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Новости Расследование преступлений на Майдане
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Экс-командиру харьковского "Беркута" Лукашу сообщили еще об одном подозрении

Экс-командиру харьковского

24 сентября бывшему командиру харьковского полка "Беркут" Владиславу Лукашу сообщили о подозрении в организации "умышленных убийств и законченных покушений на убийства".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на информацию из Офиса генерального прокурора и от собственных источников в правоохранительных органах.

В новом подозрении Владиславу Лукашу инкриминируют "организацию, для выполнения явно преступного приказа, превышения власти и служебных полномочий, террористического акта, незаконного препятствования проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, умышленных убийств и законченных покушений на убийства, причинение умышленных тяжких телесных повреждений".

Напомним, в Дарницком суде Киева уже слушается одно из дел Владислава Лукаша, где его обвиняют в превышении власти и служебных полномочий, которые привели к тяжелым последствиям первого декабря 2013 года на улице Банковой и 18 февраля 2014 года на улице Инстиутсткой в Киеве.

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Автор: 

Беркут (8689) Офис Генпрокурора (2462)


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Не прошло и 8 лет! Чувствуеся что во власти патриоты !
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24.09.2021 19:38 Ответить
Это не муж Лукашки?
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24.09.2021 20:18 Ответить
Очно чи заочно?
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24.09.2021 20:21 Ответить
Когда у экс командира харьковского"Беркута" заканчивается туалетная бумага, он звонит Венедиктовой и просит выслать ему новую порцию "подозрений"
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25.09.2021 01:11 Ответить
 
 