Делегація РФ не поїде в ПАРЄ через щеплення "Спутніком V"

Це вже друга сесія ПАРЄ, яку російська делегація пропустить через те, що на засідання пускають тільки щеплених визнаними в Європі вакцинами.

Про рішення не їхати на сесію Асамблеї повідомив у Telegram глава російської делегації Петро Толстой, інформує Цензор.НЕТ.

"На тлі налагодження взаємодії між Росією та органами Ради Європи Уряд Франції намагається обмежити переміщення членам російської делегації по Страсбургу під приводом санітарних заходів, які вживає французька влада по боротьбі з пандемією: на території цієї країни не визнають вакцину "Спутнік V", - написав він.

Толстой звинуватив владу Франції в дискримінації росіян порівняно з делегаціями з інших країн.

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Він також додав, що Росія всім, хто приїжджає до європейців, забезпечує "нормальні умови для роботи" і "не замикає людей на карантин".

"В умовах, що склалися, делегація Росії в Страсбург не поїде, стежитимемо за роботою дистанційно", - підсумував він.

Це вже друга сесія ПАРЄ, яку російська делегація пропускає через вакцину.