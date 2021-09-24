Слідча комісія Ради щодо "вагнерівців" відпрацьовує передачу даних Інтерполу, - Безугла

Тимчасова слідча комісія ВРУ, яка розглядає справу "вагнерівців", опрацьовує з відповідними органами можливість передачі даних про найманців у міжнародні інституції, зокрема Інтерпол.

Про це, як інформує кореспондент Цензор.НЕТ, на брифінгу в комітетах ВРУ сказала народна депутатка "Слуги народу", голова ТСК Мар'яна Безугла.

За її словами, йдеться "не про тридцять, сорок людей, а про сотні". "Тимчасова слідча комісія бере на себе місію, щоб ми мали можливість організувати і передати в Інтерпол дані про сотні різних росіян (щодо яких ми маємо інформацію, яку допомогли зібрати наші розвідники), які причетні до злочинів на Сході України і брали участь у російській агресії і так далі", - підкреслила нардепка.

Голова комісії пообіцяла розповісти деталі цього питання на наступних брифінгах.

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