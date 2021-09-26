Турецкие "Байрактары" находятся "там, где нужно быть" - главком ВСУ Залужный
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Информация о том, будто купленные в Турции боевые беспилотники "Байрактар" находятся на складах, устарела.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в интервью Радио Свобода главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.
"По состоянию на сейчас "Байрактары" находятся там, где и нужно быть, и там, где им больше всего необходимо быть. Поэтому на складах их нет на сегодня ни одного. Они рассредоточены по аэродромам и выполняют задачи, в том числе боевые", - сказал Залужный.
На уточняющий вопрос, на линии фронта они могут быть, главнокомандующий уточнил - "там, где надо".
Топ комментарии
+24 антон ветров 04590c7a
показать весь комментарий26.09.2021 12:26
+12 Small Jerboa
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+8 violator
показать весь комментарий26.09.2021 12:37
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Сепарати́зм (від лат. separatus - відокремлення) - політика і практика відокремлення, відділення частини території (сецесії) держави з метою створення суверенної держави[1], дезінтеграцію країни, переходу до складу іншої держави (іредентизм) чи набуття статусу дуже широкої автономії.
Приказ ГовноКомандующего Бубочки о ЗАПРЕТЕ применения беспилотников на фронте, до сих пор НЕ ОТМЕНЕН.
Так, что никаких "боевых задач".
А там були "кружки" авiамоделiстiв
От там робили укранськi
Дуже гарнi були кажуть