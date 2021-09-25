Эпидзонирование Украины: четыре области соответствуют "оранжевой" зоне. ТАБЛИЦА
Министерство здравоохранения Украины обновило показатели эпидемиологической ситуации в регионах страны. Так, по состоянию на субботу, 25 сентября, четыре области соответствуют "оранжевой" зоне карантина.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Так, Минздрав причисляет к оранжевой зоне карантина Днепропетровскую, Донецкую, Тернопольскую и Черкасскую области. В этих областях наблюдается высокая динамика госпитализации пациентов с коронавирусом.
Показатели остальных областей страны соответствуют желтому уровню эпидопасности. В то же время, согласно данным Минздрава, динамика госпитализации пациентов с COVID-19 в течение 22-24 сентября была превышена в Киеве, Волынской, Киевской, Луганской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А 25 сентября откроется Норвегия. Это снимает все внутренние ограничения, за исключением требования изолироваться, если вы заболели COVID-19. По мнению правительства означает, что каждый человек может выбирать, на какой риск он хочет пойти и какие меры он хочет соблюдать.
Какая-то Федышина под фанеру даже пела целую ночь всего за 50000 грн.
Все балдели.