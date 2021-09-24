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Новости Агрессия России против Украины
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Следственная комиссия Рады по расследованию действий представителей власти рассмотрит дело трагедии под Иловайском, - Безуглая

Следственная комиссия Рады по расследованию действий представителей власти рассмотрит дело трагедии под Иловайском, - Безуглая

Следующее заседание ВСК по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины будет посвящено Иловайску.

Об этом, как информирует корреспондент Цензор.НЕТ, на брифинге в комитетах ВРУ сказала народный депутат "Слуги народа", глава комиссии Марьяна Безуглая.

"С чего мы начинаем? К следующему заседанию наша разведка готовит данные, что именно и как докладывалось руководству в этот период. Потом это даст возможность сопоставить, какие решения были приняты", - подчеркнула она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСК закончит расследовать Вагнергейт, Иловайскую трагедию и переговоры Медведчука до конца ноября, - Безуглая

Автор: 

Иловайск (469) Безуглая Марьяна (290)


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Топ комментарии
+16
а образования у тебя хватит сопоставить?
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24.09.2021 22:30
+15
хуже всего безмозглый паровоз без тормозов...
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24.09.2021 22:30
+14
Безуглая-Безмозглая, ты еще бегство Януковича и убийство Шербаня рассмотри, абы и Вагнергейт, Трухина, Татарова , ну и брата Ермака.
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24.09.2021 22:35
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а образования у тебя хватит сопоставить?
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24.09.2021 22:30 Ответить
А Игорь Валерьевич как духовный отец отжима в Иловайском вопросе разрешит это шмакодявке проводить расследование или Коломойшу записали в главные свидетели что зуб даю Порох наступал лично на Иловайск???!!!
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24.09.2021 22:38 Ответить
звичайних гражданських судей вистачило щоб посадити генерал-полковника Павловського, хоча вони нічерта не розуміют у військовій техниці
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24.09.2021 23:13 Ответить
чотирижди дезертир та тупа ************ будуть судити людину, яка взяла відповідальність за Україну під час агресії, та військових, які могли б залишитись навічно під Іловайськом або ще де нибудь на Донбасі.

це ганьба всім нам !!!!
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24.09.2021 23:18 Ответить
хуже всего безмозглый паровоз без тормозов...
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24.09.2021 22:30 Ответить
вона вже психічно підірвана - це буде той цирк!
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24.09.2021 22:43 Ответить
даже яйца не.
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24.09.2021 22:33 Ответить
навряд ли.. у неё другая задача - работать жвачным животным в "комиссии":
Жуйки під депутатським столом Мар'яни Безуглої(с)

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24.09.2021 22:39 Ответить
В это "ВСК по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины" входит также вопрос "Вагнеровцев", то есть, она сознательно затягивает вопрос по "Вагнергейту" для Бубоньки.
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24.09.2021 22:49 Ответить
Ес и Голос требовали отдельного ВСК по госизмене с вагнеровцами, но и впеляли туда кучу вопросов, шоб можно было затягивать вопрос, там не только Илловайск но и все, что они придумают.
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24.09.2021 22:51 Ответить
Верховна Рада не утворила Тимчасову слідчу комісію для розслідування можливого зриву спецоперації із затримання російських найманців із ПВК «Вагнера». Відповідний проєкт постанови на засіданні парламенту 19 травня підтримали лише 97 народних депутатів із мінімально необхідних 150-ти. Його підтримали представники фракцій «Європейська солідарність», «Голос», «Батьківщина», а також 12 депутатів від «Слуги Народу».

Натомість на засіданні 19 травня депутати створили ініційовану «слугами» ТСК, яка розслідуватиме «протиправні дії українських посадовців», які становили загрозу нацбезпеці України. Її підтримали 252 депутати. До складу ТСК увійшли 11 депутатів: 8 представників фракції «Слуга Народу» та по одному від «За майбутнє», «Довіри» і ОПЗЖ. Очолила її народна депутатка від «Слуги Народу» Мар'яна Безугла. Вона переконує, що комісія займеться і «справою Вагнера».

https://hromadske.ua/posts/u-radi-ne-zmogli-stvoriti-tsk-dlya-rozsliduvannya-spravi-vagnerivciv-ale-sformuvali-inshu
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24.09.2021 23:21 Ответить
Да, об этом и говорю, "ТСК" чисто "слуг народов", но решение должно быть общим, не хотят, шоб принимали участие другие, кроме них "Бубочкинцев"
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24.09.2021 23:35 Ответить
а может другие не хотят чтоб кроме вагнеровцев ни чего не рассматривали? получается как то странно: кричали надо создать вск и мы войдем в нее, а как только другие сказали что расследовать будут: вагнергейт, иловайск и так далее начали орать мы не будем в этом участвовать. как то странно это выглядит.
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25.09.2021 00:05 Ответить
ВСК создают по конкретно взятому делу, добавлять туда практически все вопросы, которые власть посчитает (не только Илловайск) это затягивание процесса. Сейчас будут рассматривать Илловайск, через месяц заявят про Дебальцево и т.д., и т.п., не голосовали именно за разбавлении одной темы сразу сотней.
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25.09.2021 01:02 Ответить
так это все одна тема: госизмена есть или нет. или создавать 100 вск по каждому случаю?
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25.09.2021 11:34 Ответить
Какая жалость не было там зеленского, он бы призвал не стрелять. А где, на каких фронтах была эта безуглая в это время? Тоже как ее босс у кацапов сосала
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24.09.2021 22:31 Ответить
ось і ні вона в Генштабі працювала !
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24.09.2021 22:40 Ответить
там багато хто працював витирався із мутних персонажів, наприклад "український патріот" Арахамія

всіх цих работнічков в Генштабі треба буде здати в контрозвідку
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24.09.2021 23:09 Ответить
краще в поликлинику на досліди ...
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24.09.2021 23:11 Ответить
Треба чимось засрати свідчення Бурби...
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24.09.2021 22:32 Ответить
Безуглая-Безмозглая, ты еще бегство Януковича и убийство Шербаня рассмотри, абы и Вагнергейт, Трухина, Татарова , ну и брата Ермака.
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24.09.2021 22:35 Ответить
я думаю, что с такими провалами в расследованиях, скоро потребуется новый повод "переключить внимание", и уже расстреляют самокат Ермака, когда на нём катался специалист по выгуливанию правительственной ВИП-собачки..
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24.09.2021 22:36 Ответить
Ответка за вагнергейт
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24.09.2021 22:39 Ответить
«Це спецоперація мацкви з дескридитаццї зє лідора. Ви всі інструменти ворога.» - сутність пресконференції безмозглої...
І дуже наполягала, щоби її поважали - навіть образу зображала, щоби втекти...
На жодне питання не відповіла...
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24.09.2021 22:41 Ответить
Вона за вда тижні повинні скліпати атвєтку Грозєву про Пороха. Нуж-бо хто раніше?
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24.09.2021 22:42 Ответить
пздц! шо они, твари курят и нюхают? третьи сутки поток зеленого бреда
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24.09.2021 22:44 Ответить
вся зеленя подтанцовка играет под монику, благо тамадей там - вся фрикция.
а послушная туповня вроде безумной? - чисто на подставу...
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24.09.2021 22:44 Ответить
Ненависть к Пороху загонит их всех в могилу. Не ройте яму, тупоголовые, другим. Сами в ней окажетесь
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24.09.2021 22:51 Ответить
даже у нашего рыжего к концу 2го года каденции хватило инстинкта отцепиться от "крукет хилари".
буба от штанины пороха не отцепится никогда - "мал клоп, да вонюч" (с)
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24.09.2021 22:52 Ответить
Невероятно тупая курица. Самое смешное, что Безумная даже не понимает, что ее ждет тюрьма=) Тут без вариантов
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24.09.2021 22:54 Ответить
чому зразу тюрма ? може переїде в південне місто Ростов ...
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24.09.2021 23:01 Ответить
За традицією ті хто покриває злочини влади обирають простіший шлях: Кравченко, Чечетов, Семенюк...
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24.09.2021 23:14 Ответить
хотілося б , але час покаже ... от якби вона зараз з вікна випала то був сюрприз !
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24.09.2021 23:22 Ответить
ще рано.
коли стане непотрібною, її виронять із вікна.
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25.09.2021 00:05 Ответить
Покриваючи злочин, стаєш співучасником злочину. Ця дурепа не розуміє які наслідки для неї. Але ця її заява лише підтверджує, що Бурба дав чіткі відповіді, які підтверджують хто саме злив спецоперацію.
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24.09.2021 23:05 Ответить
Тогда уместно и оманские похождения добавить в расследование...
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24.09.2021 23:21 Ответить
Выходит американцы проводили операцию не сказав об этом Зеленскому, раз он свернул ее на полпути.
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25.09.2021 00:22 Ответить
А со сливом операции по вагнеровцам тск уже разобралась? Так откуда у марьяны безмозглой такое рвение к событиям в Иловайске? И почему бы не расследовать покушение на Шефира одновременно?
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25.09.2021 00:38 Ответить
Вырвалась из койки в Раду, теперь даёт дрысчя
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25.09.2021 13:21 Ответить
 
 