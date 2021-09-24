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ФБР допоможе з розслідуванням замаху на Шефіра, - Єнін
Федеральне бюро розслідувань США допоможе Україні з розслідуванням замаху на Сергія Шефіра, першого помічника президента Володимира Зеленського.
Про це повідомив LIGA.net перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ.
Журналіст попросив підтвердити, чи дійсно ФБР допомагатиме з розслідуванням замаху на Шефіра.
"Я ж ще позавчора сказав, що вони запропонували свою допомогу", - відповів Єнін.
Раніше Єнін заявив: "Буквально цього вечора ми отримали підтвердження від наших американських колег – надати нам посильну допомогу, щоб забезпечити максимально оперативне розкриття цього злочину".
Топ коментарі
+23 Валерия Ларченко #413106
показати весь коментар24.09.2021 14:08
+23 Рома Маестро
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+15 Валерия Ларченко #413106
показати весь коментар24.09.2021 14:22
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этап первый . ни какого покушения не было все придумали
этап второй . вроде что то было но что не понятно
этап третий . следственная комиссия во главе с Безуглой тянет время а ОП организовывает резонансные события что бы отвлечь внимание
Доказательства - признание самого шефира:
Так він прокоментував напад/обстріл Шефіра.
Яке відношення має Шефір до реформ, будучи лише радником? Невідомо.
Яке відношення реформи взагалі мають відношення до Зеленського? Також велике питання.
Шефір займається «Кварталом». Саме на нього переписав низку своїх «кварталівських» бізнесів Зеленським.
Так може це і є «реформи» у розуміння Зе?
Продаж Сватів та Папіка до РФ.
Повернення «Сватів» на телебачення після заборони.
Повернення всіх можливих і неможливих гастролерів з московії до України.
Саботаж Закону про мову та подальша русифікація телепростору.
Це мабуть і є «реформи» Зеленського/Шефіра.
Источник:
Оце діло. Чекаємо на результат.
А может это было покушение на водилу автомобиля, а не на пасажира? Тут не все так однозначно!
ей светит или пожизненное препздунство, благодаря тупости своего непробиваемого лохтората, или тюрьма, по-этому загнаная в угол моська эти два оставшиеся года будет гавкать и кусать всех подряд
@tZEinform
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https://twitter.com/tZEinform/status/1441384044747378694 25 мин
Раз уж министр внутренних дел решил привлечь ФБР на расследование покушения на шофера Шефира, то может и передадите им дело об убийстве мера полумиллионного Кривого Рога ? С номером телефона депутата которому были три последних звонка ? мы не будем раскрывать "тайны следствия", но обратите внимания кого уже давненько не было в зале из "слуг народа". Он такой крупный товарищ