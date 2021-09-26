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Турецкие "Байрактары" находятся "там, где нужно быть" - главком ВСУ Залужный

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Турецкие

Информация о том, будто купленные в Турции боевые беспилотники "Байрактар" находятся на складах, устарела.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в интервью Радио Свобода главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

"По состоянию на сейчас "Байрактары" находятся там, где и нужно быть, и там, где им больше всего необходимо быть. Поэтому на складах их нет на сегодня ни одного. Они рассредоточены по аэродромам и выполняют задачи, в том числе боевые", - сказал Залужный.

На уточняющий вопрос, на линии фронта они могут быть, главнокомандующий уточнил - "там, где надо".

Читайте также: Нет никаких запретов стрелять в ответ на провокации российских террористов, - главком ВСУ Залужный
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Топ комментарии
+24
Чувак надо писать не сепаров а российских наемников а то может закрадываться мысли что у нас гражданская война сечешь.
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26.09.2021 12:26
+12
Та НЕ ЗАЛИВАЙ!
Приказ ГовноКомандующего Бубочки о ЗАПРЕТЕ применения беспилотников на фронте, до сих пор НЕ ОТМЕНЕН.
Так, что никаких "боевых задач".
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26.09.2021 12:26
+8
они как и все МВД и ВСУ занимаются самым важным . ищут стрелка покусившегося на Шефира
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26.09.2021 12:37
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и сколько сепаров уничтожили эти купленные байрактары?
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26.09.2021 12:23 Ответить
Чувак надо писать не сепаров а российских наемников а то может закрадываться мысли что у нас гражданская война сечешь.
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26.09.2021 12:26 Ответить
А сепарні там нема?
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26.09.2021 13:50 Ответить
а що такє сєпарня? хіба не наймити кацапські?
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26.09.2021 15:14 Ответить
Кто такие сепары?
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29.09.2021 09:14 Ответить
Ти з неба впав?
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29.09.2021 09:17 Ответить
Нет... Меня интересует почему вы вторите рашкинской пропаганде...) По глупости или по убеждениям... Сепары это продукт рашкинской пропаганды в рамках "гражданской войны") Не было и нет никаких сепаров... Были и есть коллаборанты... Войну начала рашка 20 февраля 2014-го... Все остальное это уже следствие этого приказа....
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29.09.2021 09:20 Ответить
Мене не цікавить що каже маасковська пропаганда. Це сепаратисти.
Сепарати́зм (від лат. separatus - відокремлення) - політика і практика відокремлення, відділення частини території (сецесії) держави з метою створення суверенної держави[1], дезінтеграцію країни, переходу до складу іншої держави (іредентизм) чи набуття статусу дуже широкої автономії.
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29.09.2021 09:29 Ответить
Так значит у нас гражданская война? Все верно?)))
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29.09.2021 09:30 Ответить
Так значит все таки по убеждениям... Печалька...
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29.09.2021 09:32 Ответить
Маладиє ріспублікі хочуть приєднатись до маасковії. Це і є сепаратизм.
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29.09.2021 09:43 Ответить
Да, да, ничего нового, все по учебникам)) Финляндская Демократическая республика, Демократическая Республика Азербайджан, ГДР))) Это тоже были сепаратисты))) Правда без советских войск их бы и не существовало никогда) Как и лугандона без рашенских войск) Не уподобляйтесь рашикам, не меняйте местами причины и следствие... Первоначально была рашкинская ИНТЕВЕНЦИЯ, все остальное следствие...
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29.09.2021 11:19 Ответить
Інтервенція відбулась в ніч з 23 на 24 вересня 2014 року. ***** ******** такі дати. А з ким воювали до цього? Я в той час моніторив сепарські сайти і дещо знаю.
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29.09.2021 12:05 Ответить
Повторяю свой вопрос... У нас гражданская война???
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29.09.2021 11:20 Ответить
Починалась як громадянська при підтримці інтервентів.
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29.09.2021 12:06 Ответить
Да, да... В захваченном спецназом ГРУ здании ВР АРК тоже был сепаратизм))) Это же не считается, что под автоматами свозил Гиркин депутатов для "голосования", о чем он открыто признался))) Я вот только одного не пойму))) МО рашки здесь каким боком? С какого перепугу оно то медальки за Крым раздает, то ордена за Донбасс?))) Так ЧЕГО у них на медальках стоит 20 февраля?)))
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29.09.2021 12:27 Ответить
вот вот, я часто замечал что даже в ЗСУ до сих пор говорят " сепары" и это на восьмом году войны! Да Украинский солдат убил уже этих сепаров еще в 2015 году и в их квартирках в Донецке и Луганске живут хитрые моторолы из твери.
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26.09.2021 14:15 Ответить
У вас тоже не верная постановка вопроса.... Сепары это продукт рашкинской пропаганды в рамках "гражданской войны") Не было и нет никаких сепаров... Были и есть коллаборанты... Войну начала рашка 20 февраля 2014-го... Все остальное это уже следствие этого приказа....
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29.09.2021 09:17 Ответить
Морально всех !
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26.09.2021 12:29 Ответить
Если учесть качество его оптики и то, что он может около суток летать, то на основании его разведданных, вероятно не мало
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26.09.2021 12:37 Ответить
сколько надо
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27.09.2021 00:56 Ответить
С Турецкого на Украинский Байрактар переводится как Голубь Мира !
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26.09.2021 12:24 Ответить
Та НЕ ЗАЛИВАЙ!
Приказ ГовноКомандующего Бубочки о ЗАПРЕТЕ применения беспилотников на фронте, до сих пор НЕ ОТМЕНЕН.
Так, что никаких "боевых задач".
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26.09.2021 12:26 Ответить
Охрана АЭС , например,тоже "боевая задача")
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26.09.2021 12:31 Ответить
Байрактар - оружие ударное, а не оборонительное. Кацапы после Карабаха срутся только при упоминании этого слова Байрактар. Ихние средства РЭБ на них не действуют. Только поднимать истребители 4++, но это как из пушки по воробьям. Они пытались влупить Точкой-У по аэродрому в Гяндже, надеясь уничтожить пункт управления Байрактарами. Но, как обычно обосрались и попали в квартал с гражданским населением, погибло несколько человек
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26.09.2021 13:45 Ответить
Просто пиши количество !
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26.09.2021 12:33 Ответить
Ах какая интрига, просто прелесть. Мы все так переживает за вас, больше чем за байрактары.
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26.09.2021 12:36 Ответить
Если эта контора такая забавная, как ты описываешь, то считай сегодня в 12:28 собеседование ты уже не прошел
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26.09.2021 12:41 Ответить
Накатил, белочка?
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26.09.2021 12:56 Ответить
они как и все МВД и ВСУ занимаются самым важным . ищут стрелка покусившегося на Шефира
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26.09.2021 12:37 Ответить
та тому стрелку в следующем наградном сезоне - "заслуженного" дадут и грамоту )))) че его искать?
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26.09.2021 12:56 Ответить
Постанова чи ні не знаю, але для чого фейки з відзеркаленим фото?
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26.09.2021 13:45 Ответить
Под Киевом выполняют задачи по охране Осла. Так прямо и скажи. Или это тоже секрет как и про вагнеровцев?
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26.09.2021 12:53 Ответить
"там де мають бути" це ії на складі...може вже на іншому
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26.09.2021 12:56 Ответить
та у вас все - там где должно быть... а потом раз.. а его там нет, как и не было... хоть и должно было бы быть)))
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26.09.2021 12:57 Ответить
Байрактары мы пребережем на генеральное наступление на крым. Глупо использовать вооружение которое может решить ход боевых действий когда его так мало. На врага нужно обрушеваться всей мощью тысячами без пелотников сотнями литаков милионами пехоты и десятками авианосцев и тогда мы победим рашу за один день. А сейчас это рано и надо просто копить силы по тому что план у нас уже есть и военные стратеги в наличии и не хватает только вооружения. Слава Украине!
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26.09.2021 13:15 Ответить
А нужно выборочно лупить им по чисто российскому железу Такому как станции РЭБ и им подобные и при чем скулежа не будет так как им надо будет объяснить как оно там оказалось.
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26.09.2021 18:45 Ответить
А журнашлюхам треба знати точну адресу та де зберігаються, щоб перевірити те ще й ХВоточку зробити...
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26.09.2021 13:58 Ответить
Тебе нужно быть в ЖОПЕ.
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26.09.2021 13:58 Ответить
А вы уверены?
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26.09.2021 14:04 Ответить
Вообще, правильно сказал. Скабеевой - Жириновской не нужно знать, где и чего. Так же, как и не нужно знать, где в Украине расположили ракеты Минитмен 3😁😁😁😁
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26.09.2021 15:16 Ответить
А украінські де
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26.09.2021 17:46 Ответить
та позакривали Дворцi Пiонерв не подумавши
А там були "кружки" авiамоделiстiв
От там робили укранськi
Дуже гарнi були кажуть
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26.09.2021 17:58 Ответить
Ага рассредоточены на вероятные участки прорыва при полномасштабном. чтобы дать Зе слинять в Израиль...там же и джевлины
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26.09.2021 18:18 Ответить
Боевая техника рашнаемников и сепаров уже в открытую ползает по переднему краю,а в местах сосредоточения уже даже не маскируется..Самое дело для "Байрактаров",но до сих пор нет ни одного упоминания о их применении..Видимо ,таки,складированы ...
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28.09.2021 11:38 Ответить
 
 