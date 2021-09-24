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Енин об убийстве в Черкассах: Охрана приняла киллера за силовика

Енин об убийстве в Черкассах: Охрана приняла киллера за силовика

Охрана бизнесмена Михаила Козлова, которого киллер расстрелял в центре Черкасс 22 сентября, не смогла защитить его, потому что приняла убийцу за сотрудника правоохранительных органов.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил замглавы МВД Евгений Енин, информирует Цензор.НЕТ.

"Киллер притворился сотрудником СБУ. А за несколько дней до этого была распространена информация, что Козлова планируют задержать правоохранители. И именно из-за этого его охрана не сделала ни одного движения, чтобы защитить своего патрона. Они искренне верили, что это сотрудники СБУ пришли задерживать их патрона и не сделали ничего, чтобы предотвратить это", - сказал Енин.

Он добавил, что убийство Козлова не является легким для расследования. "Но мы занимаемся этим и надеемся, что в ближайшее время сможем представить обществу результат", - подчеркнул Енин.

Смотрите: Расстрел черкасского "авторитета" Козлова. ВИДЕО камер наблюдения

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 22 сентября в кафе в Черкассах расстреляли из автомата местного бизнесмена Козлова. В этот же день правоохранители нашли машину, на которой передвигался киллер. Авто было сожжено - с оружием и одеждой.

Автор: 

заказное убийство (163) убийство (6479) Черкассы (834) шоу Шустера (315) Енин Евгений (328)


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Топ комментарии
+7
Что значит притворился сотрудником СБУ, он же в обычной одежде на видео.
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24.09.2021 22:54
+6
Почему охрана подумала,что их босса будет один сбушник с автоматом арестовывать?что этот дебил несёт...
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24.09.2021 23:02
+5
Ума не приложу как можно притвориться СБУ-шником? Три эти буквы на лбу написать чернилом?
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24.09.2021 22:55
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Чего?)))))))
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24.09.2021 22:50 Ответить
хорошая охрана .
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24.09.2021 22:53 Ответить
хорошее правительство, где охрана приседает перед каждым встречным с автоматом и без опознавательных знаков силовых органов, но подозревая что это силовик
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24.09.2021 22:55 Ответить
подшконарники. Особо умилило как "охрана" садится на корточки при виде человека с ружьём..
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25.09.2021 01:10 Ответить
спасибо Енин !

страна, где личная охрана путает одного (только одного) киллера с одним же силовиком без опознавательных знаков и приседает на корточки, поднимая руки - это днище !!!
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24.09.2021 22:53 Ответить
Днище це кацапський язик.
А ще ті охоронці з їх керівництвом . Країна УСЯ тут нідочого.
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25.09.2021 00:04 Ответить
против чела с автоматом не попрешь. они могли его спутать с кем угодно, даже с собственной мамашей.
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25.09.2021 10:28 Ответить
Что значит притворился сотрудником СБУ, он же в обычной одежде на видео.
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24.09.2021 22:54 Ответить
- Доктор, а нельзя ли проще? Нельзя ли просто обрезать когти и убрать неприятный запах из пасти? сказать что шефир принял силовика за киллера?
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24.09.2021 22:54 Ответить
Ума не приложу как можно притвориться СБУ-шником? Три эти буквы на лбу написать чернилом?
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24.09.2021 22:55 Ответить
игра у нас такая
называется
"Кто с волыной - тот СБУ"
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24.09.2021 22:57 Ответить
А давайте замы новоявленного министра ВД не будут нам всем вешать лапшу на уши о планах, намерениях, понял-непонял, показалось-почудилось, мы так поняли тому подобное, киллеров и охранников? Не замусоливать эфир этой бесполезной и глупой информацией, а просто будут брать и расследовать преступления и не так, как с убийством Шеремета?
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24.09.2021 22:55 Ответить
мне кажется, что о в данном случае Енин говорит грустную правду -
на видео охрана странно присела, поднимая руки, а потом разбежалась - так ведут себя урки перед минтаями
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24.09.2021 22:59 Ответить
а должны были полезть за оружием (если есть) в карман и получить очередь? на территории бывшего кацапстана вон школьник сколько человек завалил. а тут чел четко знал как и что. так что охрана соображает.
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25.09.2021 10:37 Ответить
притворился сбушником это как? Мухоморов в лесу наелся?
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24.09.2021 22:58 Ответить
У охраны должны быть четкие инструкции а не отмазки что они там думали.
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24.09.2021 23:00 Ответить
нечто вроде кинуться на амбразуру с пулеметом? охрана похоже все правильно сообразила.
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25.09.2021 10:31 Ответить
Почему охрана подумала,что их босса будет один сбушник с автоматом арестовывать?что этот дебил несёт...
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24.09.2021 23:02 Ответить
Да? Ну, тогда пришедших силовиков охрана должна была принять за киллеров
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24.09.2021 23:05 Ответить
Ну когда киллер отстрелялся , то что... . только и могут ботанов бить.
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24.09.2021 23:20 Ответить
Нужно было этого, из Черкасс, на Шифера зарядить.
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24.09.2021 23:21 Ответить
Понабирает по объявлению))) Ни своих прав не знаю, ни чужих. Пугала садовые.
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24.09.2021 23:48 Ответить
Маєчня повна.... сук@ хтось ще "хаває" це зелене лайно?!
Я не кажу про як, ЯК "Притворився силовиком"???!!! Але коли він застрелив його то чому охорона не стріляла й дала вбивці піти?! Ім'я охоронної компанії й співробітників ? Щоб недай Боже не потрапити під їх "охорону" .
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25.09.2021 00:02 Ответить
Схоже мусора самі й вбили як що він таке верзе.
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25.09.2021 00:05 Ответить
Ну а как иначе. В Украине же закон *сначала подчиняйся а потом обжалуй*.
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25.09.2021 01:21 Ответить
Одно другому не мешает (быть "силовиком"-киллером)!
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25.09.2021 03:26 Ответить
Походу Енин расстроен, что кто то выполнил работу правоохранителей.
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25.09.2021 07:31 Ответить
а какая разница?, что правоохоронец шо бандюк - у обоих оружие и ведут себя одинаково..
это только Граждане Украины не имеют права на оружие и возможность защититься
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25.09.2021 08:52 Ответить
Для всех уже норма когда бакановцы бегают с оружием наперевес по центрам городов,а сам бакашка носит подарки по ресторанам на днюхи медведчуковским шакалятам.
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25.09.2021 09:50 Ответить
Та обосралась «охрана» просто.
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25.09.2021 11:28 Ответить
 
 