Суд відпустив під особисте зобов'язання екскерівника львівського "Беркуту" Пацеляка, який розганяв Майдан

Святошинський районний суд Києва обрав колишньому керівнику львівського "Беркуту" Ростиславу Пацеляку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку "Адвокатської дорадчої групи".

"Зокрема, суд поклав на нього такі обов'язки: з'являтися за кожну вимогу до суду; сповіщати прокурора і суд про зміну місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками", - повідомили активісти.

"Зокрема, суд поклав на нього такі обов'язки: прибувати за кожною вимогою до суду; повідомляти прокурора та суд про зміну місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками", - повідомили активісти.

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При цьому суд не поклав на обвинуваченого Пацеляка кілька обов'язків, про які просила у своєму клопотанні прокурор Ірина Самборська, а саме - не відлучатись з населених пунктів, в яких він зареєстрований та проживає; здати закордонний паспорт; носити електронний браслет.

За інформацією "Адвокатської дорадчої групи", екскомандир батальйону ПМОП "Беркут" при ГУМВС України у Львівській області підполковник міліції Ростислав Пацеляк обвинувачується у перевищенні службових повноважень, перешкоджанні професійній діяльності журналістів і проведенню мирних зібрань 18.02.2014 під час мирної ходи. Це події в Кріпосному провулку і на вул. Інститутській.

У справі 174 потерпілих, серед яких - 6 народних депутатів і двоє журналістів.

Пацеляк спочатку був під вартою, а пізніше його відправили під домашній арешт.

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