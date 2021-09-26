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В Украине объявлено штормовое предупреждение

Новости Цензор.НЕТ Общество

В Украине объявлено штормовое предупреждение

Погода в Украине в воскресенье, 26 сентября, может ухудшиться. На востоке, юге и в центральной части страны объявлено штормовое предупреждение. Скорость ветра будет достигать 20 м/с.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что по данным Гидрометцентра, 26 сентября в восточных, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях ожидаются порывы ветра 15-20 метров в секунду (I уровень опасности, желтый).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кульбида об угрозе природных катаклизмов в Украине: К этому надо быть готовыми всегда

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+6
***
Красива осінь вишиває клени
Червоним, жовтим, срібним, золотим.
А листя просить: - Виший нас зеленим!
Ми ще побудем, ще не облетим.

Жоржини просить: - Дай нам тої втіхи!
Сади прекрасні, роси - як вино.
Ворони б'ють надкльовані горіхи.
А що їм, чорним? Чорним все одно.

(Ліна Костенко)
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26.09.2021 11:29
+2
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26.09.2021 11:33
+1
Не пора ли восстановить прежнюю версию сайта, а гениального разработчика новой отослать прижигать пріщики?
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26.09.2021 11:34
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***
Красива осінь вишиває клени
Червоним, жовтим, срібним, золотим.
А листя просить: - Виший нас зеленим!
Ми ще побудем, ще не облетим.

Жоржини просить: - Дай нам тої втіхи!
Сади прекрасні, роси - як вино.
Ворони б'ють надкльовані горіхи.
А що їм, чорним? Чорним все одно.

(Ліна Костенко)
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26.09.2021 11:29 Ответить
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26.09.2021 11:33 Ответить
Не пора ли восстановить прежнюю версию сайта, а гениального разработчика новой отослать прижигать пріщики?
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26.09.2021 11:34 Ответить
Нажми кнопочку старая версия сайта, или как-то так, непомню
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26.09.2021 11:37 Ответить
Нажал...
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26.09.2021 11:44 Ответить
Для начала на сайт надо попасть, а потом уже нажимать кнопки.
А он постоянно в дауне, поскольку некотролируемо разбухает база данных.
При этом для лохов изображают ддос-атаки, хотя это - обычная криворукость и отсутствие опыта.
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26.09.2021 11:45 Ответить
Взагалі то, цензор вже котрий рік атакують ДОС ферми рашизму. Відбитись зходу від них важко, а ставити потужні захисти, так і самі сюди не попадемо.
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26.09.2021 11:58 Ответить
Угу, вплоть до трех дней дауна?
Не смеши. Обычно это длится минуты, десятки минут.
Если разработчик посмотрит размеры новой базы и ее содержимое - он офигеет.
Надо ж иметь понятие в регламенте обслуживания движка, который ты лепишь.
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26.09.2021 12:06 Ответить
О - опять приехали, страница перестала обновляться, сейчас все ляжет.
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26.09.2021 12:09 Ответить
не шурши. ддос атака второй день идет
до этого все работало
новый интерфейс нормальный. привыкнуть пару дней. все работает
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26.09.2021 13:38 Ответить
А нахер ты не хочешь сходить, старый пердун-совкодрочер со знаниями веб-технологий? Выпились отсюда навсегда, и забудь про дизайны Цензора
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26.09.2021 21:47 Ответить
А шо не подобається в цій версії? Трохи кнопки не такі чи шо?
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26.09.2021 11:37 Ответить
Пора тебя на бутылку насадить, посмертно
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26.09.2021 21:48 Ответить
Верещук об этом сообщите и заякорите её.
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26.09.2021 12:19 Ответить
Вот з кого таліби приклад взяли, застосувавши крани!
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26.09.2021 18:25 Ответить
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26.09.2021 22:35 Ответить
А то не верещук на чорній парасолькі?
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26.09.2021 18:42 Ответить
 
 