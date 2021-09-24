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Желающие украинцы могут присоединиться к клиническим испытаниям препаратов от COVID-19, - Минздрав

Желающие украинцы могут присоединиться к клиническим испытаниям препаратов от COVID-19, - Минздрав

Желающие украинцы могут присоединиться к клиническим испытаниям лекарств против COVID-19.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

Согласно сообщению, в настоящее время проводится 31 такое испытание. С их перечнем можно ознакомиться на сайте Государственного экспертного центра Минздрава.

"Клиническим испытаниям лексредств в Украине отводится важное место, поскольку решение о возможности их медицинского применения может быть принято только после систематического изучения их фармакологического действия на человека и на основании данных доказанной эффективности и безопасности", - пояснил первый замминистра здравоохранения Александр Комарида.

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В Минздраве подчеркнули, что прежде чем привлекать к тестированию людей, ученые проводят доклиническое исследование лекарств. Оно предусматривает химические, физические, биологические, микробиологические, фармакологические, токсикологические и другие научные исследования, изучается специфическую активность и безопасность.

"Следующим этапом является клинические испытания - четыре фазы клинических исследований. В Украине чаще всего проводятся клинические исследования III фазы, к которым привлекаются тысячи пациентов для подтверждения эффективности и безопасности лекарственного средства, необходимой дозировки, сбора информации о реакции и т. п.",- отмечается в сообщении.

Испытания в Украине проводятся на профессиональном уровне, что неоднократно подтверждалось в ходе инспекций Управления продовольствия и медикаментов США (Food and Drug Administration), а также Европейским Агентством лекарственных средств (European Medicines Agency).

Автор: 

испытания (378) лекарства (1223) Минздрав (4899) Комарида Александр (11)


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Топ комментарии
+6
Давайте по пробуем на депутатах.Если что , не так спасем страну.
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24.09.2021 12:41
+4
есть 450 добровольцев в раде
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24.09.2021 12:48
+3
А здоровья у украинцев хватит на испытания вакцин и лекарств?
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24.09.2021 12:41
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А здоровья у украинцев хватит на испытания вакцин и лекарств?
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24.09.2021 12:41 Ответить
Нет - не хочу.
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24.09.2021 13:13 Ответить
Давайте по пробуем на депутатах.Если что , не так спасем страну.
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24.09.2021 12:41 Ответить
та нам хватает испытаний на нас клинических идиотов при власти... хотите ваще добить ???
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24.09.2021 12:42 Ответить
есть 450 добровольцев в раде
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24.09.2021 12:48 Ответить
Здесь талибов и антиталибов уже достаточно, на них можно (нужно) испытывать, еще Киву добавить, дабы коэффициент научности увеличить.
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24.09.2021 12:57 Ответить
один студент недавно присоединился
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24.09.2021 13:01 Ответить
Комменты такие будто под дулом заставляют. Не хотите, не надо. Любые новые лекарственые препараты тестируют на людях, есть такие кто идет на риск за ради других или когда выбора особо нет и другие методы не помогают.
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24.09.2021 13:05 Ответить
То ви вже записалися добровольцем?
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24.09.2021 14:03 Ответить
алло! дебилы!!! откликнитесь! али не видите - зеленая власть придурков ищет....
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24.09.2021 13:09 Ответить
и так клинические испытания ставят непроверенными вакцинами,не спросив даже. мало что ли??
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24.09.2021 13:12 Ответить
Эти хоть предупреждают. Раньше клинические испытания на людях проводили вообще без спросу и информирования пациентов.
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24.09.2021 13:55 Ответить
Надо центрам проведения клинических испытаний в рекламных целях дать привлекательные названия: "Освенцим", "Заксенхаузен", "Дахау" и т.д., а главврачам изменить имена на: Йозеф Менгеле, Ариберт Хайм, Зигмунд Рашер и т.д. От желающих отбоя не будет
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24.09.2021 14:17 Ответить
денег бы хоть предложили, что ли
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24.09.2021 14:37 Ответить
А что, на крысах уже не актуально?
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24.09.2021 15:16 Ответить
Project Veritas: Вакцина COVID-19
https://vidio.blog/watch/ev23ZSFahNSlMIS
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24.09.2021 17:54 Ответить
все уколотые вакцинами от ковида по факту являются добровольцами в 3й фазе клинических испытаний
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24.09.2021 18:08 Ответить
 
 