Охочі українці можуть приєднатися до клінічних випробувань препаратів від COVID-19, - МОЗ

Охочі українці можуть приєднатися до клінічних випробувань ліків проти COVID-19.

Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з повідомленням, нині проводиться 31 таке випробування. З їхнім переліком можна ознайомитися на сайті Державного експертного центру МОЗ.

"Клінічним випробуванням лікарських засобів в Україні відводиться важливе місце, оскільки рішення про можливість їх медичного застосування може бути ухвалене тільки після систематичного вивчення його фармакологічної дії на людину та на підставі даних доведеної ефективності та безпечності", - пояснив перший заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комаріда.

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У МОЗ підкреслили, що перед тим, як залучати до тестування людей, науковці проводять доклінічне дослідження ліків. Воно передбачає хімічні, фізичні, біологічні, мікробіологічні, фармакологічні, токсикологічні та інші наукові дослідження та вивчають їх специфічну активність та безпечність.

"Наступним етапом є клінічні випробування – чотири фази клінічних досліджень. В Україні найчастіше проводяться клінічні дослідження III фази, до яких залучають тисячі пацієнтів для підтвердження ефективності й безпеки лікарського засобу, необхідного дозування, збору інформації про реакції тощо", - зазначається в повідомленні.

Випробування в Україні проводяться на професійному рівні, що неодноразово підтверджувалося в ході інспекцій Управління продовольства і медикаментів США (Food and Drug Administration), а також Європейським Агентством лікарських засобів (European Medicines Agency).