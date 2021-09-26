Голова Венеціанської комісії зателефонував Зеленському через закон про олігархів, - Офіс Президента

Голова Венеціанської комісії Джанні Букіккіо зателефонував президенту України Володимиру Зеленському після голосування за законопроєкт про олігархів, і запросив надати в комісію його текст для аналізу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Президента за підсумком телефонної розмови, ініційованої главою Венеціанської комісії.

"Голова Венеціанської комісії звернувся з проханням надати комісії проголосований текст закону в редакції, яка була підписана главою держави, для розгляду та підготовки відповідного висновку", - йдеться в повідомленні Офісу Президента.

Згідно з повідомленням української сторони, Зеленський і Букіккіо констатували "єдність підходів до необхідності розвитку в Україні верховенства права, демократії та реалізації судової реформи".

Пресреліз Венеціанської комісії оприлюднено не було.

Нагадаємо, Венеціанська комісія почала перевірку законопроєкту про олігархів 15 вересня на предмет відповідності Конституції і правам людини. Свій висновок вона мала надати до 15 грудня. Однак депутати фракції "Слуги народу" за підтримки груп "За Майбутнє" і "Довіра", близьких до олігархів Ігоря Коломойського і Андрія Веревського, відмовилися чекати висновків комісії і ухвалили проєкт у другому читанні 23 вересня.

24 вересня виявилося, що проєкт потребує повторного голосування через непоправні порушення процедури і виниклі правові колізії.

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