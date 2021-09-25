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Новости Коронавирус и карантин
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Эпидзонирование Украины: четыре области соответствуют "оранжевой" зоне. ТАБЛИЦА

Эпидзонирование Украины: четыре области соответствуют

Министерство здравоохранения Украины обновило показатели эпидемиологической ситуации в регионах страны. Так, по состоянию на субботу, 25 сентября, четыре области соответствуют "оранжевой" зоне карантина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Так, Минздрав причисляет к оранжевой зоне карантина Днепропетровскую, Донецкую, Тернопольскую и Черкасскую области. В этих областях наблюдается высокая динамика госпитализации пациентов с коронавирусом.

Показатели остальных областей страны соответствуют желтому уровню эпидопасности. В то же время, согласно данным Минздрава, динамика госпитализации пациентов с COVID-19 в течение 22-24 сентября была превышена в Киеве, Волынской, Киевской, Луганской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях.

Читайте также: В Украине за сутки от COVID-19 умерли 133 человека, зафиксировано 8 267 новых случаев заражения, выздоровел 2 821 человек

Эпидзонирование Украины: четыре области соответствуют оранжевой зоне 01

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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А тем временем - Движение BLM обещает начать протесты против вакцинации. Хм..ну, потому что наверное "Черные жизни важны!"..
А 25 сентября откроется Норвегия. Это снимает все внутренние ограничения, за исключением требования изолироваться, если вы заболели COVID-19. По мнению правительства означает, что каждый человек может выбирать, на какой риск он хочет пойти и какие меры он хочет соблюдать.
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25.09.2021 13:29 Ответить
BLM обещает начать протесты против вакцинации - а у хозяев-леваков разрешение спросили?
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25.09.2021 13:47 Ответить
может шантажируют Бидона мол - дайте денеХ не то ....!!!
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25.09.2021 13:51 Ответить
В Норвегии хотябы одну дозу вакцины получили 77,4% всего населения, две дозы - 67,7%. По мнению правительства означает, что каждый человек может выбирать, на какой риск он хочет пойти и какие меры он хочет соблюдать. Поэтому ограничения и отменяют.
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25.09.2021 13:59 Ответить
Гы, слуги народа две недели назад проводили в тернопольской области офигенный фестиваль вышиванки.
Какая-то Федышина под фанеру даже пела целую ночь всего за 50000 грн.
Все балдели.
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25.09.2021 13:40 Ответить
Странная у ляшка статистика - чем больше колят, тем больше "заболевших". Сам себе противоречит
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25.09.2021 13:46 Ответить
 
 