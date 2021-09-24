ФБР поможет с расследованием покушения на Шефира, - Енин

Федеральное бюро расследований США поможет Украине с расследованием покушения на Сергея Шефира, первого помощника президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщил LIGA.net первый замминистра внутренних дел Евгений Енин, информирует Цензор.НЕТ.

Журналист попросил подтвердить, действительно ли ФБР будет помогать с расследованием покушения на Шефира.

"Я же еще позавчера сказал, что они предложили свою помощь", - ответил Енин.

Ранее Енин заявил: "Буквально этим вечером мы получили подтверждение от наших американских коллег - предоставить нам посильную помощь, чтобы обеспечить максимально оперативное раскрытие этого преступления".

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