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Новини Коронавірус і карантин
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Епідзонування України: чотири області відповідають "помаранчевій" зоні. ТАБЛИЦЯ

Епідзонування України: чотири області відповідають

Міністерство охорони здоров'я України оновило показники епідеміологічної ситуації в регіонах країни. Так, станом на суботу, 25 вересня, чотири області відповідають "помаранчевій" зоні карантину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані МОЗ.

Так, МОЗ зараховує до помаранчевої зони карантину Дніпропетровську, Донецьку, Тернопільську та Черкаську області. У цих областях спостерігається висока динаміка госпіталізації пацієнтів із коронавірусом.

Показники інших областей країни відповідають жовтому рівню епіднебезпеки. Водночас, згідно з даними МОЗ, динаміка госпіталізації пацієнтів із COVID-19 протягом 22-24 вересня була перевищена в Києві, Волинській, Київській, Луганській, Миколаївській, Харківській і Херсонській областях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 133 людини, зафіксовано 8 267 нових випадків зараження, видужала 2 821 особа

Епідзонування України: чотири області відповідають помаранчевій зоні 01

карантин (18172) МОЗ (5391) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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А тем временем - Движение BLM обещает начать протесты против вакцинации. Хм..ну, потому что наверное "Черные жизни важны!"..
А 25 сентября откроется Норвегия. Это снимает все внутренние ограничения, за исключением требования изолироваться, если вы заболели COVID-19. По мнению правительства означает, что каждый человек может выбирать, на какой риск он хочет пойти и какие меры он хочет соблюдать.
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25.09.2021 13:29 Відповісти
BLM обещает начать протесты против вакцинации - а у хозяев-леваков разрешение спросили?
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25.09.2021 13:47 Відповісти
может шантажируют Бидона мол - дайте денеХ не то ....!!!
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25.09.2021 13:51 Відповісти
В Норвегии хотябы одну дозу вакцины получили 77,4% всего населения, две дозы - 67,7%. По мнению правительства означает, что каждый человек может выбирать, на какой риск он хочет пойти и какие меры он хочет соблюдать. Поэтому ограничения и отменяют.
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25.09.2021 13:59 Відповісти
Гы, слуги народа две недели назад проводили в тернопольской области офигенный фестиваль вышиванки.
Какая-то Федышина под фанеру даже пела целую ночь всего за 50000 грн.
Все балдели.
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25.09.2021 13:40 Відповісти
Странная у ляшка статистика - чем больше колят, тем больше "заболевших". Сам себе противоречит
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25.09.2021 13:46 Відповісти
 
 