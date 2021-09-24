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Новини Замах на Шефіра
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ФБР допоможе з розслідуванням замаху на Шефіра, - Єнін

Федеральне бюро розслідувань США допоможе Україні з розслідуванням замаху на Сергія Шефіра, першого помічника президента Володимира Зеленського.

Про це повідомив LIGA.net перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ.

Журналіст попросив підтвердити, чи дійсно ФБР допомагатиме з розслідуванням замаху на Шефіра.

"Я ж ще позавчора сказав, що вони запропонували свою допомогу", - відповів Єнін.

Раніше Єнін заявив: "Буквально цього вечора ми отримали підтвердження від наших американських колег – надати нам посильну допомогу, щоб забезпечити максимально оперативне розкриття цього злочину".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єнін про замах на Шефіра: Стрілянина велася одиночними пострілами, використовувалися специфічні патрони угорського виробництва

Автор: 

замах (546) ФБР (175) Єнін Євген (348) Шефір Сергій (128)


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Топ коментарі
+23
Ааааа)))звиздец бежит к зекрысе обниматься
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24.09.2021 14:08
+23
ахахаха теперь ЗЕбилоидам главное не выйти на самих себя!!!!!!!!!!!!!!!
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24.09.2021 14:13
+15
ФБР выйдет)))представляю,как зекрыса будет отбиваться от помощи амеров -"любит" его Байден,эх "любит" -прям химия какая то))))
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24.09.2021 14:22
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Ааааа)))звиздец бежит к зекрысе обниматься
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24.09.2021 14:08 Відповісти
ахахаха теперь ЗЕбилоидам главное не выйти на самих себя!!!!!!!!!!!!!!!
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24.09.2021 14:13 Відповісти
ФБР выйдет)))представляю,как зекрыса будет отбиваться от помощи амеров -"любит" его Байден,эх "любит" -прям химия какая то))))
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24.09.2021 14:22 Відповісти
там схема проверенная
этап первый . ни какого покушения не было все придумали
этап второй . вроде что то было но что не понятно
этап третий . следственная комиссия во главе с Безуглой тянет время а ОП организовывает резонансные события что бы отвлечь внимание
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24.09.2021 14:32 Відповісти
да что там расследовать - и так всё понятно: вислюк оманський и шефир не поделили доходы от продажи сериальчиков в рашку.

Доказательства - признание самого шефира:

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24.09.2021 14:49 Відповісти
А свои где расследовательские кадры и возможности? Или всё окончательно деградировало и коммерциализировалось, везде занос и распил, а работать не кому?..
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24.09.2021 14:09 Відповісти
ФБР сами хотят "помочь",а не зекрыса их попросил выйти на него)))
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24.09.2021 14:23 Відповісти
- Обхаянному на лекции брюнету Остап пожертвовал даже ферзя. Брюнет пришел в ужас и хотел было немедленно сдаться, но только страшным усилием воли заставил себя продолжать игру.(с)
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24.09.2021 14:10 Відповісти
Не смішіть МоЇ яйця цим шифером
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24.09.2021 14:10 Відповісти
Второй акт, сцена первая ...
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24.09.2021 14:13 Відповісти
Ось вам ціна реформ» - перше що сказав Зеленський під час виступу на Генасамблеї ООН.
Так він прокоментував напад/обстріл Шефіра.

Яке відношення має Шефір до реформ, будучи лише радником? Невідомо.
Яке відношення реформи взагалі мають відношення до Зеленського? Також велике питання.

Шефір займається «Кварталом». Саме на нього переписав низку своїх «кварталівських» бізнесів Зеленським.
Так може це і є «реформи» у розуміння Зе?

Продаж Сватів та Папіка до РФ.
Повернення «Сватів» на телебачення після заборони.
Повернення всіх можливих і неможливих гастролерів з московії до України.
Саботаж Закону про мову та подальша русифікація телепростору.

Це мабуть і є «реформи» Зеленського/Шефіра.
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24.09.2021 14:13 Відповісти
"Я же еще позавчера https://news.liga.net/politics/news/pokushenie-na-shefira-puli-proizvedeny-v-vengrii-rassledovat-pomogut-ssha-mvd сказал , что они предложили свою помощь", - ответил Енин."

Источник:

Оце діло. Чекаємо на результат.
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24.09.2021 14:16 Відповісти
Не таке вже ФБР дурне, щоби їхати в це "турне".
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24.09.2021 14:22 Відповісти
Невже зелені дійшли навіть до того, щоб нагло брехати про ФБР?
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24.09.2021 14:28 Відповісти
Відносно брехні вони мають необмежені можливості на всіх рівнях і здібності.
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24.09.2021 14:40 Відповісти
от вас комедиантов и попалят
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24.09.2021 14:16 Відповісти
Раздули из мухи слона. У нас сотни убийств каждый год и никто не чешится. А здесь даже не убийство а только покушение на господина и уже столько визгу.
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24.09.2021 14:16 Відповісти
Какое покушение ? Была инсценировка и самострел.
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24.09.2021 15:08 Відповісти
Привлеките ещё "Битву экстрасенсов" и Межгалактический совет спортлото.
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24.09.2021 14:17 Відповісти
.. спортлото, межгалактический совет наперсточников не справляется с поставленной задачей ..
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24.09.2021 14:27 Відповісти
Только для начала пускай ФБР расследует дело *вагнеровцев*
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24.09.2021 14:17 Відповісти
та они еще дело Хантера не закончили
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24.09.2021 15:14 Відповісти
Бред сивой кобылы... какое покушение на Шифера??? его в тачке не было, покушение на шофера, еще могу согласиться и то с натяжкой - скорее дешевая постановка 96 квартала в исполнении лысого предурка....
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24.09.2021 14:18 Відповісти
ФБР посылает шерифа на расследование «покушения» на Шефира-кошелька ..
А может это было покушение на водилу автомобиля, а не на пасажира? Тут не все так однозначно!
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24.09.2021 14:25 Відповісти
Хіба мало випадків коли "прибацані" знічев*я обстрілюють транспортні засоби. Якби це була машина якогось сіромахи, то подія була б і не винесена на загал.
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24.09.2021 14:27 Відповісти
ой дарма ))))) виведуть студію 95 квартал на чисту воду )))))
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24.09.2021 14:28 Відповісти
Кто там писал раньше о необходимости обращения в Скотленд Ярд? ))
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24.09.2021 14:32 Відповісти
Хоть ФБР, хоть Скотленд-Ярд выведут сразу эту аферу на чистую воду.
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24.09.2021 15:10 Відповісти
Та ладно. оно им надо? Приедут, наедят ряшку на борще с салом, погуляют по малёвнычим околыцям, получат в подарок вышиванку и деревянную булаву, затарятся алкоголем в дьютике и улетят обратно. Они же тоже люди.
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24.09.2021 15:45 Відповісти
Ой вей! Бригада «спеціалістів ФБ» з Брайтон Біч вже на виїзді!
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24.09.2021 14:38 Відповісти
вот это размах, ФБР, водолазы, нацгвардия, авиация, пора космос подключать
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24.09.2021 14:48 Відповісти
Поскольку в последнее время с финансированием «Большого строительства» становится все хуже и хуже, Шефир принялся проводить определенное перераспределение «частей пирога». В результате он отодвинул от денежного потока нескольких участников. Как рассказали нам источники, имело место не просто отодвигание, но и «кидок» - к новым тендерам не допустили участников, перед которыми «Укравтодор» имеет солидные долги, срок выплаты которых отодвинулся на неопределенное время. Речь идет, просто чтобы было понятно, о миллионных суммах. И кинуть упомянутых участников пытались нагло, в традициях 90-х. На что обиженные участники (сами родом из 90-х) ответили по понятиям тех же 90-х. https://newsua.one/news-opinion/b-54621.html
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24.09.2021 14:53 Відповісти
обязательно ФБР... может они докажут, что асбестовый стройматериал это инсценировал, забыв, что жизнь - это не клоуны 95-го квартала... вперед... американцы в отличии от украинцев имеют мозги и умеют работать... это не СлаБоУмные...
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24.09.2021 14:55 Відповісти
Как раз ФБР этим займётся, чобы доказать, что это была инсенировка.
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24.09.2021 15:04 Відповісти
Зеля снова обοςραμшись....
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24.09.2021 15:03 Відповісти
зебилам мало вагнергейта? - будет вам и шАфергейт.. Зеле уже всё равно:
ей светит или пожизненное препздунство, благодаря тупости своего непробиваемого лохтората, или тюрьма, по-этому загнаная в угол моська эти два оставшиеся года будет гавкать и кусать всех подряд
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24.09.2021 15:04 Відповісти
приедут агенты Малдер и Скали , такое дело только им под силу )))
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24.09.2021 15:17 Відповісти
Вот это правильно ! Давно пора.
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24.09.2021 15:31 Відповісти
Узелёных придурков один выход - срочно заразить Шифера ковидом, изолировать его подальше от всех. в том числе, и от следователей ФБР. Пока чучело будет лечиться,следствие приостановится и следователи уедут....Или не уедут....Потому что, они видят зелёных мудаков насквозь...
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24.09.2021 15:51 Відповісти
дается мне, что теперь шефира по-настоящему прибьют.....
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24.09.2021 16:03 Відповісти
tZE inform


@tZEinform

·
https://twitter.com/tZEinform/status/1441384044747378694 25 мин



Раз уж министр внутренних дел решил привлечь ФБР на расследование покушения на шофера Шефира, то может и передадите им дело об убийстве мера полумиллионного Кривого Рога ? С номером телефона депутата которому были три последних звонка ? мы не будем раскрывать "тайны следствия", но обратите внимания кого уже давненько не было в зале из "слуг народа". Он такой крупный товарищ
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24.09.2021 16:14 Відповісти
вот это поворот!
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24.09.2021 16:43 Відповісти
Федеральне бюро розслідувань США ставить себе в незручне становище втручанням в подібні справи і особистою допомогою Зеленському. У нього і тролів пристойних нема, а ті що є дурницями і гидотами займаються. Допомагати варто розслідуванням Вагнергейту, яке щосили гальмує оточення Зеленського.
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24.09.2021 17:57 Відповісти
Зрозуміло чому стільки стада зігнали якбє на місце замаху. Щоб всі можливі сліди знищити😂😂😂. Там вже тисяч десять пар ніг пробіглось і не один раз.
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25.09.2021 07:27 Відповісти
 
 