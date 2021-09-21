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Суд відпустив під особисте зобов'язання екскерівника львівського "Беркуту" Пацеляка, який розганяв Майдан

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Суд відпустив під особисте зобов'язання екскерівника львівського

Святошинський районний суд Києва обрав колишньому керівнику львівського "Беркуту" Ростиславу Пацеляку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку "Адвокатської дорадчої групи".

"Зокрема, суд поклав на нього такі обов'язки: з'являтися за кожну вимогу до суду; сповіщати прокурора і суд про зміну місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками", - повідомили активісти.

"Зокрема, суд поклав на нього такі обов'язки: прибувати за кожною вимогою до суду; повідомляти прокурора та суд про зміну місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками", - повідомили активісти.

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При цьому суд не поклав на обвинуваченого Пацеляка кілька обов'язків, про які просила у своєму клопотанні прокурор Ірина Самборська, а саме - не відлучатись з населених пунктів, в яких він зареєстрований та проживає; здати закордонний паспорт; носити електронний браслет.

За інформацією "Адвокатської дорадчої групи", екскомандир батальйону ПМОП "Беркут" при ГУМВС України у Львівській області підполковник міліції Ростислав Пацеляк обвинувачується у перевищенні службових повноважень, перешкоджанні професійній діяльності журналістів і проведенню мирних зібрань 18.02.2014 під час мирної ходи. Це події в Кріпосному провулку і на вул. Інститутській.

У справі 174 потерпілих, серед яких - 6 народних депутатів і двоє журналістів.

Пацеляк спочатку був під вартою, а пізніше його відправили під домашній арешт.

Суд відпустив під особисте зобовязання екскерівника львівського Беркуту Пацеляка, який розганяв Майдан 01

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
зачем ему куда-то бежать. Он еще в должности восстановится, с компенсацией
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21.09.2021 19:01
+7
без слов...
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21.09.2021 18:57
+5
зе-гнида - это и есть реванш антимайдана. кому там не хватает доказательств?!
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21.09.2021 19:01
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21.09.2021 18:56 Відповісти
без слов...
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21.09.2021 18:57 Відповісти
Сейчас сбежит
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21.09.2021 18:58 Відповісти
зачем ему куда-то бежать. Он еще в должности восстановится, с компенсацией
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21.09.2021 19:01 Відповісти
Чого ж, прецеденти вже є. Побігали, повернулися, роздивилися і через суд на посадах з компенсацієй поновилися бо нинішня влада "бідує" із-за кадрового голоду. А такі "професіонали" їй зараз вкрай потрібні.
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21.09.2021 19:08 Відповісти
Судья сказал - Даешь слово пацана?)))
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21.09.2021 18:59 Відповісти
Львівський беркут розганяв майдан?
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21.09.2021 19:00 Відповісти
Так же, как харьковский, одесский, донецкий и крымский.

В Киев беркутню со всей Украины свозили.
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21.09.2021 19:03 Відповісти
Може я щось плутаю, та вони, здається відмовились, та повернулись до дому...
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21.09.2021 19:07 Відповісти
Где-то писали, что отказались все?
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21.09.2021 19:08 Відповісти
зе-гнида - это и есть реванш антимайдана. кому там не хватает доказательств?!
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21.09.2021 19:01 Відповісти
Зачем владелец бабы третьего тысячелетия все деревья с пулями спилил на майдане?

Ото и доказательства.
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21.09.2021 19:07 Відповісти
А что деревья у нас сажают и выпускают преступников?! Ты что куришь?
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21.09.2021 19:30 Відповісти
В деревьях были пули, которые показывали по траектории откуда стреляли и по баллистике из чего стреляли.

Дальше пояснять не буду, ибо тупость пелохов больше винторогих даже.
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21.09.2021 19:36 Відповісти
Тільки дебіли досі ведуться на цей кацапський фейк

https://starcom68.livejournal.com/1447671.html
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22.09.2021 10:15 Відповісти
Сегодня...
«Топаза» звільнили від відповідальності за
співучасть у викраденні людини

https://www.slovoidilo.ua/2021/09/21/novyna/suspilstvo/topaza-zvilnyly-vidpovidalnosti-spivuchast-vykradenni-lyudyny
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21.09.2021 19:03 Відповісти
ЗЕ-власть последовательно отмазывает своих.

На ком им держаться, когда рванет? Не на зебилах же, кооторые опять по норам попрячутся.

А вот олдовая беркутня и сепарня - это опора и надежа ЗЕ-режима.
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21.09.2021 19:13 Відповісти
ЗЕленяку на гілляку!
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21.09.2021 19:37 Відповісти
Правильно. Ничего необычного он всего лишь отдавал приказы убивать безоружных людей. Вот если бы это был волонтер, или ветеран, тогда дело другое: тут бы за пинок под зад нахамившему менту, посадили бы без права залога!
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21.09.2021 19:09 Відповісти
при ЗЕленых предателях он еще и министром МВД станет... зеленой шобле и титушня и беркутня, все сгодится... им абы не патриоты, не волонтеры, не ветераны АТОшники... у этой шоблы задача минимум - вернуть на свои места кадры янукОвоща что в МВД, что в судах, потом попытаться развернуть страну в "таежный союз", перед этим рассорившись со всеми нашими западными партнерами, что уже практически сделано... а задача максимум - федерализировать Украину по формуле "ху@ла-Швайнмаера", провести и признать "типа выборы" на территории ЛуганДона, чтобы сепарня и и прочая прорашистская шваль сидела не в окопах под Луганском, а в Верховной Раде...
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21.09.2021 19:14 Відповісти
Зелевласть правильно боится Майдана. Его смысл им чужд, но в своем зеленом тупизме упорно движется именно к нему.
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21.09.2021 19:21 Відповісти
Эммм.... Как там "порохсажаетпатриотов" и "порохкрышуетрашедрочеров"(с)

А это что? Этодругое???
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21.09.2021 19:25 Відповісти
Только гильотина решит реформу "судов" в Украине! Это кодло судьи-прокуроры-мусора все должны пройти через неё.
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21.09.2021 19:29 Відповісти
Спасибо, 73% за пианиста-президента. Особенно тем, кто живет в западных областях.
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21.09.2021 20:06 Відповісти
зате Семенченко сидить ...
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21.09.2021 20:42 Відповісти
Беркут обьявить судом преступной организацией, и к другим соколам присмотреться....то что творил беркут на Майдане, это жесть жестяная!..были беркута западного региона, что побросали збрую, но это единицы....
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21.09.2021 22:11 Відповісти
Вітаю дебіли! Ви зробили це РАЗОМ!!!
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22.09.2021 10:16 Відповісти
Какая власть- такие и решения. Щас набегут зЕленые 'патриеты' с каментами типа - "а шо ваш порох лучше был?"
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22.09.2021 11:20 Відповісти
 
 