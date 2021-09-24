Екскомандиру харківського "Беркута" Лукашу повідомили ще про одну підозру

24 вересня колишньому командиру харківського полку "Беркут" Владиславу Лукашу повідомили про підозру в організації "умисних вбивств і закінчених замахів на вбивства".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на інформацію з Офісу генерального прокурора і від власних джерел у правоохоронних органах.

У новій підозрі Владиславу Лукашу інкримінують "організацію, для виконання явно злочинного наказу, перевищення влади і службових повноважень, терористичного акту, незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, умисних убивств і закінчених замахів на вбивства, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень" .

Нагадаємо, в Дарницькому суді Києва вже слухається одна зі справ Владислава Лукаша, де його звинувачують у перевищенні влади і службових повноважень, які призвели до тяжких наслідків першого грудня 2013 року на вулиці Банковій і 18 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у ​​Києві.

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