Турецкие "Байрактары" находятся "там, где нужно быть" - главком ВСУ Залужный

Информация о том, будто купленные в Турции боевые беспилотники "Байрактар" находятся на складах, устарела.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в интервью Радио Свобода главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

"По состоянию на сейчас "Байрактары" находятся там, где и нужно быть, и там, где им больше всего необходимо быть. Поэтому на складах их нет на сегодня ни одного. Они рассредоточены по аэродромам и выполняют задачи, в том числе боевые", - сказал Залужный.

На уточняющий вопрос, на линии фронта они могут быть, главнокомандующий уточнил - "там, где надо".

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