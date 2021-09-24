Делегация РФ не поедет в ПАСЕ из-за прививки "Спутником V"
Это уже вторая сессия ПАСЕ, которую российская делегация пропустит из-за того, что на заседания пускают только привитых признанными в Европе вакцинами.
О решении не ехать на сессию Ассамблеи сообщил в Telegram глава российской делегации Петр Толстой, информирует Цензор.НЕТ.
"На фоне налаживания взаимодействия между Россией и органами Совета Европы Правительство Франции пытается ограничить перемещение членам российской делегации по Страсбургу под предлогом санитарных мер, которые предпринимают французские власти по борьбе с пандемией: на территории этой страны не признают вакцину "Спутник V", - написал он.
Толстой обвинил власти Франции в дискриминации россиян по сравнению с делегациями из других стран.
Он также добавил, что Россия всем приезжающим к европейцам обеспечивает "нормальные условия для работы" и "не запирает людей на карантин".
"В созданных условиях делегация России в Страсбург не поедет, следить за работой будем дистанционно", - подытожил он.
Это уже вторая сессия ПАСЕ, которую российская делегация пропускает из-за вакцины.
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когда штирлиц им кольнулся в страсбурге, он спал как убитый, три дня ...
его там даже дважды мелом обводили
"чтоб тебя привили - спутником "
но они не могут публично в этом признаться,
потому что живут в лживой стране, где всё на гэбнявых понтах, как при совке,
в Страсбурге очень хорошо понимают, что если кто-то из кацапни признается что привит пфайзером и даже не однажды -
то он вернётся домой не дипломатом, а обычным, простым человеком
вон все окружение бункерного, обколотое спутником, все слягло.
не хватило рукожопым клепки путинское окружение импортом обколоть
Вот они где у меня сидят, эти интуристы! - интимно пожаловался Коровьев, тыча пальцем в свою жилистую шею, - верите ли, всю душу вымотали!
Приедет… и или нашпионит, как последний сукин сын, или же капризами все нервы вымотает: и то ему не так, и это не так!..
Мастер и Маргарита. М. Булгаков.