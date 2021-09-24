Делегація РФ не поїде в ПАРЄ через щеплення "Спутніком V"
Це вже друга сесія ПАРЄ, яку російська делегація пропустить через те, що на засідання пускають тільки щеплених визнаними в Європі вакцинами.
Про рішення не їхати на сесію Асамблеї повідомив у Telegram глава російської делегації Петро Толстой, інформує Цензор.НЕТ.
"На тлі налагодження взаємодії між Росією та органами Ради Європи Уряд Франції намагається обмежити переміщення членам російської делегації по Страсбургу під приводом санітарних заходів, які вживає французька влада по боротьбі з пандемією: на території цієї країни не визнають вакцину "Спутнік V", - написав він.
Толстой звинуватив владу Франції в дискримінації росіян порівняно з делегаціями з інших країн.
Він також додав, що Росія всім, хто приїжджає до європейців, забезпечує "нормальні умови для роботи" і "не замикає людей на карантин".
"В умовах, що склалися, делегація Росії в Страсбург не поїде, стежитимемо за роботою дистанційно", - підсумував він.
Це вже друга сесія ПАРЄ, яку російська делегація пропускає через вакцину.
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когда штирлиц им кольнулся в страсбурге, он спал как убитый, три дня ...
его там даже дважды мелом обводили
"чтоб тебя привили - спутником "
но они не могут публично в этом признаться,
потому что живут в лживой стране, где всё на гэбнявых понтах, как при совке,
в Страсбурге очень хорошо понимают, что если кто-то из кацапни признается что привит пфайзером и даже не однажды -
то он вернётся домой не дипломатом, а обычным, простым человеком
вон все окружение бункерного, обколотое спутником, все слягло.
не хватило рукожопым клепки путинское окружение импортом обколоть
Вот они где у меня сидят, эти интуристы! - интимно пожаловался Коровьев, тыча пальцем в свою жилистую шею, - верите ли, всю душу вымотали!
Приедет… и или нашпионит, как последний сукин сын, или же капризами все нервы вымотает: и то ему не так, и это не так!..
Мастер и Маргарита. М. Булгаков.