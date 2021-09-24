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Україна стала відстійником для злочинців із пострадянських країн, - Саакашвілі

Україна стала відстійником для злочинців із пострадянських країн, - Саакашвілі

Через високий рівень корупції в правоохоронних органах Україна стала "відстійником" для злочинців з інших країн.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив голова виконавчого комітету Національної ради реформ Міхеіл Саакашвілі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Україна перетворилася на "прохідний двір", де збираються злочинці "з усього пострадянського простору".

"Тут відстійник став. З Грузії, Азербайджану, Росії, Середньої Азії, будь-хто може приїхати і запросто купити посвідчення. ... У міграційній службі ви будете довго стояти в черзі, але за гроші бен Ладену дадуть довідку, яка свідчитиме, що це який-небудь Марченко, прадід якого жив в Україні. Будь-хто заїде, будь-хто виїде, будь-хто вистрілить, будь-хто підірве. І все це відбувається на очах у всіх", - сказав Саакашвілі.

Читайте також: Саакашвілі про кадрові призначення на Одещині: Це п-ець! Одеситів злили і віддали на відкуп корумпованій мафії. Хіба за це голосували люди в 2019-му?

Він нагадав, що боровся зі злочинністю та з корупцією у правоохоронних органах і коли був президентом Грузії, і коли обіймав пост голови Одеської облдержадміністрації.

"Ми наводили порядок, як тільки правоохоронці перестали брати хабарі, моментально в Одесі припинилися вибухи, масові вуличні бійки, злочини. Навіть в окремо взятій області, якщо немає корупції, це можна зробити", - вважає голова виконавчого комітету Національної ради реформ.

Автор: 

корупція (4681) Саакашвілі Міхеіл (2155) шоу Шустера (309) злочинність (511) 107 полк реактивної артилерії (9)


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Топ коментарі
+35
яка гарна самокритика !
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24.09.2021 23:46
+21
а хто-хто барига? Не сказав?
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24.09.2021 23:46
+16
кстати про преступников:
Зима ще не почалася, а Вітренко вже просить у Кабінету Міністрів додатково 123 мільйярди гривень на покриття боргів Нафтогазу.
Ніяких грошей Кабміну, звичайно ж, не буває. Бувають лише гроші українців.
123 мільйярди, якщо розділити їх на 40 мільйонів українців, включно з стариками та немовлятами, це виходить по 3 тисячі гривень з кожного з нас.
Ваша дитина, якій вісім років, винна Юрію Вітренко три тисячі гривень.
Ваша мати-пенсіонерка з пенсією п'ять тисяч гривень винна Юрію Вітренко три тисячі гривень. Ви самі також винні Юрію Вітренко три тисячі гривень.
А взамін за ці гроші які ви заплатите Юрію Вітренко, Зеленський вийде і скаже, що владі вдалося зберегти ціну на газ на низькому рівні. Да і чого б не зберегти. Ви ж за нього уже заплатили Юрію Вітренко сто двадцять три мільйярди гривень.
Або не скаже, таке теж може бути. Мудре хазяйнування зараз іде таке, що і 123 ярди може не вистачити, тому зберуть з вас ще. Я розумію, що в голові у пересічного посполитого 123 мільйярди це значно більше, ніж премія Коболєва.
Але принагідно хочу нагадати, що злочинний Коболєв отримав тільки свою премію, а святий Вітренко отримав і премію, і 123 мільйярди.
А шо ж такое? А куда ж денюжки ушли? А кто это поддерживал закон который позволит списать тепловикам и Фирташу более 100 млрд грн КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫЛИ НАФТОГАЗУ, А? Юрий Юрич?
123 млрд это больше чем годовой бюджет армии.

З цих 123 млрд приблизно 100 пішли конкретно Фірташу. Не підуть, а вже пішли.
 І так, не забудьте подумки додати по 3000 грн до рахунку за газ. Це - ваші гроші, які не пішли на армію, ̶м̶̶о̶̶в̶̶у̶̶,̶̶ ̶̶в̶̶і̶̶р̶̶у̶ освіту, соцзабезпечення тощо.
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25.09.2021 00:03
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а хто-хто барига? Не сказав?
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24.09.2021 23:46 Відповісти
что-то давненько грузина не было слышно.. и его реформ)
Вот он и напомнило о себе)
причем, что интересно, саакашшвили ругает вислюка оманського!
"Тут отстойник стал. Из Грузии, Азербайджана, России, Средней Азии, любой может приехать и запросто купить удостоверение. ... В миграционной службе вы будете долго стоять в очереди, но за деньги бен Ладену дадут справку, которая будет свидетельствовать, что это какой-нибудь Марченко, прадед которого жил в Украине. Любой заедет, любой выедет, любой выстрелит, любой взорвет. И все это проходит на глазах у всех", - сказал Саакашвили.
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24.09.2021 23:54 Відповісти
кстати про преступников:
Зима ще не почалася, а Вітренко вже просить у Кабінету Міністрів додатково 123 мільйярди гривень на покриття боргів Нафтогазу.
Ніяких грошей Кабміну, звичайно ж, не буває. Бувають лише гроші українців.
123 мільйярди, якщо розділити їх на 40 мільйонів українців, включно з стариками та немовлятами, це виходить по 3 тисячі гривень з кожного з нас.
Ваша дитина, якій вісім років, винна Юрію Вітренко три тисячі гривень.
Ваша мати-пенсіонерка з пенсією п'ять тисяч гривень винна Юрію Вітренко три тисячі гривень. Ви самі також винні Юрію Вітренко три тисячі гривень.
А взамін за ці гроші які ви заплатите Юрію Вітренко, Зеленський вийде і скаже, що владі вдалося зберегти ціну на газ на низькому рівні. Да і чого б не зберегти. Ви ж за нього уже заплатили Юрію Вітренко сто двадцять три мільйярди гривень.
Або не скаже, таке теж може бути. Мудре хазяйнування зараз іде таке, що і 123 ярди може не вистачити, тому зберуть з вас ще. Я розумію, що в голові у пересічного посполитого 123 мільйярди це значно більше, ніж премія Коболєва.
Але принагідно хочу нагадати, що злочинний Коболєв отримав тільки свою премію, а святий Вітренко отримав і премію, і 123 мільйярди.
А шо ж такое? А куда ж денюжки ушли? А кто это поддерживал закон который позволит списать тепловикам и Фирташу более 100 млрд грн КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫЛИ НАФТОГАЗУ, А? Юрий Юрич?
123 млрд это больше чем годовой бюджет армии.

З цих 123 млрд приблизно 100 пішли конкретно Фірташу. Не підуть, а вже пішли.
 І так, не забудьте подумки додати по 3000 грн до рахунку за газ. Це - ваші гроші, які не пішли на армію, ̶м̶̶о̶̶в̶̶у̶̶,̶̶ ̶̶в̶̶і̶̶р̶̶у̶ освіту, соцзабезпечення тощо.
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25.09.2021 00:03 Відповісти
яка гарна самокритика !
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24.09.2021 23:46 Відповісти
Вот именно ! Напомните, сколько там сроков светит Сааку в Грузии по уголовным делам?
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24.09.2021 23:54 Відповісти
здається два ...
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24.09.2021 23:57 Відповісти
По-моему четыре: превышение\убийство, избиение, растрата, разгон демонстрации. По первым двум дали 3 и 6 лет.
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25.09.2021 00:22 Відповісти
по іншим суду ще не було , може ще виправдають .
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25.09.2021 00:27 Відповісти
Та й будь-якої цивілізованої країни його б в Грузію відправили б , тому й сидить тут . Але , на жаль , багато в чому він правий .
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25.09.2021 04:58 Відповісти
Це справді цирк. Саак сам пише про "отстойник" для злочинців, як про себе в цьому "отстойнику".
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25.09.2021 09:47 Відповісти
Эт он о себе?
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24.09.2021 23:46 Відповісти
они и стреляли в Шапиро и поехали дальше....проходной двор
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24.09.2021 23:48 Відповісти
Це Зеліна країна мрій про яку він казав на інавгурації
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24.09.2021 23:49 Відповісти
це зелена країна його зе-мрiй. i йому в нiй комфортно.

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25.09.2021 00:15 Відповісти
Кому говорить, но только не мигранту с уголовным делом, причём из постсовецкой страны. Вызывает стойкое ощущение, что в этом расследование гражданин Саакашвили, выйдет чётко на себя....
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24.09.2021 23:49 Відповісти
Молчал бы уже и благодарил что не выдают Грузии.
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24.09.2021 23:49 Відповісти
Та нічого , почекаємо - зе тримає поки що , бо карлсон теж був інструментом проти Порошенка , але якщо затявкав , то скоро поженуть .
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25.09.2021 05:01 Відповісти
наприклад... наприклад Саакашвілі!
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24.09.2021 23:50 Відповісти
при Зе - Украина забита кацапской ватой,
При Порохе такого - не было !
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24.09.2021 23:53 Відповісти
а хто ж тоді ці 73% якщо не вата ?
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24.09.2021 23:56 Відповісти
нам вже кажуть що їх -31 %, але з тих 31 % ніхто вже не хоче не признати себе зебілом ...
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24.09.2021 23:59 Відповісти
31 % це просто хворі люди , їх треба лікувати , а після лікування видати паспорт не громадянина .
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25.09.2021 00:04 Відповісти
ці хворі люди в момент виздоровлюються, коли не вони а хтось, байдуже хто, зробить так ,що їх срака раптом опиниться у теплі ... бо їм- "какаяразница" тіки б не вони ...
паспорт їх не спасе ,бо бьють не по паспорту...
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25.09.2021 00:13 Відповісти
тільки Естонія пішла шляхом паспортів не громадянина і ми їх наздогнати досі не можем ! а їхня вата скільки не гавкає та вкусити не може , бо влада не досяжна .
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25.09.2021 00:24 Відповісти
Хворих людей вже всього 13% з 27-ми. Але лікуванню вже вони не піддаються...
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26.09.2021 15:24 Відповісти
вообще то он прав, но из его рота ето звучит кощунством...
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24.09.2021 23:54 Відповісти
У нас не только преступники слетелись на огонёк, чего только воры в законе со своими бесконечными вояжами и связями с фсб-мвд Рашки стоят, а и террористов могут подкинуть с различными провокациями наши северные братишки. Уже в Телеге заикаются о "рассаднике и спонсоре" терроризма. О покупке документов с гражданством уже только ленивый не заикается, что проходной двор, так это точно. Всё никак не заработают себе на сказочную старость "паспортисты" в погонах. Только вот у нас грузинские реформаторы почему-то через год закончились, технично их выперли, и сами продолжили якобы реформы, результаты мы все видим
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24.09.2021 23:55 Відповісти
Один из этих преступников ТЫ!!!!
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24.09.2021 23:58 Відповісти
Ну так в нас радіють,коли зі всюди приїжджають і прилітають.
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24.09.2021 23:59 Відповісти
шо там с мертвечуком зебіли?
він ще спонсор тероризму чи так собі...мовчки грошенят впопучленцям підкидує?
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25.09.2021 00:02 Відповісти
"Тут отстойник стал
---------
тут отстойник всегда был
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25.09.2021 00:18 Відповісти
Он прав, этот отстой
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25.09.2021 00:21 Відповісти
Ты про свинособакию?
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25.09.2021 06:49 Відповісти
и я еще добавлю - и клоунов, полит-гастролеров, и соросятинских поцев...
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25.09.2021 00:28 Відповісти
Саакашвили был в Грузии диктатором, поэтому вполне эффективно боролся с преступностью, хотя ни в чем другом не преуспел.
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25.09.2021 00:30 Відповісти
Чего только стоили его тюрьмы, где авторитетов усмиряли швабрами в одно место.
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25.09.2021 00:32 Відповісти
И он сам - отличное подтверждение его же слов. Спрятался в Украине от грузинского правосудия
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25.09.2021 00:35 Відповісти
сложно спорить с очевидным)
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25.09.2021 00:46 Відповісти
Михо , дорогой , а не пора ли тебе подтянуть своё тело в Грузию и отсидеть срок , за свои преступления перед народом Грузии ?

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25.09.2021 00:54 Відповісти
бот - 493282
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25.09.2021 01:39 Відповісти
и как ты угадал?
тебе бы в казино карты крaпить )))
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25.09.2021 02:17 Відповісти
да ты тупарь недоучка.
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25.09.2021 03:31 Відповісти
ты еще больший тупарь чем я предпологал, если думаешь, шо моя фамилия "три - пятнадцать
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25.09.2021 04:19 Відповісти
Понятно,) мордовский петушок) ты снова с бутылки встать не можешь?
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25.09.2021 06:50 Відповісти
вас, баранов, на ботофермы по уровню тупости отбирают?
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25.09.2021 04:21 Відповісти
шо ? а ти хто Саака ? ти - Саака про себе сказав. тебе злочинця чекають в Грузії в суді.
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25.09.2021 01:14 Відповісти
на Сааку йдутьяк на мед
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25.09.2021 02:11 Відповісти
ТАК А В КАКОЙ ОБЛАСТИ НЕТ КОРРУПЦИИ !!!???
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25.09.2021 03:37 Відповісти
Которая тебя петушок на бутылку насадила)
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25.09.2021 06:52 Відповісти
Срань РАБссиянская Мавзолейная....Йосиф Джугашвили сидел в Туруханском Крае Погремушка біла Коба.....основатель рюсскава ГУЛАГа,крутой криминальній Гопник.....Шушера Мавзолейная....
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25.09.2021 04:58 Відповісти
Таки да, и ты, горный вонючий продажный козёл-проститут тому наглядный пример.
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25.09.2021 06:47 Відповісти
Потому что один закон, не для всех.
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25.09.2021 07:25 Відповісти
А особливо переповнена всяким ширпотребом , який себе на Батьківщині під слідством. Як олігархи, борцун ? Бутусов не перетворюй хорошу колись газету у помийну яму для бувших "борців" з корупцією !!!
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25.09.2021 08:30 Відповісти
Тут він правий всяка бандота ,російські диверсанти, криміналітет з всього так званого СНД а ще з лднр , та і не тільки і нікого це не хвилює.
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25.09.2021 09:03 Відповісти
Да никто не сомневается,как работала коррупционно-взяточническая машина при потрохе,так продолжает работать,только ее хорошенько смазали,усовершенствовали и усилили творческими людьми из кварталов.
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25.09.2021 09:41 Відповісти
Саакашвили должен хотя бы через 2 года этого цирка признать , что он лох который ошибся в зеленском и просить прощения у Порошенко
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25.09.2021 10:19 Відповісти
Отстойник - це ти!
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25.09.2021 10:41 Відповісти
З огляду на присутність в Україні Саакашвілі-так і є!
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25.09.2021 13:40 Відповісти
И все таки Микаил((так правильнее -по ОдЭр( реки в Германии,Польше и старое наз.Волги) БэйДжански)) любит порядок и справедливость.А дела в Грузии на него открыли по заказу Кремля.
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25.09.2021 17:58 Відповісти
Хватить вешать лапшу на уши ..... Грузия, одна из самых бедных стран Европы, а самого Михаила, суд Грузии осудил за преступления.
Два президента , Янукович и Саакашвили скрываются от правосудия, кто третий?
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25.09.2021 19:33 Відповісти
Слишком длинно, МихО. Просто "стала отстойником"
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25.09.2021 20:12 Відповісти
між іншим, для ваших родичів теж
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25.09.2021 21:11 Відповісти
Це ваші родичі, шановний - не мої
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25.09.2021 21:20 Відповісти
в мене з Ізраїлю родичів нема.
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26.09.2021 10:25 Відповісти
А це, шановний, немає аніякого значення. Бо бо ті , на кого ви прозоро натякаєте, такі ж самі родичі мені , як і вам.
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26.09.2021 18:06 Відповісти
Значить! За логікою пана Саакашвілі, попередній був "Барига", а цей тоді якийсь "Дон Корлеоне"?
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25.09.2021 21:09 Відповісти
 
 