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Украина стала отстойником для преступников из постсоветских стран, - Саакашвили

Украина стала отстойником для преступников из постсоветских стран, - Саакашвили

Из-за высокого уровня коррупции в правоохранительных органах Украина стала "отстойником" для преступников из других стран.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Украина превратилась в "проходной двор", где собираются преступники "со всего постсоветского пространства".

"Тут отстойник стал. Из Грузии, Азербайджана, России, Средней Азии, любой может приехать и запросто купить удостоверение. ... В миграционной службе вы будете долго стоять в очереди, но за деньги бен Ладену дадут справку, которая будет свидетельствовать, что это какой-нибудь Марченко, прадед которого жил в Украине. Любой заедет, любой выедет, любой выстрелит, любой взорвет. И все это проходит на глазах у всех", - сказал Саакашвили.

Смотрите: "Саакашвили критикует деолигархизацию, ему надо определиться - он с народом Украины или с украинскими олигархами" - глава набсовета "Укразализныци" Лещенко

Он напомнил, что боролся с преступностью и с коррупцией в правоохранительных органах и когда был президентом Грузии, и когда занимал пост главы Одесской облгосадминистрации.

"Мы наводили порядок, как только правоохранители перестали брать взятки, моментально в Одессе прекратились взрывы, массовые уличные драки, преступления. Даже в отдельно взятой области, если нет коррупции, это можно сделать", - считает глава исполнительного комитета Национального совета реформ.

Автор: 

коррупция (8558) Саакашвили Михеил (3307) шоу Шустера (315) преступность (953) 107 полк реактивной артиллерии (10)


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Топ комментарии
+35
яка гарна самокритика !
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24.09.2021 23:46
+21
а хто-хто барига? Не сказав?
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24.09.2021 23:46
+16
кстати про преступников:
Зима ще не почалася, а Вітренко вже просить у Кабінету Міністрів додатково 123 мільйярди гривень на покриття боргів Нафтогазу.
Ніяких грошей Кабміну, звичайно ж, не буває. Бувають лише гроші українців.
123 мільйярди, якщо розділити їх на 40 мільйонів українців, включно з стариками та немовлятами, це виходить по 3 тисячі гривень з кожного з нас.
Ваша дитина, якій вісім років, винна Юрію Вітренко три тисячі гривень.
Ваша мати-пенсіонерка з пенсією п'ять тисяч гривень винна Юрію Вітренко три тисячі гривень. Ви самі також винні Юрію Вітренко три тисячі гривень.
А взамін за ці гроші які ви заплатите Юрію Вітренко, Зеленський вийде і скаже, що владі вдалося зберегти ціну на газ на низькому рівні. Да і чого б не зберегти. Ви ж за нього уже заплатили Юрію Вітренко сто двадцять три мільйярди гривень.
Або не скаже, таке теж може бути. Мудре хазяйнування зараз іде таке, що і 123 ярди може не вистачити, тому зберуть з вас ще. Я розумію, що в голові у пересічного посполитого 123 мільйярди це значно більше, ніж премія Коболєва.
Але принагідно хочу нагадати, що злочинний Коболєв отримав тільки свою премію, а святий Вітренко отримав і премію, і 123 мільйярди.
А шо ж такое? А куда ж денюжки ушли? А кто это поддерживал закон который позволит списать тепловикам и Фирташу более 100 млрд грн КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫЛИ НАФТОГАЗУ, А? Юрий Юрич?
123 млрд это больше чем годовой бюджет армии.

З цих 123 млрд приблизно 100 пішли конкретно Фірташу. Не підуть, а вже пішли.
 І так, не забудьте подумки додати по 3000 грн до рахунку за газ. Це - ваші гроші, які не пішли на армію, ̶м̶̶о̶̶в̶̶у̶̶,̶̶ ̶̶в̶̶і̶̶р̶̶у̶ освіту, соцзабезпечення тощо.
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25.09.2021 00:03
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Правила форума Совет форумчан
а хто-хто барига? Не сказав?
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24.09.2021 23:46 Ответить
что-то давненько грузина не было слышно.. и его реформ)
Вот он и напомнило о себе)
причем, что интересно, саакашшвили ругает вислюка оманського!
"Тут отстойник стал. Из Грузии, Азербайджана, России, Средней Азии, любой может приехать и запросто купить удостоверение. ... В миграционной службе вы будете долго стоять в очереди, но за деньги бен Ладену дадут справку, которая будет свидетельствовать, что это какой-нибудь Марченко, прадед которого жил в Украине. Любой заедет, любой выедет, любой выстрелит, любой взорвет. И все это проходит на глазах у всех", - сказал Саакашвили.
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24.09.2021 23:54 Ответить
кстати про преступников:
Зима ще не почалася, а Вітренко вже просить у Кабінету Міністрів додатково 123 мільйярди гривень на покриття боргів Нафтогазу.
Ніяких грошей Кабміну, звичайно ж, не буває. Бувають лише гроші українців.
123 мільйярди, якщо розділити їх на 40 мільйонів українців, включно з стариками та немовлятами, це виходить по 3 тисячі гривень з кожного з нас.
Ваша дитина, якій вісім років, винна Юрію Вітренко три тисячі гривень.
Ваша мати-пенсіонерка з пенсією п'ять тисяч гривень винна Юрію Вітренко три тисячі гривень. Ви самі також винні Юрію Вітренко три тисячі гривень.
А взамін за ці гроші які ви заплатите Юрію Вітренко, Зеленський вийде і скаже, що владі вдалося зберегти ціну на газ на низькому рівні. Да і чого б не зберегти. Ви ж за нього уже заплатили Юрію Вітренко сто двадцять три мільйярди гривень.
Або не скаже, таке теж може бути. Мудре хазяйнування зараз іде таке, що і 123 ярди може не вистачити, тому зберуть з вас ще. Я розумію, що в голові у пересічного посполитого 123 мільйярди це значно більше, ніж премія Коболєва.
Але принагідно хочу нагадати, що злочинний Коболєв отримав тільки свою премію, а святий Вітренко отримав і премію, і 123 мільйярди.
А шо ж такое? А куда ж денюжки ушли? А кто это поддерживал закон который позволит списать тепловикам и Фирташу более 100 млрд грн КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫЛИ НАФТОГАЗУ, А? Юрий Юрич?
123 млрд это больше чем годовой бюджет армии.

З цих 123 млрд приблизно 100 пішли конкретно Фірташу. Не підуть, а вже пішли.
 І так, не забудьте подумки додати по 3000 грн до рахунку за газ. Це - ваші гроші, які не пішли на армію, ̶м̶̶о̶̶в̶̶у̶̶,̶̶ ̶̶в̶̶і̶̶р̶̶у̶ освіту, соцзабезпечення тощо.
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25.09.2021 00:03 Ответить
яка гарна самокритика !
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24.09.2021 23:46 Ответить
Вот именно ! Напомните, сколько там сроков светит Сааку в Грузии по уголовным делам?
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24.09.2021 23:54 Ответить
здається два ...
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24.09.2021 23:57 Ответить
По-моему четыре: превышение\убийство, избиение, растрата, разгон демонстрации. По первым двум дали 3 и 6 лет.
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25.09.2021 00:22 Ответить
по іншим суду ще не було , може ще виправдають .
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25.09.2021 00:27 Ответить
Та й будь-якої цивілізованої країни його б в Грузію відправили б , тому й сидить тут . Але , на жаль , багато в чому він правий .
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25.09.2021 04:58 Ответить
Це справді цирк. Саак сам пише про "отстойник" для злочинців, як про себе в цьому "отстойнику".
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25.09.2021 09:47 Ответить
Эт он о себе?
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24.09.2021 23:46 Ответить
они и стреляли в Шапиро и поехали дальше....проходной двор
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24.09.2021 23:48 Ответить
Це Зеліна країна мрій про яку він казав на інавгурації
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24.09.2021 23:49 Ответить
це зелена країна його зе-мрiй. i йому в нiй комфортно.

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25.09.2021 00:15 Ответить
Кому говорить, но только не мигранту с уголовным делом, причём из постсовецкой страны. Вызывает стойкое ощущение, что в этом расследование гражданин Саакашвили, выйдет чётко на себя....
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24.09.2021 23:49 Ответить
Молчал бы уже и благодарил что не выдают Грузии.
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24.09.2021 23:49 Ответить
Та нічого , почекаємо - зе тримає поки що , бо карлсон теж був інструментом проти Порошенка , але якщо затявкав , то скоро поженуть .
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25.09.2021 05:01 Ответить
наприклад... наприклад Саакашвілі!
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24.09.2021 23:50 Ответить
при Зе - Украина забита кацапской ватой,
При Порохе такого - не было !
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24.09.2021 23:53 Ответить
а хто ж тоді ці 73% якщо не вата ?
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24.09.2021 23:56 Ответить
нам вже кажуть що їх -31 %, але з тих 31 % ніхто вже не хоче не признати себе зебілом ...
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24.09.2021 23:59 Ответить
31 % це просто хворі люди , їх треба лікувати , а після лікування видати паспорт не громадянина .
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25.09.2021 00:04 Ответить
ці хворі люди в момент виздоровлюються, коли не вони а хтось, байдуже хто, зробить так ,що їх срака раптом опиниться у теплі ... бо їм- "какаяразница" тіки б не вони ...
паспорт їх не спасе ,бо бьють не по паспорту...
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25.09.2021 00:13 Ответить
тільки Естонія пішла шляхом паспортів не громадянина і ми їх наздогнати досі не можем ! а їхня вата скільки не гавкає та вкусити не може , бо влада не досяжна .
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25.09.2021 00:24 Ответить
Хворих людей вже всього 13% з 27-ми. Але лікуванню вже вони не піддаються...
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26.09.2021 15:24 Ответить
вообще то он прав, но из его рота ето звучит кощунством...
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24.09.2021 23:54 Ответить
У нас не только преступники слетелись на огонёк, чего только воры в законе со своими бесконечными вояжами и связями с фсб-мвд Рашки стоят, а и террористов могут подкинуть с различными провокациями наши северные братишки. Уже в Телеге заикаются о "рассаднике и спонсоре" терроризма. О покупке документов с гражданством уже только ленивый не заикается, что проходной двор, так это точно. Всё никак не заработают себе на сказочную старость "паспортисты" в погонах. Только вот у нас грузинские реформаторы почему-то через год закончились, технично их выперли, и сами продолжили якобы реформы, результаты мы все видим
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24.09.2021 23:55 Ответить
Один из этих преступников ТЫ!!!!
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24.09.2021 23:58 Ответить
Ну так в нас радіють,коли зі всюди приїжджають і прилітають.
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24.09.2021 23:59 Ответить
шо там с мертвечуком зебіли?
він ще спонсор тероризму чи так собі...мовчки грошенят впопучленцям підкидує?
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25.09.2021 00:02 Ответить
"Тут отстойник стал
---------
тут отстойник всегда был
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25.09.2021 00:18 Ответить
Он прав, этот отстой
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25.09.2021 00:21 Ответить
Ты про свинособакию?
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25.09.2021 06:49 Ответить
и я еще добавлю - и клоунов, полит-гастролеров, и соросятинских поцев...
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25.09.2021 00:28 Ответить
Саакашвили был в Грузии диктатором, поэтому вполне эффективно боролся с преступностью, хотя ни в чем другом не преуспел.
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25.09.2021 00:30 Ответить
Чего только стоили его тюрьмы, где авторитетов усмиряли швабрами в одно место.
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25.09.2021 00:32 Ответить
И он сам - отличное подтверждение его же слов. Спрятался в Украине от грузинского правосудия
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25.09.2021 00:35 Ответить
сложно спорить с очевидным)
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25.09.2021 00:46 Ответить
Михо , дорогой , а не пора ли тебе подтянуть своё тело в Грузию и отсидеть срок , за свои преступления перед народом Грузии ?

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25.09.2021 00:54 Ответить
бот - 493282
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25.09.2021 01:39 Ответить
и как ты угадал?
тебе бы в казино карты крaпить )))
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25.09.2021 02:17 Ответить
да ты тупарь недоучка.
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25.09.2021 03:31 Ответить
ты еще больший тупарь чем я предпологал, если думаешь, шо моя фамилия "три - пятнадцать
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25.09.2021 04:19 Ответить
Понятно,) мордовский петушок) ты снова с бутылки встать не можешь?
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25.09.2021 06:50 Ответить
вас, баранов, на ботофермы по уровню тупости отбирают?
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25.09.2021 04:21 Ответить
шо ? а ти хто Саака ? ти - Саака про себе сказав. тебе злочинця чекають в Грузії в суді.
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25.09.2021 01:14 Ответить
на Сааку йдутьяк на мед
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25.09.2021 02:11 Ответить
ТАК А В КАКОЙ ОБЛАСТИ НЕТ КОРРУПЦИИ !!!???
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25.09.2021 03:37 Ответить
Которая тебя петушок на бутылку насадила)
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25.09.2021 06:52 Ответить
Срань РАБссиянская Мавзолейная....Йосиф Джугашвили сидел в Туруханском Крае Погремушка біла Коба.....основатель рюсскава ГУЛАГа,крутой криминальній Гопник.....Шушера Мавзолейная....
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25.09.2021 04:58 Ответить
Таки да, и ты, горный вонючий продажный козёл-проститут тому наглядный пример.
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25.09.2021 06:47 Ответить
Потому что один закон, не для всех.
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25.09.2021 07:25 Ответить
А особливо переповнена всяким ширпотребом , який себе на Батьківщині під слідством. Як олігархи, борцун ? Бутусов не перетворюй хорошу колись газету у помийну яму для бувших "борців" з корупцією !!!
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25.09.2021 08:30 Ответить
Тут він правий всяка бандота ,російські диверсанти, криміналітет з всього так званого СНД а ще з лднр , та і не тільки і нікого це не хвилює.
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25.09.2021 09:03 Ответить
Да никто не сомневается,как работала коррупционно-взяточническая машина при потрохе,так продолжает работать,только ее хорошенько смазали,усовершенствовали и усилили творческими людьми из кварталов.
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25.09.2021 09:41 Ответить
Саакашвили должен хотя бы через 2 года этого цирка признать , что он лох который ошибся в зеленском и просить прощения у Порошенко
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25.09.2021 10:19 Ответить
Отстойник - це ти!
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25.09.2021 10:41 Ответить
З огляду на присутність в Україні Саакашвілі-так і є!
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25.09.2021 13:40 Ответить
И все таки Микаил((так правильнее -по ОдЭр( реки в Германии,Польше и старое наз.Волги) БэйДжански)) любит порядок и справедливость.А дела в Грузии на него открыли по заказу Кремля.
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25.09.2021 17:58 Ответить
Хватить вешать лапшу на уши ..... Грузия, одна из самых бедных стран Европы, а самого Михаила, суд Грузии осудил за преступления.
Два президента , Янукович и Саакашвили скрываются от правосудия, кто третий?
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25.09.2021 19:33 Ответить
Слишком длинно, МихО. Просто "стала отстойником"
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25.09.2021 20:12 Ответить
між іншим, для ваших родичів теж
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25.09.2021 21:11 Ответить
Це ваші родичі, шановний - не мої
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25.09.2021 21:20 Ответить
в мене з Ізраїлю родичів нема.
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26.09.2021 10:25 Ответить
А це, шановний, немає аніякого значення. Бо бо ті , на кого ви прозоро натякаєте, такі ж самі родичі мені , як і вам.
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26.09.2021 18:06 Ответить
Значить! За логікою пана Саакашвілі, попередній був "Барига", а цей тоді якийсь "Дон Корлеоне"?
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25.09.2021 21:09 Ответить
 
 