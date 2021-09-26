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Голова Венеціанської комісії зателефонував Зеленському через закон про олігархів, - Офіс Президента

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Голова Венеціанської комісії зателефонував Зеленському через закон про олігархів, - Офіс Президента

Голова Венеціанської комісії Джанні Букіккіо зателефонував президенту України Володимиру Зеленському після голосування за законопроєкт про олігархів, і запросив надати в комісію його текст для аналізу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Президента за підсумком телефонної розмови, ініційованої главою Венеціанської комісії.

"Голова Венеціанської комісії звернувся з проханням надати комісії проголосований текст закону в редакції, яка була підписана главою держави, для розгляду та підготовки відповідного висновку", - йдеться в повідомленні Офісу Президента.

Згідно з повідомленням української сторони, Зеленський і Букіккіо констатували "єдність підходів до необхідності розвитку в Україні верховенства права, демократії та реалізації судової реформи".

Пресреліз Венеціанської комісії оприлюднено не було.

Нагадаємо, Венеціанська комісія почала перевірку законопроєкту про олігархів 15 вересня на предмет відповідності Конституції і правам людини. Свій висновок вона мала надати до 15 грудня. Однак депутати фракції "Слуги народу" за підтримки груп "За Майбутнє" і "Довіра", близьких до олігархів Ігоря Коломойського і Андрія Веревського, відмовилися чекати висновків комісії і ухвалили проєкт у другому читанні 23 вересня.

24 вересня виявилося, що проєкт потребує повторного голосування через непоправні порушення процедури і виниклі правові колізії.

Читайте також: Венеціанська комісія закликала депутатів утриматися від розгляду законопроєкту про олігархів, - нардеп
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Топ коментарі
+12
Вован, тебя этот "закон" заставят съесть на ужин=)
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24.09.2021 21:34
+11
смешные ))) эти аферисты еще сами не поняли шо они там напринимали))) куда там отсылать??? там ото в камин нужно швырнуть - пока не поздно))))
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24.09.2021 21:39
+9
тем более они сами не знают что они там приняли ))))
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24.09.2021 21:37
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Вован, тебя этот "закон" заставят съесть на ужин=)
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24.09.2021 21:34 Відповісти
Щас...!
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24.09.2021 21:34 Відповісти
тем более они сами не знают что они там приняли ))))
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24.09.2021 21:37 Відповісти
так ото чeрeз комiсiю i люд взнає ШО.
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24.09.2021 22:12 Відповісти
було б гарно! та хто зна шо за папери вони підсунуть (тим паче що там , в тих паперах (які ще поки не можна назвати Законом) стільки протилежностей і напівзаконних статей))))
думаю буде соромно за цей сирий Закон так швиденько протиснутий, щоби преЗЕ мав чим пишатися... (і може навіть шантажувати де кого ))))
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24.09.2021 22:16 Відповісти
ти так пишeш нaчe там bарани сидять пiдкуплeнi. цe як здача твору на ЗНО.
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24.09.2021 22:32 Відповісти
ой а то ні... усі такі чесні і порядні... хоч Святих виноси )))
чого б то так поспішати??? бо чим більше часу на ознайомлення тим більше фігня вилазить...
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24.09.2021 22:36 Відповісти
пофiг сором головнe фiдbeк по якому i видно bудe як начудили. i чи bудуть виправляти чи пошлють.
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24.09.2021 22:34 Відповісти
так оце ж саме головне - що посилати....оце шо є... чи те, що виправлять (і оті правки хіба не треба проголосувати?...тобто повернути в залу?)... я й кажу...сирий і неготовий Закон...недопрацьований - а вже пишаються і вихваляються...
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24.09.2021 22:38 Відповісти
ну звичайно вони законом довольнi. як i bудь який студeнт що здає курсову чи bакалаврську на пeрeвiрку куратору. потом сюрприз bудe.
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24.09.2021 22:42 Відповісти
Стефанчук, подписывай и отсылай. Впрочем, можешь не отсылать, но подпиши обязательно
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24.09.2021 21:35 Відповісти
подписывать нечего - переголосовывать нужно, а на следующей неделе Разумков вернется...

натурбинили турбожопые
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24.09.2021 22:00 Відповісти
...в ОП будут скаржиться, что калька в канцелярии закончилась
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24.09.2021 21:36 Відповісти
смешные ))) эти аферисты еще сами не поняли шо они там напринимали))) куда там отсылать??? там ото в камин нужно швырнуть - пока не поздно))))
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24.09.2021 21:39 Відповісти
значить тe що пришлють у Вeнeцiю i bудe найправдивiшим варiантом лeгалiзованим чeрeз комiсiю
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24.09.2021 22:17 Відповісти
це ще тут, на місці треба перевірити...щоб хочаб тут не осоромитися (прийняти одне, відіслати інше)
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24.09.2021 22:23 Відповісти
я ж за тe i кажу. що нe важливо що наприймали. чeрeз подачу комiсii i вiдbудeться його лeгалiзацiя. тоbто дiятимe самe цeй варiант.
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24.09.2021 22:30 Відповісти
он вжe один кажe що якусь його поправку у якийсь закон проголосували а в iтоговому тeкстi ii нeмає. Тоbто вiри внутрiшньому варiанту тeкста нeмає. А вeнiцiанцi украiнцi повiрять bо трebа ж комусь вiрити.
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24.09.2021 22:39 Відповісти
начe пeрший рaз соромно bудe. пора вжe звикнути краснiти за зeлeних продуктiв украiнськоi освiти.
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24.09.2021 22:45 Відповісти
у тому то й справа... що скоро колір наших лиць (облич) буде червоний постійно... бо щось не каються жаби... а навпаки...тупіші і дурніші витівки частішають (хоча куди вже частіше))))
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24.09.2021 22:52 Відповісти
а коли який вчитeль визнавав свою провину? Вчитeлi кажуть що нe виховують. а тут маємо прями доказ того вiд чого вчитeлi вiдмовляються - власний приклад виховує.
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24.09.2021 23:09 Відповісти
Ну шо пристали, вова придумає закон що Венеціанка фуфло - 279 запроданців проголосують..
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24.09.2021 21:40 Відповісти
кто против олигархов- тот запроданец
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24.09.2021 21:43 Відповісти
дело не в олигархах,зелень...дело в том,кто определяет олигархов .зебил хочет сам определять.венецианке это геть не понравится
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24.09.2021 21:57 Відповісти
та він па-тємніку тупе працює
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24.09.2021 22:02 Відповісти
Цікаво, чи наважиться зелень подати ту белвберду, яку видає українцям за "закон про олігархів"? 🤔 Там зебілів немає, тому у Венеціанці цей текст можуть сприйняти за твір уморимиа Павла Глазового. Хоча, з гуморески Глазового сміялися б менше. 😊
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24.09.2021 21:42 Відповісти
значить тe що пришлють у Вeнeцiю i bудe найправдивiшим варiантом лeгалiзованим чeрeз комiсiю. потiм вжe нe скажeш шо "ми компутeр на дати нe настроiли" як при здачi мочi на стадiонi дebатiв
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24.09.2021 22:21 Відповісти
После того, как США, Великобритания, и ЕС поддержала Зеленского по закону об "деолигархизации", Венецианская комиссия возражать тоже не будет.
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24.09.2021 21:43 Відповісти
)))))Байден уже звонил или Джонсон?да сама зекрыса очень многих проблем избежит ,если не подпишет то,что они вчера наголосовали -я б хотела,чтобы подписал -это вообще будет весело)
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24.09.2021 21:46 Відповісти
Терміново перевір вакансію клоуна в квартал. У тебе вийде!
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24.09.2021 21:47 Відповісти
В палату №6
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24.09.2021 22:28 Відповісти
Аааааа )))они заставляют зекрысу это подписать?интересно,зекрыса и стефанчук,особенно т к пешка, знают чем им это грозит-подписать это фуфло...
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24.09.2021 21:43 Відповісти
воно такe дурнe що пiдпишe.
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24.09.2021 22:24 Відповісти
у нас тут уже сформировалась своя партия жуликов и воров. и некая квартальная земразь семимильньіми шагами идет протореной дорожкой председателя колхоза из БССР, стукача при клубе в ГДР, простого учителя из Камбоджи и непризнанного художника из Линца
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24.09.2021 21:45 Відповісти
Императора Центрально-Африканской империи.
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24.09.2021 21:51 Відповісти
"неси дневник!" © родители вечером
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24.09.2021 21:46 Відповісти
Ну-ну ! Давайте позорьтесь дальше !
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24.09.2021 21:49 Відповісти
Венецианская комиссия попросила предоставить одобренный Радой текст закона об олигархах.

Та подождите, пацаны. Ещё ж олигархи должны одобрить.
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24.09.2021 21:53 Відповісти
бєніни - схвалили, рінатови - схвалили, пінчукови й фірташови - також.
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24.09.2021 22:30 Відповісти
Виступ в ООН то була остання міжнародна сцена вови. Зараз він буде все більше й більше закопуватися у гівні своїх спастєлєй подоляків - аферостивичів -стефначуків -данілових -вєніславських -арахамій -й прочих слуг нелоха ... й це піде таким валом репутаційних пожеж, "шта мало нє пакажєтся"... Доречі а ДЕ СОЦОПИТУВАННЯ? РЕЙТИНГИ? Після виправлення закону оплатять ?
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24.09.2021 22:10 Відповісти
Зе мав борзий вигляд в ООН, блазнював. Але немічний дід вже починає тикати зелене недорозуміння писком в болото звідки воно вилізло
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24.09.2021 22:24 Відповісти
йому намалювали ТАКТИКИ -схему дій рятівних , ото воно й було борзим. Вийшло інтерв"ю Грозєва - зіскочили на Ііловайськ. Й зараз в новинах, де мовчали про Бурбу, начнуть крутити Іловайськ... Там усе розписано. ТАКТИЧНО. А стратегічно - це дорога до прірви, бо краще з розумними загубити ніж з дурнями знайти.Вони думають, що знайшли вихід до другого терміну ... Оточили себе холуями за тони бабла, голосують...
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24.09.2021 22:54 Відповісти
венецианской комиссии мало бубиного зуба?
вообще там в с воей венециании с ума посходили, - многим его ссыканины в глаза хватает.
абсолютно не диджитализированые и не субьектные...
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24.09.2021 23:49 Відповісти
 
 