Єнін про вбивство в Черкасах: Охорона сприйняла кілера за силовика
Охорона бізнесмена Михайла Козлова, якого кілер розстріляв у центрі Черкас 22 вересня, не змогла захистити його, тому що сприйняла вбивцю за співробітника правоохоронних органів.
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив заступник голови МВС Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ.
"Кілер прикинувся співробітником СБУ. А за кілька днів до цього була поширена інформація, що Козлова планують затримати правоохоронці. І саме через це його охорона не зробила жодного руху, щоб захистити свого патрона. Вони щиро вірили, що це співробітники СБУ прийшли затримувати їх патрона і не зробили нічого, щоб запобігти цьому", - сказав Єнін.
Він додав, що вбивство Козлова не є легким для розслідування. "Але ми займаємося цим і сподіваємося, що найближчим часом зможемо представити суспільству результат", - підкреслив Єнін.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 22 вересня в кафе в Черкасах розстріляли з автомата місцевого бізнесмена Козлова. Цього ж дня правоохоронці знайшли машину, на якій пересувався кілер. Авто було спалено - зі зброєю і одягом.
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страна, где личная охрана путает одного (только одного) киллера с одним же силовиком без опознавательных знаков и приседает на корточки, поднимая руки - это днище !!!
А ще ті охоронці з їх керівництвом . Країна УСЯ тут нідочого.
обрезать когти и убрать неприятный запах из пасти?сказать что шефир принял силовика за киллера?
называется
"Кто с волыной - тот СБУ"
на видео охрана странно присела, поднимая руки, а потом разбежалась - так ведут себя урки перед минтаями
Я не кажу про як, ЯК "Притворився силовиком"???!!! Але коли він застрелив його то чому охорона не стріляла й дала вбивці піти?! Ім'я охоронної компанії й співробітників ? Щоб недай Боже не потрапити під їх "охорону" .
это только Граждане Украины не имеют права на оружие и возможность защититься