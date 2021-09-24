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Рада утвердила поддержку новосозданных фермерских хозяйств и молодых фермеров

Рада утвердила поддержку новосозданных фермерских хозяйств и молодых фермеров

Верховная Рада утвердила государственную поддержку новосозданных фермерских хозяйств (ФХ) и хозяйств с руководителями не старше 35 лет.

Соответствующий законопроект о стимулировании деятельности фермерских хозяйств №4046 поддержал 291 народный депутат при необходимом минимуме в 226 голосов, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Также фермерские хозяйства смогут строить здания и сооружения для сельхозпроизводства на арендуемой земле с согласия их владельца.

Согласно тексту законопроекта, на помощь из госбюджета на безвозвратных или возвратных условиях смогут претендовать новосозданные ФХ (в первые три года после его создания), ФХ с обособленными фермерскими усадьбами, семейные ФХ, расположенные в горах и на полесских территориях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин разработал механизм поддержки мелких фермеров, пострадавших от засухи, - Шмыгаль

Средства на поддержку фермеров будут предоставляться из госбюджета, в том числе через Украинский государственный фонд поддержки фермерских хозяйств и местные бюджеты. Порядок предоставления указанной помощи будет утвержден Кабинетом министров.

Помимо того, ФХ получают право возводить на арендованном земельном участке жилые дома, хозяйственные постройки и сооружения, а также закладывать многолетние насаждения, осуществлять строительство водохозяйственных сооружений и мелиоративных систем при наличии письменного согласия его собственника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин увеличил финподдержку для новосозданных фермерских хозяйств до 5 тыс. грн на 1 га

ВР (29229) закон (3176) поддержка (672) фермер (187)


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Топ комментарии
+3
Блюдолиз Сраколиз.
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24.09.2021 13:39
+2
тут еще молодые владельцы жомовых ям тоже интересуются!
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24.09.2021 13:34
+1
А молодым собаководам?

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24.09.2021 13:32
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посміємося?
Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко порівняв замах на першого помічника президента Сергія Шефіра з вбивством 35-го президента США Джона Кеннеді.
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24.09.2021 13:30 Ответить
Блюдолиз Сраколиз.
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24.09.2021 13:39 Ответить
А молодым собаководам?

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24.09.2021 13:32 Ответить
тут еще молодые владельцы жомовых ям тоже интересуются!
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24.09.2021 13:34 Ответить
И им обязательно.
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24.09.2021 13:36 Ответить
побажаємо перемоги -КОМУ?

25 вересня чемпіон світу за версіями WBA/WBO/IBF/IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа проведе захист титулів у поєдинку проти обов'язкового претендента за версією Всесвітньої боксерської організації Олександра Усика.
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24.09.2021 13:32 Ответить
Энтони на москаля не похож. Думаю тут не сильно много вариантов...
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24.09.2021 13:36 Ответить
На запорожского козака смахивает.
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24.09.2021 13:37 Ответить
"мощи" Новінського Усику б допомогли. А так без варіантів. В третьому ляже
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24.09.2021 13:41 Ответить
, ФХ с обособленными фермерскими усадьбами, семейные ФХ, расположенные в горах и на полесских территориях. Источник:
Ну пи...дець Карпатам і Поліссю.
Тепер массово будуть створювати ФГ пиляти ліс, для будівництва халупи, та ще й доплачувати їм будуть.😂😂😂
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24.09.2021 13:47 Ответить
Теперь "смогут строить здания и сооружения для сельхозпроизводства на арендуемой земле с согласия их владельца". Типичный пример дебильности существующих законов
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24.09.2021 13:55 Ответить
Это какого ж фермера будут поддерживать? Коломойского? Чемпиона по надоям с козлов?
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24.09.2021 13:55 Ответить
А работать на фермах будут исключительно члены СН и только по предъявлению членского удостоверения. Для работы на свинофермах для членов СН особые льготы.
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24.09.2021 14:16 Ответить
Опять дерибан и договорняки ..
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24.09.2021 16:24 Ответить
 
 