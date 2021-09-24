Украина стала отстойником для преступников из постсоветских стран, - Саакашвили
Из-за высокого уровня коррупции в правоохранительных органах Украина стала "отстойником" для преступников из других стран.
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, Украина превратилась в "проходной двор", где собираются преступники "со всего постсоветского пространства".
"Тут отстойник стал. Из Грузии, Азербайджана, России, Средней Азии, любой может приехать и запросто купить удостоверение. ... В миграционной службе вы будете долго стоять в очереди, но за деньги бен Ладену дадут справку, которая будет свидетельствовать, что это какой-нибудь Марченко, прадед которого жил в Украине. Любой заедет, любой выедет, любой выстрелит, любой взорвет. И все это проходит на глазах у всех", - сказал Саакашвили.
Он напомнил, что боролся с преступностью и с коррупцией в правоохранительных органах и когда был президентом Грузии, и когда занимал пост главы Одесской облгосадминистрации.
"Мы наводили порядок, как только правоохранители перестали брать взятки, моментально в Одессе прекратились взрывы, массовые уличные драки, преступления. Даже в отдельно взятой области, если нет коррупции, это можно сделать", - считает глава исполнительного комитета Национального совета реформ.
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Вот он и напомнило о себе)
причем, что интересно, саакашшвили ругает вислюка оманського!
"Тут отстойник стал. Из Грузии, Азербайджана, России, Средней Азии, любой может приехать и запросто купить удостоверение. ... В миграционной службе вы будете долго стоять в очереди, но за деньги бен Ладену дадут справку, которая будет свидетельствовать, что это какой-нибудь Марченко, прадед которого жил в Украине. Любой заедет, любой выедет, любой выстрелит, любой взорвет. И все это проходит на глазах у всех", - сказал Саакашвили.
Зима ще не почалася, а Вітренко вже просить у Кабінету Міністрів додатково 123 мільйярди гривень на покриття боргів Нафтогазу.
Ніяких грошей Кабміну, звичайно ж, не буває. Бувають лише гроші українців.
123 мільйярди, якщо розділити їх на 40 мільйонів українців, включно з стариками та немовлятами, це виходить по 3 тисячі гривень з кожного з нас.
Ваша дитина, якій вісім років, винна Юрію Вітренко три тисячі гривень.
Ваша мати-пенсіонерка з пенсією п'ять тисяч гривень винна Юрію Вітренко три тисячі гривень. Ви самі також винні Юрію Вітренко три тисячі гривень.
А взамін за ці гроші які ви заплатите Юрію Вітренко, Зеленський вийде і скаже, що владі вдалося зберегти ціну на газ на низькому рівні. Да і чого б не зберегти. Ви ж за нього уже заплатили Юрію Вітренко сто двадцять три мільйярди гривень.
Або не скаже, таке теж може бути. Мудре хазяйнування зараз іде таке, що і 123 ярди може не вистачити, тому зберуть з вас ще. Я розумію, що в голові у пересічного посполитого 123 мільйярди це значно більше, ніж премія Коболєва.
Але принагідно хочу нагадати, що злочинний Коболєв отримав тільки свою премію, а святий Вітренко отримав і премію, і 123 мільйярди.
А шо ж такое? А куда ж денюжки ушли? А кто это поддерживал закон который позволит списать тепловикам и Фирташу более 100 млрд грн КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫЛИ НАФТОГАЗУ, А? Юрий Юрич?
123 млрд это больше чем годовой бюджет армии.
З цих 123 млрд приблизно 100 пішли конкретно Фірташу. Не підуть, а вже пішли.
І так, не забудьте подумки додати по 3000 грн до рахунку за газ. Це - ваші гроші, які не пішли на армію, ̶м̶̶о̶̶в̶̶у̶̶,̶̶ ̶̶в̶̶і̶̶р̶̶у̶ освіту, соцзабезпечення тощо.
При Порохе такого - не было !
паспорт їх не спасе ,бо бьють не по паспорту...
він ще спонсор тероризму чи так собі...мовчки грошенят впопучленцям підкидує?
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тут отстойник всегда был
тебе бы в казино карты крaпить )))
Два президента , Янукович и Саакашвили скрываются от правосудия, кто третий?