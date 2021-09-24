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Делегация РФ не поедет в ПАСЕ из-за прививки "Спутником V"

Делегация РФ не поедет в ПАСЕ из-за прививки

Это уже вторая сессия ПАСЕ, которую российская делегация пропустит из-за того, что на заседания пускают только привитых признанными в Европе вакцинами.

О решении не ехать на сессию Ассамблеи сообщил в Telegram глава российской делегации Петр Толстой, информирует Цензор.НЕТ.

"На фоне налаживания взаимодействия между Россией и органами Совета Европы Правительство Франции пытается ограничить перемещение членам российской делегации по Страсбургу под предлогом санитарных мер, которые предпринимают французские власти по борьбе с пандемией: на территории этой страны не признают вакцину "Спутник V", - написал он.

Толстой обвинил власти Франции в дискриминации россиян по сравнению с делегациями из других стран.

Он также добавил, что Россия всем приезжающим к европейцам обеспечивает "нормальные условия для работы" и "не запирает людей на карантин".

Читайте: Российской делегации в ПАСЕ запретили свободно передвигаться по Страсбургу, поскольку они вакцинированы "Спутником", - Гончаренко

"В созданных условиях делегация России в Страсбург не поедет, следить за работой будем дистанционно", - подытожил он.

Это уже вторая сессия ПАСЕ, которую российская делегация пропускает из-за вакцины.

Автор: 

вакцина (3815) ПАСЕ (1667) россия (95402) Франция (3499) Толстой Петр (20)


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Топ комментарии
+22
Вот это я понимаю "руссофобия" )))
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24.09.2021 18:32
+15
в ПАСЕ тоже хфашиздская хунта засела.. так и хочется зигануть, чес слово))
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24.09.2021 18:47
+13
Та вашу "делегацію" без намордника до людей взагалі випускати моторошно.
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24.09.2021 18:41
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Вот это я понимаю "руссофобия" )))
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24.09.2021 18:32 Ответить
в ПАСЕ тоже хфашиздская хунта засела.. так и хочется зигануть, чес слово))
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24.09.2021 18:47 Ответить
толстой....получает толстой на воротник... шоб голова не шаталась ))))
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24.09.2021 18:40 Ответить
Та вашу "делегацію" без намордника до людей взагалі випускати моторошно.
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24.09.2021 18:41 Ответить
Їх взагалі нікуди пускати не можна, бо кацапи хворіють невиліковною і заразною хворобою - русизм. Тільки ізоляція від світу їхньої території, поки не з'їдять себе як павуки в банці.
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24.09.2021 19:16 Ответить
Нахіба вони там потрібні?
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24.09.2021 18:42 Ответить
класс! сидите в своих ***...нях!
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24.09.2021 18:44 Ответить
"спутник V", в простонародии "шмурдяк вовин" - наспех забодяженый раствор боярышника на спирту...
когда штирлиц им кольнулся в страсбурге, он спал как убитый, три дня ...
его там даже дважды мелом обводили
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24.09.2021 18:44 Ответить
Правильно. Мокшанский скот, так еще и без прививок. Кому это нужно.
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24.09.2021 18:46 Ответить
На заседания то их как раз пускают, не пускают свободно передвигаться по Страсбургу. Отель - зал заседаний и все. Нахрен им такое надо? Они ж все туда совсем не ради заседаний едут. Да и вообще, нынешний Совет Европы неизвестно что и неизвестно зачем.
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24.09.2021 18:47 Ответить
Спутник очень полезное изобретение...
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24.09.2021 18:49 Ответить
Какое счастье.
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24.09.2021 18:52 Ответить
Толстой со спутником, окозался х. й простой! 🤔
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24.09.2021 19:04 Ответить
сейчас самое страшное проклятие в кацапстане звучит так:
"чтоб тебя привили - спутником "
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24.09.2021 19:19 Ответить
"и потом ты доживал свои дни в днр"))) Жуть так жуть)
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24.09.2021 19:26 Ответить
самое главное ,что все кацапы в Страсбурге привиты пфайзером,
но они не могут публично в этом признаться,
потому что живут в лживой стране, где всё на гэбнявых понтах, как при совке,
в Страсбурге очень хорошо понимают, что если кто-то из кацапни признается что привит пфайзером и даже не однажды -
то он вернётся домой не дипломатом, а обычным, простым человеком
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24.09.2021 19:37 Ответить
не факт насчет пфайзера у них.
вон все окружение бункерного, обколотое спутником, все слягло.
не хватило рукожопым клепки путинское окружение импортом обколоть
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24.09.2021 20:09 Ответить
https://ua.news/ua/vydeo-v-samolet-s-rossyyanamy-vrezalys-orly/ https://ua.news/ua/vydeo-v-samolet-s-rossyyanamy-vrezalys-orly/

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24.09.2021 20:25 Ответить
Де Люди спілкуються-Свиням не місце!
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24.09.2021 21:09 Ответить
"Русофобия" какая-то. Машка -фас!
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24.09.2021 21:32 Ответить
Не любит он гостиниц!

Вот они где у меня сидят, эти интуристы! - интимно пожаловался Коровьев, тыча пальцем в свою жилистую шею, - верите ли, всю душу вымотали!

Приедет… и или нашпионит, как последний сукин сын, или же капризами все нервы вымотает: и то ему не так, и это не так!..

Мастер и Маргарита. М. Булгаков.
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24.09.2021 22:37 Ответить
 
 