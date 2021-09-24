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ФБР поможет с расследованием покушения на Шефира, - Енин
Федеральное бюро расследований США поможет Украине с расследованием покушения на Сергея Шефира, первого помощника президента Владимира Зеленского.
Об этом сообщил LIGA.net первый замминистра внутренних дел Евгений Енин, информирует Цензор.НЕТ.
Журналист попросил подтвердить, действительно ли ФБР будет помогать с расследованием покушения на Шефира.
"Я же еще позавчера сказал, что они предложили свою помощь", - ответил Енин.
Ранее Енин заявил: "Буквально этим вечером мы получили подтверждение от наших американских коллег - предоставить нам посильную помощь, чтобы обеспечить максимально оперативное раскрытие этого преступления".
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+23 Валерия Ларченко #413106
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+15 Валерия Ларченко #413106
показать весь комментарий24.09.2021 14:22
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этап первый . ни какого покушения не было все придумали
этап второй . вроде что то было но что не понятно
этап третий . следственная комиссия во главе с Безуглой тянет время а ОП организовывает резонансные события что бы отвлечь внимание
Доказательства - признание самого шефира:
Так він прокоментував напад/обстріл Шефіра.
Яке відношення має Шефір до реформ, будучи лише радником? Невідомо.
Яке відношення реформи взагалі мають відношення до Зеленського? Також велике питання.
Шефір займається «Кварталом». Саме на нього переписав низку своїх «кварталівських» бізнесів Зеленським.
Так може це і є «реформи» у розуміння Зе?
Продаж Сватів та Папіка до РФ.
Повернення «Сватів» на телебачення після заборони.
Повернення всіх можливих і неможливих гастролерів з московії до України.
Саботаж Закону про мову та подальша русифікація телепростору.
Це мабуть і є «реформи» Зеленського/Шефіра.
Источник:
Оце діло. Чекаємо на результат.
А может это было покушение на водилу автомобиля, а не на пасажира? Тут не все так однозначно!
ей светит или пожизненное препздунство, благодаря тупости своего непробиваемого лохтората, или тюрьма, по-этому загнаная в угол моська эти два оставшиеся года будет гавкать и кусать всех подряд
@tZEinform
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https://twitter.com/tZEinform/status/1441384044747378694 25 мин
Раз уж министр внутренних дел решил привлечь ФБР на расследование покушения на шофера Шефира, то может и передадите им дело об убийстве мера полумиллионного Кривого Рога ? С номером телефона депутата которому были три последних звонка ? мы не будем раскрывать "тайны следствия", но обратите внимания кого уже давненько не было в зале из "слуг народа". Он такой крупный товарищ