На Донбасі за час війни загинуло понад 3 тис. цивільних, - ООН
За весь час триваючої війни на сході України жертвами конфлікту стали 3092 мирні жителі.
Про це свідчить звіт Управління верховного комісара ООН, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".
Серед загиблих - 1 839 чоловіків, 1 064 жінки, 102 хлопчики, 50 дівчаток і 37 дорослих, чия стать невідома.
Якщо враховувати також 298 загиблих на борту літака рейсу МН17 "Малайзійських авіаліній" 17 липня 2014 року, загальна кількість загиблих серед цивільного населення у зв'язку з конфліктом досягла щонайменше 3390 осіб.
Найбільша кількість загиблих цивільних була в 2014 році - 2084. У 2015-му загинули 954 особи, в 2016-му - 112, 2017 - 117, 2018 - 55, 2019 - 27, 2020 - 26 і 2021 (станом на 31 липня) - 15.
Кількість поранених цивільних осіб за весь час війни, за оцінками експертів, перевищує 7 тис. осіб.
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.........На скільки я розумію, зараз цифра наближається до15 тис. З котрих біля 4 тис, це військові, і 11тис. це цивільне населення, то що це за ДАНІ?????????