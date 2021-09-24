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Новини
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Охочі українці можуть приєднатися до клінічних випробувань препаратів від COVID-19, - МОЗ

Охочі українці можуть приєднатися до клінічних випробувань препаратів від COVID-19, - МОЗ

Охочі українці можуть приєднатися до клінічних випробувань ліків проти COVID-19.

Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з повідомленням, нині проводиться 31 таке випробування. З їхнім переліком можна ознайомитися на сайті Державного експертного центру МОЗ.

"Клінічним випробуванням лікарських засобів в Україні відводиться важливе місце, оскільки рішення про можливість їх медичного застосування може бути ухвалене тільки після систематичного вивчення його фармакологічної дії на людину та на підставі даних доведеної ефективності та безпечності", - пояснив перший заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комаріда.

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У МОЗ підкреслили, що перед тим, як залучати до тестування людей, науковці проводять доклінічне дослідження ліків. Воно передбачає хімічні, фізичні, біологічні, мікробіологічні, фармакологічні, токсикологічні та інші наукові дослідження та вивчають їх специфічну активність та безпечність.

"Наступним етапом є клінічні випробування – чотири фази клінічних досліджень. В Україні найчастіше проводяться клінічні дослідження III фази, до яких залучають тисячі пацієнтів для підтвердження ефективності й безпеки лікарського засобу, необхідного дозування, збору інформації про реакції тощо", - зазначається в повідомленні.

Випробування в Україні проводяться на професійному рівні, що неодноразово підтверджувалося в ході інспекцій Управління продовольства і медикаментів США (Food and Drug Administration), а також Європейським Агентством лікарських засобів (European Medicines Agency).

Автор: 

випробування (402) ліки (1314) МОЗ (5391) Комаріда Олександр (13)


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Топ коментарі
+6
Давайте по пробуем на депутатах.Если что , не так спасем страну.
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24.09.2021 12:41
+4
есть 450 добровольцев в раде
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24.09.2021 12:48
+3
А здоровья у украинцев хватит на испытания вакцин и лекарств?
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24.09.2021 12:41
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А здоровья у украинцев хватит на испытания вакцин и лекарств?
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24.09.2021 12:41 Відповісти
Нет - не хочу.
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24.09.2021 13:13 Відповісти
Давайте по пробуем на депутатах.Если что , не так спасем страну.
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24.09.2021 12:41 Відповісти
та нам хватает испытаний на нас клинических идиотов при власти... хотите ваще добить ???
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24.09.2021 12:42 Відповісти
есть 450 добровольцев в раде
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24.09.2021 12:48 Відповісти
Здесь талибов и антиталибов уже достаточно, на них можно (нужно) испытывать, еще Киву добавить, дабы коэффициент научности увеличить.
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24.09.2021 12:57 Відповісти
один студент недавно присоединился
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24.09.2021 13:01 Відповісти
Комменты такие будто под дулом заставляют. Не хотите, не надо. Любые новые лекарственые препараты тестируют на людях, есть такие кто идет на риск за ради других или когда выбора особо нет и другие методы не помогают.
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24.09.2021 13:05 Відповісти
То ви вже записалися добровольцем?
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24.09.2021 14:03 Відповісти
алло! дебилы!!! откликнитесь! али не видите - зеленая власть придурков ищет....
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24.09.2021 13:09 Відповісти
и так клинические испытания ставят непроверенными вакцинами,не спросив даже. мало что ли??
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24.09.2021 13:12 Відповісти
Эти хоть предупреждают. Раньше клинические испытания на людях проводили вообще без спросу и информирования пациентов.
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24.09.2021 13:55 Відповісти
Надо центрам проведения клинических испытаний в рекламных целях дать привлекательные названия: "Освенцим", "Заксенхаузен", "Дахау" и т.д., а главврачам изменить имена на: Йозеф Менгеле, Ариберт Хайм, Зигмунд Рашер и т.д. От желающих отбоя не будет
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24.09.2021 14:17 Відповісти
денег бы хоть предложили, что ли
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24.09.2021 14:37 Відповісти
А что, на крысах уже не актуально?
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24.09.2021 15:16 Відповісти
Project Veritas: Вакцина COVID-19
https://vidio.blog/watch/ev23ZSFahNSlMIS
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24.09.2021 17:54 Відповісти
все уколотые вакцинами от ковида по факту являются добровольцами в 3й фазе клинических испытаний
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24.09.2021 18:08 Відповісти
 
 