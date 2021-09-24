На Донбассе за время войны погибло более 3 тыс. гражданских, - ООН

За все время продолжающейся войны на востоке Украины жертвами конфликта стали 3092 мирных жителя.

Об этом свидетельствует отчет Управления верховного комиссара ООН, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

Среди погибших – 1 839 мужчин, 1 064 женщины, 102 мальчика, 50 девочек и 37 взрослых, чей пол неизвестен.

Если учитывать также 298 погибших на борту самолета рейса МН17 "Малайзийских авиалиний" 17 июля 2014 года, общее количество погибших среди гражданского населения в связи с конфликтом достигло по меньшей мере 3390 человек.

Самое большое количество погибших гражданских было в 2014 году – 2084. В 2015-м погибли 954 человека, в 2016-м – 112, 2017-м – 117, 2018-м – 55, 2019-м – 27, 2020-м – 26 и 2021-м (по состоянию на 31 июля) – 15.

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Число раненых гражданских лиц за все время войны, по оценкам экспертов, превышает 7 тыс. человек.