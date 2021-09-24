Украина стала отстойником для преступников из постсоветских стран, - Саакашвили

Из-за высокого уровня коррупции в правоохранительных органах Украина стала "отстойником" для преступников из других стран.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Украина превратилась в "проходной двор", где собираются преступники "со всего постсоветского пространства".

"Тут отстойник стал. Из Грузии, Азербайджана, России, Средней Азии, любой может приехать и запросто купить удостоверение. ... В миграционной службе вы будете долго стоять в очереди, но за деньги бен Ладену дадут справку, которая будет свидетельствовать, что это какой-нибудь Марченко, прадед которого жил в Украине. Любой заедет, любой выедет, любой выстрелит, любой взорвет. И все это проходит на глазах у всех", - сказал Саакашвили.

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Он напомнил, что боролся с преступностью и с коррупцией в правоохранительных органах и когда был президентом Грузии, и когда занимал пост главы Одесской облгосадминистрации.

"Мы наводили порядок, как только правоохранители перестали брать взятки, моментально в Одессе прекратились взрывы, массовые уличные драки, преступления. Даже в отдельно взятой области, если нет коррупции, это можно сделать", - считает глава исполнительного комитета Национального совета реформ.