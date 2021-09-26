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В Україні оголошено штормове попередження
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Погода в Україні в неділю, 26 вересня, може погіршитися. На сході, півдні і в центральній частині країни оголошено штормове попередження. Швидкість вітру сягатиме 20 м/с.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.
Повідомляється, що за даними Гідрометцентру, 26 вересня в східних, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях очікуються пориви вітру 15-20 метрів на секунду (I рівень небезпеки, жовтий).
Топ коментарі
+6 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар26.09.2021 11:29
+2 Максим Максимович b5166c8f
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+1 Юрій Ан
показати весь коментар26.09.2021 11:34
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Красива осінь вишиває клени
Червоним, жовтим, срібним, золотим.
А листя просить: - Виший нас зеленим!
Ми ще побудем, ще не облетим.
Жоржини просить: - Дай нам тої втіхи!
Сади прекрасні, роси - як вино.
Ворони б'ють надкльовані горіхи.
А що їм, чорним? Чорним все одно.
(Ліна Костенко)
А он постоянно в дауне, поскольку некотролируемо разбухает база данных.
При этом для лохов изображают ддос-атаки, хотя это - обычная криворукость и отсутствие опыта.
Не смеши. Обычно это длится минуты, десятки минут.
Если разработчик посмотрит размеры новой базы и ее содержимое - он офигеет.
Надо ж иметь понятие в регламенте обслуживания движка, который ты лепишь.
до этого все работало
новый интерфейс нормальный. привыкнуть пару дней. все работает