% для людей и на 100% для юридических
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24.09.2021 10:46 Відповісти
"У нас" - это где?
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24.09.2021 10:47 Відповісти
Гадаю, що в приміщенні Кабміна.
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24.09.2021 10:53 Відповісти
Бердянск
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24.09.2021 22:47 Відповісти
Себестоимость добычи украинского газа 1грн. Допустим добавить еще 10% навара и 20% ПДВ. Тоесть стоимость газа для украинцев должна стоить не более 1,5грн/куб. Так с какого х**** нам продают наш же газ по Конституции Украины, по Европейским ценам? То же самое касается електроенергии которая для украинцев должна стоить не более 50копеек/кВт.
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24.09.2021 10:47 Відповісти
назад в совок, зеленое животное!
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24.09.2021 11:09 Відповісти
Если бы Тимошенко не подняла бучу в Раде по поводу тарифов то эти засранцы и глазом не моргнули и подняли бы цену ( ведь народец молча хавает все что вытворяет зеленая погань), хотя и не факт что не подымут - им соврать что два пальца обоссать!!!!!
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24.09.2021 10:47 Відповісти
Не свисти. Жулька первая тварь кто лоббирует всю жизнь повышение цен на газ и тарифов.
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24.09.2021 10:55 Відповісти
Кацап, ти палишся. Казати в очі українцям відверту брехню - отримати по пиці навіть від порохоботів
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24.09.2021 11:10 Відповісти
Пасть закрой, ватник. Я твою Жульку и ее делишки знаю еще с 90-х годов.
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24.09.2021 11:13 Відповісти
Тобі про Юлю в Тамбові росказали?
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24.09.2021 11:15 Відповісти
Идиот- так это на вечно!!!!! И говорить таким как ты что бы погуглили и узнали правду бесполезно!!!!!!
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24.09.2021 11:25 Відповісти
Так і врожай зернових рекордний, але,****, ціни на хліб не знизилися, а навпаки.
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24.09.2021 10:52 Відповісти
Шебелинское газовое междорождение в Харьковской области оьткрыто с 1950 года,суммарные ресурсы Шебелинки превышают 100 миллиардов кубов газа...
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24.09.2021 10:56 Відповісти
Після рукожопо-фейкового замаху на шифера Зєля боїться зі Штатів повертатись в Україну. Ось шмигаль і завів шарманку про "в Багдаді все спокійно"
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24.09.2021 11:06 Відповісти
и сразу уточняю:
"А про горячую воду и отопление - речи НЕ ШЛО".
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24.09.2021 11:12 Відповісти
 
 