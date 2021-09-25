Эпидзонирование Украины: четыре области соответствуют "оранжевой" зоне. ТАБЛИЦА

Министерство здравоохранения Украины обновило показатели эпидемиологической ситуации в регионах страны. Так, по состоянию на субботу, 25 сентября, четыре области соответствуют "оранжевой" зоне карантина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Так, Минздрав причисляет к оранжевой зоне карантина Днепропетровскую, Донецкую, Тернопольскую и Черкасскую области. В этих областях наблюдается высокая динамика госпитализации пациентов с коронавирусом.

Показатели остальных областей страны соответствуют желтому уровню эпидопасности. В то же время, согласно данным Минздрава, динамика госпитализации пациентов с COVID-19 в течение 22-24 сентября была превышена в Киеве, Волынской, Киевской, Луганской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях.

Читайте также: В Украине за сутки от COVID-19 умерли 133 человека, зафиксировано 8 267 новых случаев заражения, выздоровел 2 821 человек