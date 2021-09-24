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Новости Покушение на Шефира
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ФБР поможет с расследованием покушения на Шефира, - Енин

Федеральное бюро расследований США поможет Украине с расследованием покушения на Сергея Шефира, первого помощника президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщил LIGA.net первый замминистра внутренних дел Евгений Енин, информирует Цензор.НЕТ.

Журналист попросил подтвердить, действительно ли ФБР будет помогать с расследованием покушения на Шефира.

"Я же еще позавчера сказал, что они предложили свою помощь", - ответил Енин.

Ранее Енин заявил: "Буквально этим вечером мы получили подтверждение от наших американских коллег - предоставить нам посильную помощь, чтобы обеспечить максимально оперативное раскрытие этого преступления".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Енин о покушении на Шефира: Стрельба велась одиночными выстрелами, использовались специфические патроны венгерского производства

Автор: 

покушение (1033) ФБР (218) Енин Евгений (328) Шефир Сергей (120)


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Топ комментарии
+23
Ааааа)))звиздец бежит к зекрысе обниматься
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24.09.2021 14:08
+23
ахахаха теперь ЗЕбилоидам главное не выйти на самих себя!!!!!!!!!!!!!!!
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24.09.2021 14:13
+15
ФБР выйдет)))представляю,как зекрыса будет отбиваться от помощи амеров -"любит" его Байден,эх "любит" -прям химия какая то))))
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24.09.2021 14:22
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Ааааа)))звиздец бежит к зекрысе обниматься
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24.09.2021 14:08 Ответить
ахахаха теперь ЗЕбилоидам главное не выйти на самих себя!!!!!!!!!!!!!!!
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24.09.2021 14:13 Ответить
ФБР выйдет)))представляю,как зекрыса будет отбиваться от помощи амеров -"любит" его Байден,эх "любит" -прям химия какая то))))
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24.09.2021 14:22 Ответить
там схема проверенная
этап первый . ни какого покушения не было все придумали
этап второй . вроде что то было но что не понятно
этап третий . следственная комиссия во главе с Безуглой тянет время а ОП организовывает резонансные события что бы отвлечь внимание
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24.09.2021 14:32 Ответить
да что там расследовать - и так всё понятно: вислюк оманський и шефир не поделили доходы от продажи сериальчиков в рашку.

Доказательства - признание самого шефира:

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24.09.2021 14:49 Ответить
А свои где расследовательские кадры и возможности? Или всё окончательно деградировало и коммерциализировалось, везде занос и распил, а работать не кому?..
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24.09.2021 14:09 Ответить
ФБР сами хотят "помочь",а не зекрыса их попросил выйти на него)))
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24.09.2021 14:23 Ответить
- Обхаянному на лекции брюнету Остап пожертвовал даже ферзя. Брюнет пришел в ужас и хотел было немедленно сдаться, но только страшным усилием воли заставил себя продолжать игру.(с)
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24.09.2021 14:10 Ответить
Не смішіть МоЇ яйця цим шифером
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24.09.2021 14:10 Ответить
Второй акт, сцена первая ...
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24.09.2021 14:13 Ответить
Ось вам ціна реформ» - перше що сказав Зеленський під час виступу на Генасамблеї ООН.
Так він прокоментував напад/обстріл Шефіра.

Яке відношення має Шефір до реформ, будучи лише радником? Невідомо.
Яке відношення реформи взагалі мають відношення до Зеленського? Також велике питання.

Шефір займається «Кварталом». Саме на нього переписав низку своїх «кварталівських» бізнесів Зеленським.
Так може це і є «реформи» у розуміння Зе?

Продаж Сватів та Папіка до РФ.
Повернення «Сватів» на телебачення після заборони.
Повернення всіх можливих і неможливих гастролерів з московії до України.
Саботаж Закону про мову та подальша русифікація телепростору.

Це мабуть і є «реформи» Зеленського/Шефіра.
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24.09.2021 14:13 Ответить
"Я же еще позавчера https://news.liga.net/politics/news/pokushenie-na-shefira-puli-proizvedeny-v-vengrii-rassledovat-pomogut-ssha-mvd сказал , что они предложили свою помощь", - ответил Енин."

Источник:

Оце діло. Чекаємо на результат.
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24.09.2021 14:16 Ответить
Не таке вже ФБР дурне, щоби їхати в це "турне".
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24.09.2021 14:22 Ответить
Невже зелені дійшли навіть до того, щоб нагло брехати про ФБР?
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24.09.2021 14:28 Ответить
Відносно брехні вони мають необмежені можливості на всіх рівнях і здібності.
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24.09.2021 14:40 Ответить
от вас комедиантов и попалят
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24.09.2021 14:16 Ответить
Раздули из мухи слона. У нас сотни убийств каждый год и никто не чешится. А здесь даже не убийство а только покушение на господина и уже столько визгу.
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24.09.2021 14:16 Ответить
Какое покушение ? Была инсценировка и самострел.
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24.09.2021 15:08 Ответить
Привлеките ещё "Битву экстрасенсов" и Межгалактический совет спортлото.
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24.09.2021 14:17 Ответить
.. спортлото, межгалактический совет наперсточников не справляется с поставленной задачей ..
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24.09.2021 14:27 Ответить
Только для начала пускай ФБР расследует дело *вагнеровцев*
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24.09.2021 14:17 Ответить
та они еще дело Хантера не закончили
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24.09.2021 15:14 Ответить
Бред сивой кобылы... какое покушение на Шифера??? его в тачке не было, покушение на шофера, еще могу согласиться и то с натяжкой - скорее дешевая постановка 96 квартала в исполнении лысого предурка....
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24.09.2021 14:18 Ответить
ФБР посылает шерифа на расследование «покушения» на Шефира-кошелька ..
А может это было покушение на водилу автомобиля, а не на пасажира? Тут не все так однозначно!
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24.09.2021 14:25 Ответить
Хіба мало випадків коли "прибацані" знічев*я обстрілюють транспортні засоби. Якби це була машина якогось сіромахи, то подія була б і не винесена на загал.
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24.09.2021 14:27 Ответить
ой дарма ))))) виведуть студію 95 квартал на чисту воду )))))
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24.09.2021 14:28 Ответить
Кто там писал раньше о необходимости обращения в Скотленд Ярд? ))
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24.09.2021 14:32 Ответить
Хоть ФБР, хоть Скотленд-Ярд выведут сразу эту аферу на чистую воду.
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24.09.2021 15:10 Ответить
Та ладно. оно им надо? Приедут, наедят ряшку на борще с салом, погуляют по малёвнычим околыцям, получат в подарок вышиванку и деревянную булаву, затарятся алкоголем в дьютике и улетят обратно. Они же тоже люди.
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24.09.2021 15:45 Ответить
Ой вей! Бригада «спеціалістів ФБ» з Брайтон Біч вже на виїзді!
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24.09.2021 14:38 Ответить
вот это размах, ФБР, водолазы, нацгвардия, авиация, пора космос подключать
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24.09.2021 14:48 Ответить
Поскольку в последнее время с финансированием «Большого строительства» становится все хуже и хуже, Шефир принялся проводить определенное перераспределение «частей пирога». В результате он отодвинул от денежного потока нескольких участников. Как рассказали нам источники, имело место не просто отодвигание, но и «кидок» - к новым тендерам не допустили участников, перед которыми «Укравтодор» имеет солидные долги, срок выплаты которых отодвинулся на неопределенное время. Речь идет, просто чтобы было понятно, о миллионных суммах. И кинуть упомянутых участников пытались нагло, в традициях 90-х. На что обиженные участники (сами родом из 90-х) ответили по понятиям тех же 90-х. https://newsua.one/news-opinion/b-54621.html
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24.09.2021 14:53 Ответить
обязательно ФБР... может они докажут, что асбестовый стройматериал это инсценировал, забыв, что жизнь - это не клоуны 95-го квартала... вперед... американцы в отличии от украинцев имеют мозги и умеют работать... это не СлаБоУмные...
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24.09.2021 14:55 Ответить
Как раз ФБР этим займётся, чобы доказать, что это была инсенировка.
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24.09.2021 15:04 Ответить
Зеля снова обοςραμшись....
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24.09.2021 15:03 Ответить
зебилам мало вагнергейта? - будет вам и шАфергейт.. Зеле уже всё равно:
ей светит или пожизненное препздунство, благодаря тупости своего непробиваемого лохтората, или тюрьма, по-этому загнаная в угол моська эти два оставшиеся года будет гавкать и кусать всех подряд
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24.09.2021 15:04 Ответить
приедут агенты Малдер и Скали , такое дело только им под силу )))
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24.09.2021 15:17 Ответить
Вот это правильно ! Давно пора.
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24.09.2021 15:31 Ответить
Узелёных придурков один выход - срочно заразить Шифера ковидом, изолировать его подальше от всех. в том числе, и от следователей ФБР. Пока чучело будет лечиться,следствие приостановится и следователи уедут....Или не уедут....Потому что, они видят зелёных мудаков насквозь...
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24.09.2021 15:51 Ответить
дается мне, что теперь шефира по-настоящему прибьют.....
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24.09.2021 16:03 Ответить
tZE inform


@tZEinform

·
https://twitter.com/tZEinform/status/1441384044747378694 25 мин



Раз уж министр внутренних дел решил привлечь ФБР на расследование покушения на шофера Шефира, то может и передадите им дело об убийстве мера полумиллионного Кривого Рога ? С номером телефона депутата которому были три последних звонка ? мы не будем раскрывать "тайны следствия", но обратите внимания кого уже давненько не было в зале из "слуг народа". Он такой крупный товарищ
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24.09.2021 16:14 Ответить
вот это поворот!
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24.09.2021 16:43 Ответить
Федеральне бюро розслідувань США ставить себе в незручне становище втручанням в подібні справи і особистою допомогою Зеленському. У нього і тролів пристойних нема, а ті що є дурницями і гидотами займаються. Допомагати варто розслідуванням Вагнергейту, яке щосили гальмує оточення Зеленського.
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24.09.2021 17:57 Ответить
Зрозуміло чому стільки стада зігнали якбє на місце замаху. Щоб всі можливі сліди знищити😂😂😂. Там вже тисяч десять пар ніг пробіглось і не один раз.
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25.09.2021 07:27 Ответить
 
 