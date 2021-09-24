Слідча комісія Ради щодо "вагнерівців" відпрацьовує передачу даних Інтерполу, - Безугла
Тимчасова слідча комісія ВРУ, яка розглядає справу "вагнерівців", опрацьовує з відповідними органами можливість передачі даних про найманців у міжнародні інституції, зокрема Інтерпол.
Про це, як інформує кореспондент Цензор.НЕТ, на брифінгу в комітетах ВРУ сказала народна депутатка "Слуги народу", голова ТСК Мар'яна Безугла.
За її словами, йдеться "не про тридцять, сорок людей, а про сотні". "Тимчасова слідча комісія бере на себе місію, щоб ми мали можливість організувати і передати в Інтерпол дані про сотні різних росіян (щодо яких ми маємо інформацію, яку допомогли зібрати наші розвідники), які причетні до злочинів на Сході України і брали участь у російській агресії і так далі", - підкреслила нардепка.
Голова комісії пообіцяла розповісти деталі цього питання на наступних брифінгах.
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он нейтральный, он ничей и оказывается так легко говорить правду и делать по ней когда ты ни от кого не зависишь и никому ничего не должен...
там надо просто оглянуться ...
их могли взять в Украине, а сейчас пишут в спортлото !
Просто безумная что-то отдаленно похожее на умное сказала.
но это не так
вужгадина на сковорідці. А це ж тільки початок. Не заздрю бідолашній. Буде вона, а може вже й зараз, проклинати той день і час коли влізла у це жидівське кодло. Євреї один одного витягнуть, а такі як ця дурепа поплатяться.
Но почему пули в основном легли в водительскую дверь? И главное, почему для поражения пассажира была выбрана неправильная сторона дороги, с которой велась стрельба? Ведь встречный поток машин в нужный момент мог просто перекрыть объект. Это явная ошибка планирования.
С другой стороны, при имитации никто не согласится, чтобы в его машину натурально стреляли очередью из автомата - риск сумасшедший. А если ранения водителя вообще не было, то никто не станет доставлять якобы пострадавшего в обычную больницу, где множество персонала, и сохранить тайну невозможно.
Если это было действительно покушение, то у меня впечатление, что убить хотели именно водителя, а не ВИП-пассажира.
А вот жестким предупреждением такая стрельба вполне могла быть.
Но утверждать, что это связано с «антиолигархическим» законом - ахинея. Потому что закон никого из олигархов не пугает. А если что, то у них множество возможностей сорвать как принятие, так и реализацию этого закона без стрельбы.
Притягивать за уши Россию тоже не стоит: она не предупреждает, она пытается убить. Да и ее сейчас все устраивает в Украине, она сейчас реализует свои цели углеводородным, а не стрелковым оружием.
Такое предупреждение возможно в одном случае: если человек от своего имени (или от имени стоящих за ним лиц) принял на себя серьезные обязательства, взял за них предоплату в то или иной форме, а потом об обязательствах «забыл». Вот тогда - да, могут и напомнить.
Мы знаем, что Сергея Шефира СМИ обвиняли в неофициальных контактах с крупным бизнесом, он является своеобразным «ласковым решалой» от президента Зеленского. В контактах власти с бизнесменами нет ничего крамольного.
Когда Владимир Зеленский открыто принимал в своем офисе Игоря Коломойского или других крупных бизнесменов - это нормально. Власть и бизнес должны плотно взаимодействовать. Но только в интересах всего общества, а не отдельных его представителей, вдруг оказавшихся в руководящих креслах.
Каковы будут последствия?
Сомневаюсь, что правоохранители найдут даже реальных исполнителей, не говоря уже о заказчиках этого преступления.
Не удивлюсь, если власть назначит кого-то виновного, того же Коломойского или Порошенко, например. Конечно, бездоказательно, но этого хватит, чтобы назначенную жертву закошмарить до полного изнеможения.
Но политическая реальность Владимира Зеленского безвозвратно изменилась. В новой реальности за пустые разговоры и видосики, оказывается, могут быть не только чисто политические последствия. Сюрприз!
... далее:
Главное у человека не деньги, а натурально хворма, вчёность. Потому ежели человек вчёный, так ему уже свет переворачивается вверх ногами, пардон,- вверх дыбом. И тогда когда тому, одному которому, невчёному будеть белое, так уже ему, вчёному, которому, будет уже как, ну…
Зелёное?
Нет! Рябое!
Вот и получили , мы все Рябой результат... его слова были пророческими: "Я, ваш приговор!". За что???
2. Ермак распорядился приостановить работу ВСК Безуглой по теме вагнеровцев, после показаний Бурбы. Кроме того ОПЗЖ было передано, что утечка информации по показаниям Бурбы, и Медведчук получит негативные результаты по своему вопросу.
3. "Следственная комиссия Рады по вагнеровцам отрабатывает передачу данных Интерполу, - Безуглая". Оттуда, уже официально, все "поедет" в Россию.
@tZEinform
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https://twitter.com/tZEinform/status/1441572922020216832 5 ч
"Следственная комиссия Рады по вагнеровцам отрабатывает передачу данных Интерполу, - Безуглая" Где вся информация о ходе следствия станет официально доступной России. Это называется "прикрытием основных источников утечки информации"
@tZEinform
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https://twitter.com/tZEinform/status/1441547272584515587 7 ч
Ермак передал распоряжение приостановить работу ВСК Безуглой по теме "вагнеровцев", после показаний Бурбы. Кроме того ОПЗЖ было передано, что малейшая утечка информации по показаниям Бурбы и Медведчук получит "убойные" результаты по своему вопросу.