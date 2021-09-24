Следственная комиссия Рады по расследованию действий представителей власти рассмотрит дело трагедии под Иловайском, - Безуглая

Следующее заседание ВСК по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины будет посвящено Иловайску.

Об этом, как информирует корреспондент Цензор.НЕТ, на брифинге в комитетах ВРУ сказала народный депутат "Слуги народа", глава комиссии Марьяна Безуглая.

"С чего мы начинаем? К следующему заседанию наша разведка готовит данные, что именно и как докладывалось руководству в этот период. Потом это даст возможность сопоставить, какие решения были приняты", - подчеркнула она.

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