УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5430 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 272 7

На Донбасі за час війни загинуло понад 3 тис. цивільних, - ООН

На Донбасі за час війни загинуло понад 3 тис. цивільних, - ООН

За весь час триваючої війни на сході України жертвами конфлікту стали 3092 мирні жителі.

Про це свідчить звіт Управління верховного комісара ООН, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".

Серед загиблих - 1 839 чоловіків, 1 064 жінки, 102 хлопчики, 50 дівчаток і 37 дорослих, чия стать невідома.

Якщо враховувати також 298 загиблих на борту літака рейсу МН17 "Малайзійських авіаліній" 17 липня 2014 року, загальна кількість загиблих серед цивільного населення у зв'язку з конфліктом досягла щонайменше 3390 осіб.

Дивіться також: "Почув шипіння ... як бабахнуло. Опинився в іншому кінці зали. Кричу: мамо, здається, мені прийшов писець", - поранений житель Красногорівки про обстріл. ВIДЕО

Найбільша кількість загиблих цивільних була в 2014 році - 2084. У 2015-му загинули 954 особи, в 2016-му - 112, 2017 - 117, 2018 - 55, 2019 - 27, 2020 - 26 і 2021 (станом на 31 липня) - 15.

Кількість поранених цивільних осіб за весь час війни, за оцінками експертів, перевищує 7 тис. осіб.

Автор: 

ООН (3342) жертви (1785) Донбас (22354)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слышал лично?
показати весь коментар
24.09.2021 20:38 Відповісти
показати весь коментар
24.09.2021 19:59 Відповісти
вот именно !
показати весь коментар
24.09.2021 20:02 Відповісти
"Рассея"-спонсор терроризма!!!
показати весь коментар
24.09.2021 20:31 Відповісти
💯
показати весь коментар
24.09.2021 21:16 Відповісти
А що це за дані??????? Тоді це ЩО.....

.........На скільки я розумію, зараз цифра наближається до15 тис. З котрих біля 4 тис, це військові, і 11тис. це цивільне населення, то що це за ДАНІ?????????
показати весь коментар
24.09.2021 22:24 Відповісти
 
 