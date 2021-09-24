Єнін про вбивство в Черкасах: Охорона сприйняла кілера за силовика

Охорона бізнесмена Михайла Козлова, якого кілер розстріляв у центрі Черкас 22 вересня, не змогла захистити його, тому що сприйняла вбивцю за співробітника правоохоронних органів.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив заступник голови МВС Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ.

"Кілер прикинувся співробітником СБУ. А за кілька днів до цього була поширена інформація, що Козлова планують затримати правоохоронці. І саме через це його охорона не зробила жодного руху, щоб захистити свого патрона. Вони щиро вірили, що це співробітники СБУ прийшли затримувати їх патрона і не зробили нічого, щоб запобігти цьому", - сказав Єнін.

Він додав, що вбивство Козлова не є легким для розслідування. "Але ми займаємося цим і сподіваємося, що найближчим часом зможемо представити суспільству результат", - підкреслив Єнін.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 22 вересня в кафе в Черкасах розстріляли з автомата місцевого бізнесмена Козлова. Цього ж дня правоохоронці знайшли машину, на якій пересувався кілер. Авто було спалено - зі зброєю і одягом.

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