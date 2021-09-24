Следственная комиссия Рады по расследованию действий представителей власти рассмотрит дело трагедии под Иловайском, - Безуглая
Следующее заседание ВСК по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины будет посвящено Иловайску.
Об этом, как информирует корреспондент Цензор.НЕТ, на брифинге в комитетах ВРУ сказала народный депутат "Слуги народа", глава комиссии Марьяна Безуглая.
"С чего мы начинаем? К следующему заседанию наша разведка готовит данные, что именно и как докладывалось руководству в этот период. Потом это даст возможность сопоставить, какие решения были приняты", - подчеркнула она.
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це ганьба всім нам !!!!
Жуйки під депутатським столом Мар'яни Безуглої(с)
Натомість на засіданні 19 травня депутати створили ініційовану «слугами» ТСК, яка розслідуватиме «протиправні дії українських посадовців», які становили загрозу нацбезпеці України. Її підтримали 252 депутати. До складу ТСК увійшли 11 депутатів: 8 представників фракції «Слуга Народу» та по одному від «За майбутнє», «Довіри» і ОПЗЖ. Очолила її народна депутатка від «Слуги Народу» Мар'яна Безугла. Вона переконує, що комісія займеться і «справою Вагнера».
https://hromadske.ua/posts/u-radi-ne-zmogli-stvoriti-tsk-dlya-rozsliduvannya-spravi-vagnerivciv-ale-sformuvali-inshu
працюваввитирався із мутних персонажів, наприклад "український патріот" Арахамія
всіх цих работнічков в Генштабі треба буде здати в контрозвідку
І дуже наполягала, щоби її поважали - навіть образу зображала, щоби втекти...
На жодне питання не відповіла...
а послушная туповня вроде безумной? - чисто на подставу...
буба от штанины пороха не отцепится никогда - "мал клоп, да вонюч" (с)
коли стане непотрібною, її виронять із вікна.