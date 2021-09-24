Делегация РФ не поедет в ПАСЕ из-за прививки "Спутником V"

Это уже вторая сессия ПАСЕ, которую российская делегация пропустит из-за того, что на заседания пускают только привитых признанными в Европе вакцинами.

О решении не ехать на сессию Ассамблеи сообщил в Telegram глава российской делегации Петр Толстой, информирует Цензор.НЕТ.

"На фоне налаживания взаимодействия между Россией и органами Совета Европы Правительство Франции пытается ограничить перемещение членам российской делегации по Страсбургу под предлогом санитарных мер, которые предпринимают французские власти по борьбе с пандемией: на территории этой страны не признают вакцину "Спутник V", - написал он.

Толстой обвинил власти Франции в дискриминации россиян по сравнению с делегациями из других стран.

Он также добавил, что Россия всем приезжающим к европейцам обеспечивает "нормальные условия для работы" и "не запирает людей на карантин".

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"В созданных условиях делегация России в Страсбург не поедет, следить за работой будем дистанционно", - подытожил он.

Это уже вторая сессия ПАСЕ, которую российская делегация пропускает из-за вакцины.