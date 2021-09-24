Экс-командиру харьковского "Беркута" Лукашу сообщили еще об одном подозрении

24 сентября бывшему командиру харьковского полка "Беркут" Владиславу Лукашу сообщили о подозрении в организации "умышленных убийств и законченных покушений на убийства".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на информацию из Офиса генерального прокурора и от собственных источников в правоохранительных органах.

В новом подозрении Владиславу Лукашу инкриминируют "организацию, для выполнения явно преступного приказа, превышения власти и служебных полномочий, террористического акта, незаконного препятствования проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, умышленных убийств и законченных покушений на убийства, причинение умышленных тяжких телесных повреждений".

Напомним, в Дарницком суде Киева уже слушается одно из дел Владислава Лукаша, где его обвиняют в превышении власти и служебных полномочий, которые привели к тяжелым последствиям первого декабря 2013 года на улице Банковой и 18 февраля 2014 года на улице Инстиутсткой в Киеве.

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