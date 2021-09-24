Рада утвердила поддержку новосозданных фермерских хозяйств и молодых фермеров
Верховная Рада утвердила государственную поддержку новосозданных фермерских хозяйств (ФХ) и хозяйств с руководителями не старше 35 лет.
Соответствующий законопроект о стимулировании деятельности фермерских хозяйств №4046 поддержал 291 народный депутат при необходимом минимуме в 226 голосов, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Также фермерские хозяйства смогут строить здания и сооружения для сельхозпроизводства на арендуемой земле с согласия их владельца.
Согласно тексту законопроекта, на помощь из госбюджета на безвозвратных или возвратных условиях смогут претендовать новосозданные ФХ (в первые три года после его создания), ФХ с обособленными фермерскими усадьбами, семейные ФХ, расположенные в горах и на полесских территориях.
Средства на поддержку фермеров будут предоставляться из госбюджета, в том числе через Украинский государственный фонд поддержки фермерских хозяйств и местные бюджеты. Порядок предоставления указанной помощи будет утвержден Кабинетом министров.
Помимо того, ФХ получают право возводить на арендованном земельном участке жилые дома, хозяйственные постройки и сооружения, а также закладывать многолетние насаждения, осуществлять строительство водохозяйственных сооружений и мелиоративных систем при наличии письменного согласия его собственника.
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Ну пи...дець Карпатам і Поліссю.
Тепер массово будуть створювати ФГ пиляти ліс, для будівництва халупи, та ще й доплачувати їм будуть.😂😂😂