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Новини
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Делегація РФ не поїде в ПАРЄ через щеплення "Спутніком V"

Делегація РФ не поїде в ПАРЄ через щеплення

Це вже друга сесія ПАРЄ, яку російська делегація пропустить через те, що на засідання пускають тільки щеплених визнаними в Європі вакцинами.

Про рішення не їхати на сесію Асамблеї повідомив у Telegram глава російської делегації Петро Толстой, інформує Цензор.НЕТ.

"На тлі налагодження взаємодії між Росією та органами Ради Європи Уряд Франції намагається обмежити переміщення членам російської делегації по Страсбургу під приводом санітарних заходів, які вживає французька влада по боротьбі з пандемією: на території цієї країни не визнають вакцину "Спутнік V", - написав він.

Толстой звинуватив владу Франції в дискримінації росіян порівняно з делегаціями з інших країн.

Читайте також: Російській делегації в ПАРЄ заборонили вільно пересуватися Страсбургом, оскільки вони вакциновані "Спутніком", - Гончаренко

Він також додав, що Росія всім, хто приїжджає до європейців, забезпечує "нормальні умови для роботи" і "не замикає людей на карантин".

"В умовах, що склалися, делегація Росії в Страсбург не поїде, стежитимемо за роботою дистанційно", - підсумував він.

Це вже друга сесія ПАРЄ, яку російська делегація пропускає через вакцину.

Автор: 

вакцина (4419) ПАРЄ (848) росія (65002) Франція (3051) Толстой Петро (18)


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Топ коментарі
+22
Вот это я понимаю "руссофобия" )))
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24.09.2021 18:32
+15
в ПАСЕ тоже хфашиздская хунта засела.. так и хочется зигануть, чес слово))
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24.09.2021 18:47
+13
Та вашу "делегацію" без намордника до людей взагалі випускати моторошно.
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24.09.2021 18:41
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Вот это я понимаю "руссофобия" )))
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24.09.2021 18:32 Відповісти
в ПАСЕ тоже хфашиздская хунта засела.. так и хочется зигануть, чес слово))
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24.09.2021 18:47 Відповісти
толстой....получает толстой на воротник... шоб голова не шаталась ))))
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24.09.2021 18:40 Відповісти
Та вашу "делегацію" без намордника до людей взагалі випускати моторошно.
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24.09.2021 18:41 Відповісти
Їх взагалі нікуди пускати не можна, бо кацапи хворіють невиліковною і заразною хворобою - русизм. Тільки ізоляція від світу їхньої території, поки не з'їдять себе як павуки в банці.
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24.09.2021 19:16 Відповісти
Нахіба вони там потрібні?
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24.09.2021 18:42 Відповісти
класс! сидите в своих ***...нях!
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24.09.2021 18:44 Відповісти
"спутник V", в простонародии "шмурдяк вовин" - наспех забодяженый раствор боярышника на спирту...
когда штирлиц им кольнулся в страсбурге, он спал как убитый, три дня ...
его там даже дважды мелом обводили
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24.09.2021 18:44 Відповісти
Правильно. Мокшанский скот, так еще и без прививок. Кому это нужно.
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24.09.2021 18:46 Відповісти
На заседания то их как раз пускают, не пускают свободно передвигаться по Страсбургу. Отель - зал заседаний и все. Нахрен им такое надо? Они ж все туда совсем не ради заседаний едут. Да и вообще, нынешний Совет Европы неизвестно что и неизвестно зачем.
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24.09.2021 18:47 Відповісти
Спутник очень полезное изобретение...
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24.09.2021 18:49 Відповісти
Какое счастье.
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24.09.2021 18:52 Відповісти
Толстой со спутником, окозался х. й простой! 🤔
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24.09.2021 19:04 Відповісти
сейчас самое страшное проклятие в кацапстане звучит так:
"чтоб тебя привили - спутником "
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24.09.2021 19:19 Відповісти
"и потом ты доживал свои дни в днр"))) Жуть так жуть)
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24.09.2021 19:26 Відповісти
самое главное ,что все кацапы в Страсбурге привиты пфайзером,
но они не могут публично в этом признаться,
потому что живут в лживой стране, где всё на гэбнявых понтах, как при совке,
в Страсбурге очень хорошо понимают, что если кто-то из кацапни признается что привит пфайзером и даже не однажды -
то он вернётся домой не дипломатом, а обычным, простым человеком
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24.09.2021 19:37 Відповісти
не факт насчет пфайзера у них.
вон все окружение бункерного, обколотое спутником, все слягло.
не хватило рукожопым клепки путинское окружение импортом обколоть
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24.09.2021 20:09 Відповісти
https://ua.news/ua/vydeo-v-samolet-s-rossyyanamy-vrezalys-orly/ https://ua.news/ua/vydeo-v-samolet-s-rossyyanamy-vrezalys-orly/

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24.09.2021 20:25 Відповісти
Де Люди спілкуються-Свиням не місце!
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24.09.2021 21:09 Відповісти
"Русофобия" какая-то. Машка -фас!
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24.09.2021 21:32 Відповісти
Не любит он гостиниц!

Вот они где у меня сидят, эти интуристы! - интимно пожаловался Коровьев, тыча пальцем в свою жилистую шею, - верите ли, всю душу вымотали!

Приедет… и или нашпионит, как последний сукин сын, или же капризами все нервы вымотает: и то ему не так, и это не так!..

Мастер и Маргарита. М. Булгаков.
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24.09.2021 22:37 Відповісти
 
 