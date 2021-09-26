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В Україні оголошено штормове попередження

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

В Україні оголошено штормове попередження

Погода в Україні в неділю, 26 вересня, може погіршитися. На сході, півдні і в центральній частині країни оголошено штормове попередження. Швидкість вітру сягатиме 20 м/с.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що за даними Гідрометцентру, 26 вересня в східних, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях очікуються пориви вітру 15-20 метрів на секунду (I рівень небезпеки, жовтий).

Також читайте: Кульбіда про загрозу природних катаклізмів в Україні: До цього треба бути готовими завжди

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
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Красива осінь вишиває клени
Червоним, жовтим, срібним, золотим.
А листя просить: - Виший нас зеленим!
Ми ще побудем, ще не облетим.

Жоржини просить: - Дай нам тої втіхи!
Сади прекрасні, роси - як вино.
Ворони б'ють надкльовані горіхи.
А що їм, чорним? Чорним все одно.

(Ліна Костенко)
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26.09.2021 11:29
+2
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26.09.2021 11:33
+1
Не пора ли восстановить прежнюю версию сайта, а гениального разработчика новой отослать прижигать пріщики?
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26.09.2021 11:34
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***
Красива осінь вишиває клени
Червоним, жовтим, срібним, золотим.
А листя просить: - Виший нас зеленим!
Ми ще побудем, ще не облетим.

Жоржини просить: - Дай нам тої втіхи!
Сади прекрасні, роси - як вино.
Ворони б'ють надкльовані горіхи.
А що їм, чорним? Чорним все одно.

(Ліна Костенко)
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26.09.2021 11:29 Відповісти
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26.09.2021 11:33 Відповісти
Не пора ли восстановить прежнюю версию сайта, а гениального разработчика новой отослать прижигать пріщики?
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26.09.2021 11:34 Відповісти
Нажми кнопочку старая версия сайта, или как-то так, непомню
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26.09.2021 11:37 Відповісти
Нажал...
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26.09.2021 11:44 Відповісти
Для начала на сайт надо попасть, а потом уже нажимать кнопки.
А он постоянно в дауне, поскольку некотролируемо разбухает база данных.
При этом для лохов изображают ддос-атаки, хотя это - обычная криворукость и отсутствие опыта.
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26.09.2021 11:45 Відповісти
Взагалі то, цензор вже котрий рік атакують ДОС ферми рашизму. Відбитись зходу від них важко, а ставити потужні захисти, так і самі сюди не попадемо.
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26.09.2021 11:58 Відповісти
Угу, вплоть до трех дней дауна?
Не смеши. Обычно это длится минуты, десятки минут.
Если разработчик посмотрит размеры новой базы и ее содержимое - он офигеет.
Надо ж иметь понятие в регламенте обслуживания движка, который ты лепишь.
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26.09.2021 12:06 Відповісти
О - опять приехали, страница перестала обновляться, сейчас все ляжет.
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26.09.2021 12:09 Відповісти
не шурши. ддос атака второй день идет
до этого все работало
новый интерфейс нормальный. привыкнуть пару дней. все работает
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26.09.2021 13:38 Відповісти
А нахер ты не хочешь сходить, старый пердун-совкодрочер со знаниями веб-технологий? Выпились отсюда навсегда, и забудь про дизайны Цензора
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26.09.2021 21:47 Відповісти
А шо не подобається в цій версії? Трохи кнопки не такі чи шо?
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26.09.2021 11:37 Відповісти
Пора тебя на бутылку насадить, посмертно
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26.09.2021 21:48 Відповісти
Верещук об этом сообщите и заякорите её.
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26.09.2021 12:19 Відповісти
Вот з кого таліби приклад взяли, застосувавши крани!
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26.09.2021 18:25 Відповісти
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26.09.2021 22:35 Відповісти
А то не верещук на чорній парасолькі?
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26.09.2021 18:42 Відповісти
 
 