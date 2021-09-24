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Следственная комиссия Рады по вагнеровцам отрабатывает передачу данных Интерполу, - Безуглая

Следственная комиссия Рады по вагнеровцам отрабатывает передачу данных Интерполу, - Безуглая

Временная следственная комиссия ВРУ, которая рассматривает дело "вагнеровцев", обрабатывает с соответствующими органами возможность передачи данных про наемников в международные институции, в частности Интерпол.

 Об этом, как информирует корреспондент Цензор.НЕТ, на брифинге в комитетах ВРУ сказала народный депутат "Слуги народа", глава ВСК Марьяна Безуглая.

По ее словам, речь идет "не о тридцати, сорока людях, а о сотнях". "Временная следственная комиссия берет на себя миссию, чтобы мы имели возможность организовать и передать в Интерпол данные о сотне разных россиян (по которым мы имеем информацию, которую помогли собрать наши разведчики), которые причастны к преступлениям на Востоке Украины и принимали участие в российской агрессии и так далее", - подчеркнула нардеп.

Глава комиссии пообещала рассказать детали этого вопроса на следующих брифингах.

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Автор: 

Интерпол (538) Безуглая Марьяна (290)


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Топ комментарии
+23
Що Грозев подсказал?))))поздно всрались,зекрысы -зеля уже х&йло
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24.09.2021 22:57
+18
а о сливе операции??? там не надо искать далеко и долго и тем более просить Интерпол)))
там надо просто оглянуться ...
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24.09.2021 22:57
+10
операции не было (по безумной бабе), но информации наработали, - можно передавать... О_о У этой дуру в бестолковке пусто, как у шмыгаля в казне
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24.09.2021 23:03
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Що Грозев подсказал?))))поздно всрались,зекрысы -зеля уже х&йло
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24.09.2021 22:57 Ответить
Грозеву хочется верить?
он нейтральный, он ничей и оказывается так легко говорить правду и делать по ней когда ты ни от кого не зависишь и никому ничего не должен...
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24.09.2021 23:04 Ответить
*верить!
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24.09.2021 23:11 Ответить
... ну и MI-6 же никто не отменял
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24.09.2021 23:18 Ответить
если есть какиe доказательства сотрудничества Грозева с ми6? - предьявите как бе, с удовольсвием прочту.
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24.09.2021 23:24 Ответить
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24.09.2021 23:25 Ответить
а о сливе операции??? там не надо искать далеко и долго и тем более просить Интерпол)))
там надо просто оглянуться ...
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24.09.2021 22:57 Ответить
в спортлото вже дзвонила ?
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24.09.2021 22:58 Ответить
не хватает матерных выражений !

их могли взять в Украине, а сейчас пишут в спортлото !
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24.09.2021 23:03 Ответить
і на завтра віддали , як Цемаха ...
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24.09.2021 23:06 Ответить
нажаль, так
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24.09.2021 23:59 Ответить
операции не было (по безумной бабе), но информации наработали, - можно передавать... О_о У этой дуру в бестолковке пусто, как у шмыгаля в казне
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24.09.2021 23:03 Ответить
это не функция ТСК.

Просто безумная что-то отдаленно похожее на умное сказала.
но это не так
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24.09.2021 23:04 Ответить
Возможно, она даже тупее, чем Кива.... Хотя, куда уже тупее чем Кива... О-о
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24.09.2021 23:04 Ответить
Тупий і ще тупіша.
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24.09.2021 23:28 Ответить
Рыжая курица подавала надежду, как личность, но под давлением ермаков быстро сдулась, бабло оказалось сильнее совести.
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24.09.2021 23:05 Ответить
яка там особистість ? їй не дають спокою мемуари Юльки Мендель .
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24.09.2021 23:09 Ответить
ОТРАБАТИВАЮТ...цим дієсловом розтягнута дія у часі... Це як мільярд дерев...
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24.09.2021 23:06 Ответить
}{ули понту от передачи данных в Интерпол - кого они найти/арестовать смогут - да и что передавать если по заверению правящей ылиты операции не было. Надо было просто довести спецоперацию до конца - наказали бы виновных в военных преступлениях на территории Украины,а так - эта типа ВСК чисто для сотрясения воздуха и отмазать ослика и компанию! Для зелебобиков сойдет - им срут на голову а они визжат что это манна небесная. Мерзко...
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24.09.2021 23:11 Ответить
...ные лицемеры.
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24.09.2021 23:19 Ответить
Вони були у вас майже в руках.. А зараз ти тшось там передеєш якусь інфу. ***** тупа.. Боже яка ж вона тупа песта.
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24.09.2021 23:27 Ответить
Безмозгла курка крутиться як вуж гадина на сковорідці. А це ж тільки початок. Не заздрю бідолашній. Буде вона, а може вже й зараз, проклинати той день і час коли влізла у це жидівське кодло. Євреї один одного витягнуть, а такі як ця дурепа поплатяться.
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24.09.2021 23:27 Ответить
Она тупее Кивы.
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25.09.2021 11:21 Ответить
До чого тут інтерпол, якщо головніфігуранти справи по державній зраді, на банковій???
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24.09.2021 23:27 Ответить
https://uainfo.org/blognews/1632389715-kochetkov-ne-udivlyus-esli-vlast-naznachit-kogo-to-vinovnogo.html Пытался угадать, чем власть будет отвлекать общество от очередных разоблачений по «вагнеровцам». И вот оно как сложилось. Повезло можно сказать…

Но почему пули в основном легли в водительскую дверь? И главное, почему для поражения пассажира была выбрана неправильная сторона дороги, с которой велась стрельба? Ведь встречный поток машин в нужный момент мог просто перекрыть объект. Это явная ошибка планирования.

С другой стороны, при имитации никто не согласится, чтобы в его машину натурально стреляли очередью из автомата - риск сумасшедший. А если ранения водителя вообще не было, то никто не станет доставлять якобы пострадавшего в обычную больницу, где множество персонала, и сохранить тайну невозможно.

Если это было действительно покушение, то у меня впечатление, что убить хотели именно водителя, а не ВИП-пассажира.

А вот жестким предупреждением такая стрельба вполне могла быть.

Но утверждать, что это связано с «антиолигархическим» законом - ахинея. Потому что закон никого из олигархов не пугает. А если что, то у них множество возможностей сорвать как принятие, так и реализацию этого закона без стрельбы.

Притягивать за уши Россию тоже не стоит: она не предупреждает, она пытается убить. Да и ее сейчас все устраивает в Украине, она сейчас реализует свои цели углеводородным, а не стрелковым оружием.

Такое предупреждение возможно в одном случае: если человек от своего имени (или от имени стоящих за ним лиц) принял на себя серьезные обязательства, взял за них предоплату в то или иной форме, а потом об обязательствах «забыл». Вот тогда - да, могут и напомнить.

Мы знаем, что Сергея Шефира СМИ обвиняли в неофициальных контактах с крупным бизнесом, он является своеобразным «ласковым решалой» от президента Зеленского. В контактах власти с бизнесменами нет ничего крамольного.

Когда Владимир Зеленский открыто принимал в своем офисе Игоря Коломойского или других крупных бизнесменов - это нормально. Власть и бизнес должны плотно взаимодействовать. Но только в интересах всего общества, а не отдельных его представителей, вдруг оказавшихся в руководящих креслах.

Каковы будут последствия?

Сомневаюсь, что правоохранители найдут даже реальных исполнителей, не говоря уже о заказчиках этого преступления.

Не удивлюсь, если власть назначит кого-то виновного, того же Коломойского или Порошенко, например. Конечно, бездоказательно, но этого хватит, чтобы назначенную жертву закошмарить до полного изнеможения.

Но политическая реальность Владимира Зеленского безвозвратно изменилась. В новой реальности за пустые разговоры и видосики, оказывается, могут быть не только чисто политические последствия. Сюрприз!
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24.09.2021 23:38 Ответить
Це натік Буратіні що він теж не безсмертний.
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24.09.2021 23:44 Ответить
Где вы дели главного свидетеля - Бурбу !? если грохнуть собрались его - то вам пистец незабаром!!!
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25.09.2021 01:16 Ответить
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25.09.2021 01:36 Ответить
Генератор Белого Шума ... позноватенько и слабооталкивающе от Главного Срывателя спецоперации...
... далее:

Главное у человека не деньги, а натурально хворма, вчёность. Потому ежели человек вчёный, так ему уже свет переворачивается вверх ногами, пардон,- вверх дыбом. И тогда когда тому, одному которому, невчёному будеть белое, так уже ему, вчёному, которому, будет уже как, ну…

Зелёное?
Нет! Рябое!
Вот и получили , мы все Рябой результат... его слова были пророческими: "Я, ваш приговор!". За что???
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25.09.2021 07:01 Ответить
Спочатку відпустили злочинців, а тепер відпрацьовують передачу їхніх даних в Інтерпол? А ще сподобалося! Той хто хоче дізнатися правду про державну зраду, є інструментом інформаційної операції Москви, по руйнуванню української держави? Як вам таке? Ай да Безугла! Під суд цікавих за руйнування України!
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25.09.2021 07:11 Ответить
Материалы по "вагнеровцам" планируется передать в "Интерпол".... В его масковское отделение...
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25.09.2021 07:13 Ответить
Вчера Безуглая вела себя на встрече с журналистами так нервно, так дёрганно, так изворачивалась, заикалась,истерила и хотела побыстрее удрать, как будто это она , лично, слила операцию кремлёвской крысе....Любой следователь, психолог, физиономист мог увидеть, что она была на грани нервного срыва и обморока....Думаю, её больше не будут выпускать к журналистам - объявят красный режим карантина в Раде и ,особенно, в ТСК....
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25.09.2021 07:21 Ответить
1. Bellingcat в течение двух недель обнародует текст расследования о вагнеровцах
2. Ермак распорядился приостановить работу ВСК Безуглой по теме вагнеровцев, после показаний Бурбы. Кроме того ОПЗЖ было передано, что утечка информации по показаниям Бурбы, и Медведчук получит негативные результаты по своему вопросу.
3. "Следственная комиссия Рады по вагнеровцам отрабатывает передачу данных Интерполу, - Безуглая". Оттуда, уже официально, все "поедет" в Россию.
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25.09.2021 07:22 Ответить
В дупу собі засуньте ці дані.
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25.09.2021 08:36 Ответить
tZE inform


@tZEinform

·
https://twitter.com/tZEinform/status/1441572922020216832 5 ч



"Следственная комиссия Рады по вагнеровцам отрабатывает передачу данных Интерполу, - Безуглая" Где вся информация о ходе следствия станет официально доступной России. Это называется "прикрытием основных источников утечки информации"






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25.09.2021 10:01 Ответить
tZE inform


@tZEinform

·
https://twitter.com/tZEinform/status/1441547272584515587 7 ч



Ермак передал распоряжение приостановить работу ВСК Безуглой по теме "вагнеровцев", после показаний Бурбы. Кроме того ОПЗЖ было передано, что малейшая утечка информации по показаниям Бурбы и Медведчук получит "убойные" результаты по своему вопросу.
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25.09.2021 10:03 Ответить
Было бы прикольно, если бы Безуглая в исподнем на балалайке на столе вприсядку исполнила
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25.09.2021 13:19 Ответить
Де вони її знайшли? На базарі таке виженуть швидко, бо там розуміють відповідальність і повноважність.
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25.09.2021 13:46 Ответить
 
 