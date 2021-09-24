ФБР допоможе з розслідуванням замаху на Шефіра, - Єнін

Федеральне бюро розслідувань США допоможе Україні з розслідуванням замаху на Сергія Шефіра, першого помічника президента Володимира Зеленського.

Про це повідомив LIGA.net перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ.

Журналіст попросив підтвердити, чи дійсно ФБР допомагатиме з розслідуванням замаху на Шефіра.

"Я ж ще позавчора сказав, що вони запропонували свою допомогу", - відповів Єнін.

Раніше Єнін заявив: "Буквально цього вечора ми отримали підтвердження від наших американських колег – надати нам посильну допомогу, щоб забезпечити максимально оперативне розкриття цього злочину".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єнін про замах на Шефіра: Стрілянина велася одиночними пострілами, використовувалися специфічні патрони угорського виробництва