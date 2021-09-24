Следственная комиссия Рады по вагнеровцам отрабатывает передачу данных Интерполу, - Безуглая

Временная следственная комиссия ВРУ, которая рассматривает дело "вагнеровцев", обрабатывает с соответствующими органами возможность передачи данных про наемников в международные институции, в частности Интерпол.

Об этом, как информирует корреспондент Цензор.НЕТ, на брифинге в комитетах ВРУ сказала народный депутат "Слуги народа", глава ВСК Марьяна Безуглая.

По ее словам, речь идет "не о тридцати, сорока людях, а о сотнях". "Временная следственная комиссия берет на себя миссию, чтобы мы имели возможность организовать и передать в Интерпол данные о сотне разных россиян (по которым мы имеем информацию, которую помогли собрать наши разведчики), которые причастны к преступлениям на Востоке Украины и принимали участие в российской агрессии и так далее", - подчеркнула нардеп.

Глава комиссии пообещала рассказать детали этого вопроса на следующих брифингах.

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