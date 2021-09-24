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Єнін про вбивство в Черкасах: Охорона сприйняла кілера за силовика

Єнін про вбивство в Черкасах: Охорона сприйняла кілера за силовика

Охорона бізнесмена Михайла Козлова, якого кілер розстріляв у центрі Черкас 22 вересня, не змогла захистити його, тому що сприйняла вбивцю за співробітника правоохоронних органів.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив заступник голови МВС Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ.

"Кілер прикинувся співробітником СБУ. А за кілька днів до цього була поширена інформація, що Козлова планують затримати правоохоронці. І саме через це його охорона не зробила жодного руху, щоб захистити свого патрона. Вони щиро вірили, що це співробітники СБУ прийшли затримувати їх патрона і не зробили нічого, щоб запобігти цьому", - сказав Єнін.

Він додав, що вбивство Козлова не є легким для розслідування. "Але ми займаємося цим і сподіваємося, що найближчим часом зможемо представити суспільству результат", - підкреслив Єнін.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 22 вересня в кафе в Черкасах розстріляли з автомата місцевого бізнесмена Козлова. Цього ж дня правоохоронці знайшли машину, на якій пересувався кілер. Авто було спалено - зі зброєю і одягом.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Розстріл черкаського "авторитета" Козлова. ВІДЕО камер спостереження

Автор: 

замовне вбивство (151) вбивство (3083) Черкаси (547) шоу Шустера (309) Єнін Євген (348)


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Топ коментарі
+7
Что значит притворился сотрудником СБУ, он же в обычной одежде на видео.
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24.09.2021 22:54
+6
Почему охрана подумала,что их босса будет один сбушник с автоматом арестовывать?что этот дебил несёт...
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24.09.2021 23:02
+5
Ума не приложу как можно притвориться СБУ-шником? Три эти буквы на лбу написать чернилом?
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24.09.2021 22:55
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24.09.2021 22:50 Відповісти
хорошая охрана .
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24.09.2021 22:53 Відповісти
хорошее правительство, где охрана приседает перед каждым встречным с автоматом и без опознавательных знаков силовых органов, но подозревая что это силовик
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24.09.2021 22:55 Відповісти
подшконарники. Особо умилило как "охрана" садится на корточки при виде человека с ружьём..
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25.09.2021 01:10 Відповісти
спасибо Енин !

страна, где личная охрана путает одного (только одного) киллера с одним же силовиком без опознавательных знаков и приседает на корточки, поднимая руки - это днище !!!
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24.09.2021 22:53 Відповісти
Днище це кацапський язик.
А ще ті охоронці з їх керівництвом . Країна УСЯ тут нідочого.
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25.09.2021 00:04 Відповісти
против чела с автоматом не попрешь. они могли его спутать с кем угодно, даже с собственной мамашей.
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25.09.2021 10:28 Відповісти
Что значит притворился сотрудником СБУ, он же в обычной одежде на видео.
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24.09.2021 22:54 Відповісти
- Доктор, а нельзя ли проще? Нельзя ли просто обрезать когти и убрать неприятный запах из пасти? сказать что шефир принял силовика за киллера?
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24.09.2021 22:54 Відповісти
Ума не приложу как можно притвориться СБУ-шником? Три эти буквы на лбу написать чернилом?
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24.09.2021 22:55 Відповісти
игра у нас такая
называется
"Кто с волыной - тот СБУ"
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24.09.2021 22:57 Відповісти
А давайте замы новоявленного министра ВД не будут нам всем вешать лапшу на уши о планах, намерениях, понял-непонял, показалось-почудилось, мы так поняли тому подобное, киллеров и охранников? Не замусоливать эфир этой бесполезной и глупой информацией, а просто будут брать и расследовать преступления и не так, как с убийством Шеремета?
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24.09.2021 22:55 Відповісти
мне кажется, что о в данном случае Енин говорит грустную правду -
на видео охрана странно присела, поднимая руки, а потом разбежалась - так ведут себя урки перед минтаями
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24.09.2021 22:59 Відповісти
а должны были полезть за оружием (если есть) в карман и получить очередь? на территории бывшего кацапстана вон школьник сколько человек завалил. а тут чел четко знал как и что. так что охрана соображает.
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25.09.2021 10:37 Відповісти
притворился сбушником это как? Мухоморов в лесу наелся?
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24.09.2021 22:58 Відповісти
У охраны должны быть четкие инструкции а не отмазки что они там думали.
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24.09.2021 23:00 Відповісти
нечто вроде кинуться на амбразуру с пулеметом? охрана похоже все правильно сообразила.
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25.09.2021 10:31 Відповісти
Почему охрана подумала,что их босса будет один сбушник с автоматом арестовывать?что этот дебил несёт...
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24.09.2021 23:02 Відповісти
Да? Ну, тогда пришедших силовиков охрана должна была принять за киллеров
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24.09.2021 23:05 Відповісти
Ну когда киллер отстрелялся , то что... . только и могут ботанов бить.
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24.09.2021 23:20 Відповісти
Нужно было этого, из Черкасс, на Шифера зарядить.
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24.09.2021 23:21 Відповісти
Понабирает по объявлению))) Ни своих прав не знаю, ни чужих. Пугала садовые.
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24.09.2021 23:48 Відповісти
Маєчня повна.... сук@ хтось ще "хаває" це зелене лайно?!
Я не кажу про як, ЯК "Притворився силовиком"???!!! Але коли він застрелив його то чому охорона не стріляла й дала вбивці піти?! Ім'я охоронної компанії й співробітників ? Щоб недай Боже не потрапити під їх "охорону" .
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25.09.2021 00:02 Відповісти
Схоже мусора самі й вбили як що він таке верзе.
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25.09.2021 00:05 Відповісти
Ну а как иначе. В Украине же закон *сначала подчиняйся а потом обжалуй*.
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25.09.2021 01:21 Відповісти
Одно другому не мешает (быть "силовиком"-киллером)!
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25.09.2021 03:26 Відповісти
Походу Енин расстроен, что кто то выполнил работу правоохранителей.
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25.09.2021 07:31 Відповісти
а какая разница?, что правоохоронец шо бандюк - у обоих оружие и ведут себя одинаково..
это только Граждане Украины не имеют права на оружие и возможность защититься
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25.09.2021 08:52 Відповісти
Для всех уже норма когда бакановцы бегают с оружием наперевес по центрам городов,а сам бакашка носит подарки по ресторанам на днюхи медведчуковским шакалятам.
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25.09.2021 09:50 Відповісти
Та обосралась «охрана» просто.
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25.09.2021 11:28 Відповісти
 
 