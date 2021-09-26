В Украине объявлено штормовое предупреждение
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Погода в Украине в воскресенье, 26 сентября, может ухудшиться. На востоке, юге и в центральной части страны объявлено штормовое предупреждение. Скорость ветра будет достигать 20 м/с.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.
Сообщается, что по данным Гидрометцентра, 26 сентября в восточных, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях ожидаются порывы ветра 15-20 метров в секунду (I уровень опасности, желтый).
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Красива осінь вишиває клени
Червоним, жовтим, срібним, золотим.
А листя просить: - Виший нас зеленим!
Ми ще побудем, ще не облетим.
Жоржини просить: - Дай нам тої втіхи!
Сади прекрасні, роси - як вино.
Ворони б'ють надкльовані горіхи.
А що їм, чорним? Чорним все одно.
(Ліна Костенко)
А он постоянно в дауне, поскольку некотролируемо разбухает база данных.
При этом для лохов изображают ддос-атаки, хотя это - обычная криворукость и отсутствие опыта.
Не смеши. Обычно это длится минуты, десятки минут.
Если разработчик посмотрит размеры новой базы и ее содержимое - он офигеет.
Надо ж иметь понятие в регламенте обслуживания движка, который ты лепишь.
до этого все работало
новый интерфейс нормальный. привыкнуть пару дней. все работает