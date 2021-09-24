Рада утвердила поддержку новосозданных фермерских хозяйств и молодых фермеров

Верховная Рада утвердила государственную поддержку новосозданных фермерских хозяйств (ФХ) и хозяйств с руководителями не старше 35 лет.

Соответствующий законопроект о стимулировании деятельности фермерских хозяйств №4046 поддержал 291 народный депутат при необходимом минимуме в 226 голосов, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Также фермерские хозяйства смогут строить здания и сооружения для сельхозпроизводства на арендуемой земле с согласия их владельца.

Согласно тексту законопроекта, на помощь из госбюджета на безвозвратных или возвратных условиях смогут претендовать новосозданные ФХ (в первые три года после его создания), ФХ с обособленными фермерскими усадьбами, семейные ФХ, расположенные в горах и на полесских территориях.

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Средства на поддержку фермеров будут предоставляться из госбюджета, в том числе через Украинский государственный фонд поддержки фермерских хозяйств и местные бюджеты. Порядок предоставления указанной помощи будет утвержден Кабинетом министров.

Помимо того, ФХ получают право возводить на арендованном земельном участке жилые дома, хозяйственные постройки и сооружения, а также закладывать многолетние насаждения, осуществлять строительство водохозяйственных сооружений и мелиоративных систем при наличии письменного согласия его собственника.

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