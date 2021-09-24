Україна стала відстійником для злочинців із пострадянських країн, - Саакашвілі

Через високий рівень корупції в правоохоронних органах Україна стала "відстійником" для злочинців з інших країн.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив голова виконавчого комітету Національної ради реформ Міхеіл Саакашвілі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Україна перетворилася на "прохідний двір", де збираються злочинці "з усього пострадянського простору".

"Тут відстійник став. З Грузії, Азербайджану, Росії, Середньої Азії, будь-хто може приїхати і запросто купити посвідчення. ... У міграційній службі ви будете довго стояти в черзі, але за гроші бен Ладену дадуть довідку, яка свідчитиме, що це який-небудь Марченко, прадід якого жив в Україні. Будь-хто заїде, будь-хто виїде, будь-хто вистрілить, будь-хто підірве. І все це відбувається на очах у всіх", - сказав Саакашвілі.

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Він нагадав, що боровся зі злочинністю та з корупцією у правоохоронних органах і коли був президентом Грузії, і коли обіймав пост голови Одеської облдержадміністрації.

"Ми наводили порядок, як тільки правоохоронці перестали брати хабарі, моментально в Одесі припинилися вибухи, масові вуличні бійки, злочини. Навіть в окремо взятій області, якщо немає корупції, це можна зробити", - вважає голова виконавчого комітету Національної ради реформ.