Енин об убийстве в Черкассах: Охрана приняла киллера за силовика
Охрана бизнесмена Михаила Козлова, которого киллер расстрелял в центре Черкасс 22 сентября, не смогла защитить его, потому что приняла убийцу за сотрудника правоохранительных органов.
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил замглавы МВД Евгений Енин, информирует Цензор.НЕТ.
"Киллер притворился сотрудником СБУ. А за несколько дней до этого была распространена информация, что Козлова планируют задержать правоохранители. И именно из-за этого его охрана не сделала ни одного движения, чтобы защитить своего патрона. Они искренне верили, что это сотрудники СБУ пришли задерживать их патрона и не сделали ничего, чтобы предотвратить это", - сказал Енин.
Он добавил, что убийство Козлова не является легким для расследования. "Но мы занимаемся этим и надеемся, что в ближайшее время сможем представить обществу результат", - подчеркнул Енин.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 22 сентября в кафе в Черкассах расстреляли из автомата местного бизнесмена Козлова. В этот же день правоохранители нашли машину, на которой передвигался киллер. Авто было сожжено - с оружием и одеждой.
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страна, где личная охрана путает одного (только одного) киллера с одним же силовиком без опознавательных знаков и приседает на корточки, поднимая руки - это днище !!!
А ще ті охоронці з їх керівництвом . Країна УСЯ тут нідочого.
обрезать когти и убрать неприятный запах из пасти?сказать что шефир принял силовика за киллера?
называется
"Кто с волыной - тот СБУ"
на видео охрана странно присела, поднимая руки, а потом разбежалась - так ведут себя урки перед минтаями
Я не кажу про як, ЯК "Притворився силовиком"???!!! Але коли він застрелив його то чому охорона не стріляла й дала вбивці піти?! Ім'я охоронної компанії й співробітників ? Щоб недай Боже не потрапити під їх "охорону" .
это только Граждане Украины не имеют права на оружие и возможность защититься