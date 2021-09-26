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Глава Венецианской комиссии позвонил Зеленскому из-за закона об олигархах, - Офис президента

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Глава Венецианской комиссии позвонил Зеленскому из-за закона об олигархах, - Офис президента

Глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому после голосования за законопроект об олигархах, и запросил предоставить в комиссию его текст для анализа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис президента по итогу телефонного разговора, инициированного главой Венецианской комиссии.

"Председатель Венецианской комиссии обратился с просьбой предоставить комиссии проголосован текст закона в редакции, подписанной главой государства, для рассмотрения и подготовки соответствующего заключения", - говорится в сообщении Офиса президента.

Согласно сообщению украинской стороны, Зеленский и Букиккио констатировали "единство подходов к необходимости развития в Украине верховенства права, демократии и реализации судебной реформы".

Пресс-релиз Венецианской комиссии обнародован не был.

Напомним, Венецианская комиссия начала проверку законопроекта об олигархах 15 сентября на предмет соответствия конституции и правам человека . Свое заключение она должна была предоставить до 15 декабря. Однако, депутаты фракции "Слуги Народа" при поддержке групп "За Будущее" и "Довира", близких к олигархам Игорю Коломойскому и Андрею Веревскому, отказались ждать выводов комиссии и приняли проект во втором чтении 23 сентября.

24 сентября оказалось, что проект требует повторного голосования из-за непоправимых нарушений процедуры и возникших правовых коллизий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венецианская комиссия призвала депутатов воздержаться от рассмотрения законопроекта об олигархах, - нардеп

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+12
Вован, тебя этот "закон" заставят съесть на ужин=)
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24.09.2021 21:34
+11
смешные ))) эти аферисты еще сами не поняли шо они там напринимали))) куда там отсылать??? там ото в камин нужно швырнуть - пока не поздно))))
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24.09.2021 21:39
+9
тем более они сами не знают что они там приняли ))))
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24.09.2021 21:37
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Вован, тебя этот "закон" заставят съесть на ужин=)
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24.09.2021 21:34 Ответить
Щас...!
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24.09.2021 21:34 Ответить
тем более они сами не знают что они там приняли ))))
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24.09.2021 21:37 Ответить
так ото чeрeз комiсiю i люд взнає ШО.
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24.09.2021 22:12 Ответить
було б гарно! та хто зна шо за папери вони підсунуть (тим паче що там , в тих паперах (які ще поки не можна назвати Законом) стільки протилежностей і напівзаконних статей))))
думаю буде соромно за цей сирий Закон так швиденько протиснутий, щоби преЗЕ мав чим пишатися... (і може навіть шантажувати де кого ))))
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24.09.2021 22:16 Ответить
ти так пишeш нaчe там bарани сидять пiдкуплeнi. цe як здача твору на ЗНО.
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24.09.2021 22:32 Ответить
ой а то ні... усі такі чесні і порядні... хоч Святих виноси )))
чого б то так поспішати??? бо чим більше часу на ознайомлення тим більше фігня вилазить...
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24.09.2021 22:36 Ответить
пофiг сором головнe фiдbeк по якому i видно bудe як начудили. i чи bудуть виправляти чи пошлють.
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24.09.2021 22:34 Ответить
так оце ж саме головне - що посилати....оце шо є... чи те, що виправлять (і оті правки хіба не треба проголосувати?...тобто повернути в залу?)... я й кажу...сирий і неготовий Закон...недопрацьований - а вже пишаються і вихваляються...
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24.09.2021 22:38 Ответить
ну звичайно вони законом довольнi. як i bудь який студeнт що здає курсову чи bакалаврську на пeрeвiрку куратору. потом сюрприз bудe.
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24.09.2021 22:42 Ответить
Стефанчук, подписывай и отсылай. Впрочем, можешь не отсылать, но подпиши обязательно
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24.09.2021 21:35 Ответить
подписывать нечего - переголосовывать нужно, а на следующей неделе Разумков вернется...

натурбинили турбожопые
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24.09.2021 22:00 Ответить
...в ОП будут скаржиться, что калька в канцелярии закончилась
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24.09.2021 21:36 Ответить
смешные ))) эти аферисты еще сами не поняли шо они там напринимали))) куда там отсылать??? там ото в камин нужно швырнуть - пока не поздно))))
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24.09.2021 21:39 Ответить
значить тe що пришлють у Вeнeцiю i bудe найправдивiшим варiантом лeгалiзованим чeрeз комiсiю
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24.09.2021 22:17 Ответить
це ще тут, на місці треба перевірити...щоб хочаб тут не осоромитися (прийняти одне, відіслати інше)
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24.09.2021 22:23 Ответить
я ж за тe i кажу. що нe важливо що наприймали. чeрeз подачу комiсii i вiдbудeться його лeгалiзацiя. тоbто дiятимe самe цeй варiант.
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24.09.2021 22:30 Ответить
он вжe один кажe що якусь його поправку у якийсь закон проголосували а в iтоговому тeкстi ii нeмає. Тоbто вiри внутрiшньому варiанту тeкста нeмає. А вeнiцiанцi украiнцi повiрять bо трebа ж комусь вiрити.
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24.09.2021 22:39 Ответить
начe пeрший рaз соромно bудe. пора вжe звикнути краснiти за зeлeних продуктiв украiнськоi освiти.
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24.09.2021 22:45 Ответить
у тому то й справа... що скоро колір наших лиць (облич) буде червоний постійно... бо щось не каються жаби... а навпаки...тупіші і дурніші витівки частішають (хоча куди вже частіше))))
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24.09.2021 22:52 Ответить
а коли який вчитeль визнавав свою провину? Вчитeлi кажуть що нe виховують. а тут маємо прями доказ того вiд чого вчитeлi вiдмовляються - власний приклад виховує.
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24.09.2021 23:09 Ответить
Ну шо пристали, вова придумає закон що Венеціанка фуфло - 279 запроданців проголосують..
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24.09.2021 21:40 Ответить
кто против олигархов- тот запроданец
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24.09.2021 21:43 Ответить
дело не в олигархах,зелень...дело в том,кто определяет олигархов .зебил хочет сам определять.венецианке это геть не понравится
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24.09.2021 21:57 Ответить
та він па-тємніку тупе працює
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24.09.2021 22:02 Ответить
Цікаво, чи наважиться зелень подати ту белвберду, яку видає українцям за "закон про олігархів"? 🤔 Там зебілів немає, тому у Венеціанці цей текст можуть сприйняти за твір уморимиа Павла Глазового. Хоча, з гуморески Глазового сміялися б менше. 😊
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24.09.2021 21:42 Ответить
значить тe що пришлють у Вeнeцiю i bудe найправдивiшим варiантом лeгалiзованим чeрeз комiсiю. потiм вжe нe скажeш шо "ми компутeр на дати нe настроiли" як при здачi мочi на стадiонi дebатiв
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24.09.2021 22:21 Ответить
После того, как США, Великобритания, и ЕС поддержала Зеленского по закону об "деолигархизации", Венецианская комиссия возражать тоже не будет.
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24.09.2021 21:43 Ответить
)))))Байден уже звонил или Джонсон?да сама зекрыса очень многих проблем избежит ,если не подпишет то,что они вчера наголосовали -я б хотела,чтобы подписал -это вообще будет весело)
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24.09.2021 21:46 Ответить
Терміново перевір вакансію клоуна в квартал. У тебе вийде!
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24.09.2021 21:47 Ответить
В палату №6
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24.09.2021 22:28 Ответить
Аааааа )))они заставляют зекрысу это подписать?интересно,зекрыса и стефанчук,особенно т к пешка, знают чем им это грозит-подписать это фуфло...
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24.09.2021 21:43 Ответить
воно такe дурнe що пiдпишe.
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24.09.2021 22:24 Ответить
у нас тут уже сформировалась своя партия жуликов и воров. и некая квартальная земразь семимильньіми шагами идет протореной дорожкой председателя колхоза из БССР, стукача при клубе в ГДР, простого учителя из Камбоджи и непризнанного художника из Линца
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24.09.2021 21:45 Ответить
Императора Центрально-Африканской империи.
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24.09.2021 21:51 Ответить
"неси дневник!" © родители вечером
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24.09.2021 21:46 Ответить
Ну-ну ! Давайте позорьтесь дальше !
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24.09.2021 21:49 Ответить
Венецианская комиссия попросила предоставить одобренный Радой текст закона об олигархах.

Та подождите, пацаны. Ещё ж олигархи должны одобрить.
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24.09.2021 21:53 Ответить
бєніни - схвалили, рінатови - схвалили, пінчукови й фірташови - також.
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24.09.2021 22:30 Ответить
Виступ в ООН то була остання міжнародна сцена вови. Зараз він буде все більше й більше закопуватися у гівні своїх спастєлєй подоляків - аферостивичів -стефначуків -данілових -вєніславських -арахамій -й прочих слуг нелоха ... й це піде таким валом репутаційних пожеж, "шта мало нє пакажєтся"... Доречі а ДЕ СОЦОПИТУВАННЯ? РЕЙТИНГИ? Після виправлення закону оплатять ?
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24.09.2021 22:10 Ответить
Зе мав борзий вигляд в ООН, блазнював. Але немічний дід вже починає тикати зелене недорозуміння писком в болото звідки воно вилізло
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24.09.2021 22:24 Ответить
йому намалювали ТАКТИКИ -схему дій рятівних , ото воно й було борзим. Вийшло інтерв"ю Грозєва - зіскочили на Ііловайськ. Й зараз в новинах, де мовчали про Бурбу, начнуть крутити Іловайськ... Там усе розписано. ТАКТИЧНО. А стратегічно - це дорога до прірви, бо краще з розумними загубити ніж з дурнями знайти.Вони думають, що знайшли вихід до другого терміну ... Оточили себе холуями за тони бабла, голосують...
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24.09.2021 22:54 Ответить
венецианской комиссии мало бубиного зуба?
вообще там в с воей венециании с ума посходили, - многим его ссыканины в глаза хватает.
абсолютно не диджитализированые и не субьектные...
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24.09.2021 23:49 Ответить
 
 