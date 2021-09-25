Епідзонування України: чотири області відповідають "помаранчевій" зоні. ТАБЛИЦЯ

Міністерство охорони здоров'я України оновило показники епідеміологічної ситуації в регіонах країни. Так, станом на суботу, 25 вересня, чотири області відповідають "помаранчевій" зоні карантину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані МОЗ.

Так, МОЗ зараховує до помаранчевої зони карантину Дніпропетровську, Донецьку, Тернопільську та Черкаську області. У цих областях спостерігається висока динаміка госпіталізації пацієнтів із коронавірусом.

Показники інших областей країни відповідають жовтому рівню епіднебезпеки. Водночас, згідно з даними МОЗ, динаміка госпіталізації пацієнтів із COVID-19 протягом 22-24 вересня була перевищена в Києві, Волинській, Київській, Луганській, Миколаївській, Харківській і Херсонській областях.

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