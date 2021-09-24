Енин об убийстве в Черкассах: Охрана приняла киллера за силовика

Охрана бизнесмена Михаила Козлова, которого киллер расстрелял в центре Черкасс 22 сентября, не смогла защитить его, потому что приняла убийцу за сотрудника правоохранительных органов.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил замглавы МВД Евгений Енин, информирует Цензор.НЕТ.

"Киллер притворился сотрудником СБУ. А за несколько дней до этого была распространена информация, что Козлова планируют задержать правоохранители. И именно из-за этого его охрана не сделала ни одного движения, чтобы защитить своего патрона. Они искренне верили, что это сотрудники СБУ пришли задерживать их патрона и не сделали ничего, чтобы предотвратить это", - сказал Енин.

Он добавил, что убийство Козлова не является легким для расследования. "Но мы занимаемся этим и надеемся, что в ближайшее время сможем представить обществу результат", - подчеркнул Енин.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 22 сентября в кафе в Черкассах расстреляли из автомата местного бизнесмена Козлова. В этот же день правоохранители нашли машину, на которой передвигался киллер. Авто было сожжено - с оружием и одеждой.