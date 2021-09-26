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безпілотник (2127) Залужний (630) Байрактар (159)

Турецькі "Байрактари" перебувають "там, де потрібно бути", - головком ЗСУ Залужний

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Турецькі

Інформація про те, ніби куплені в Туреччині бойові безпілотники "Байрактар" перебувають на складах, застаріла.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

"Станом на зараз "Байрактари" перебувають там, де й потрібно бути, і там, де їм більш за все необхідно бути. Тому на складах їх немає на сьогодні жодного. Вони розосереджені по аеродромах і виконують завдання, у тому числі бойові", – сказав Залужний.

На уточнювальне запитання, чи на лінії фронту вони теж можуть бути, головнокомандувач уточнив – "там, де треба".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Немає жодних заборон стріляти у відповідь на провокації російських терористів, - головком ЗСУ Залужний

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+24
Чувак надо писать не сепаров а российских наемников а то может закрадываться мысли что у нас гражданская война сечешь.
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26.09.2021 12:26
+12
Та НЕ ЗАЛИВАЙ!
Приказ ГовноКомандующего Бубочки о ЗАПРЕТЕ применения беспилотников на фронте, до сих пор НЕ ОТМЕНЕН.
Так, что никаких "боевых задач".
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26.09.2021 12:26
+8
они как и все МВД и ВСУ занимаются самым важным . ищут стрелка покусившегося на Шефира
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26.09.2021 12:37
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и сколько сепаров уничтожили эти купленные байрактары?
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26.09.2021 12:23 Відповісти
Чувак надо писать не сепаров а российских наемников а то может закрадываться мысли что у нас гражданская война сечешь.
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26.09.2021 12:26 Відповісти
А сепарні там нема?
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26.09.2021 13:50 Відповісти
а що такє сєпарня? хіба не наймити кацапські?
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26.09.2021 15:14 Відповісти
Кто такие сепары?
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29.09.2021 09:14 Відповісти
Ти з неба впав?
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29.09.2021 09:17 Відповісти
Нет... Меня интересует почему вы вторите рашкинской пропаганде...) По глупости или по убеждениям... Сепары это продукт рашкинской пропаганды в рамках "гражданской войны") Не было и нет никаких сепаров... Были и есть коллаборанты... Войну начала рашка 20 февраля 2014-го... Все остальное это уже следствие этого приказа....
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29.09.2021 09:20 Відповісти
Мене не цікавить що каже маасковська пропаганда. Це сепаратисти.
Сепарати́зм (від лат. separatus - відокремлення) - політика і практика відокремлення, відділення частини території (сецесії) держави з метою створення суверенної держави[1], дезінтеграцію країни, переходу до складу іншої держави (іредентизм) чи набуття статусу дуже широкої автономії.
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29.09.2021 09:29 Відповісти
Так значит у нас гражданская война? Все верно?)))
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29.09.2021 09:30 Відповісти
Так значит все таки по убеждениям... Печалька...
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29.09.2021 09:32 Відповісти
Маладиє ріспублікі хочуть приєднатись до маасковії. Це і є сепаратизм.
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29.09.2021 09:43 Відповісти
Да, да, ничего нового, все по учебникам)) Финляндская Демократическая республика, Демократическая Республика Азербайджан, ГДР))) Это тоже были сепаратисты))) Правда без советских войск их бы и не существовало никогда) Как и лугандона без рашенских войск) Не уподобляйтесь рашикам, не меняйте местами причины и следствие... Первоначально была рашкинская ИНТЕВЕНЦИЯ, все остальное следствие...
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29.09.2021 11:19 Відповісти
Інтервенція відбулась в ніч з 23 на 24 вересня 2014 року. ***** ******** такі дати. А з ким воювали до цього? Я в той час моніторив сепарські сайти і дещо знаю.
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29.09.2021 12:05 Відповісти
Повторяю свой вопрос... У нас гражданская война???
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29.09.2021 11:20 Відповісти
Починалась як громадянська при підтримці інтервентів.
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29.09.2021 12:06 Відповісти
Да, да... В захваченном спецназом ГРУ здании ВР АРК тоже был сепаратизм))) Это же не считается, что под автоматами свозил Гиркин депутатов для "голосования", о чем он открыто признался))) Я вот только одного не пойму))) МО рашки здесь каким боком? С какого перепугу оно то медальки за Крым раздает, то ордена за Донбасс?))) Так ЧЕГО у них на медальках стоит 20 февраля?)))
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29.09.2021 12:27 Відповісти
вот вот, я часто замечал что даже в ЗСУ до сих пор говорят " сепары" и это на восьмом году войны! Да Украинский солдат убил уже этих сепаров еще в 2015 году и в их квартирках в Донецке и Луганске живут хитрые моторолы из твери.
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26.09.2021 14:15 Відповісти
У вас тоже не верная постановка вопроса.... Сепары это продукт рашкинской пропаганды в рамках "гражданской войны") Не было и нет никаких сепаров... Были и есть коллаборанты... Войну начала рашка 20 февраля 2014-го... Все остальное это уже следствие этого приказа....
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29.09.2021 09:17 Відповісти
Морально всех !
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26.09.2021 12:29 Відповісти
Если учесть качество его оптики и то, что он может около суток летать, то на основании его разведданных, вероятно не мало
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26.09.2021 12:37 Відповісти
сколько надо
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27.09.2021 00:56 Відповісти
С Турецкого на Украинский Байрактар переводится как Голубь Мира !
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26.09.2021 12:24 Відповісти
Та НЕ ЗАЛИВАЙ!
Приказ ГовноКомандующего Бубочки о ЗАПРЕТЕ применения беспилотников на фронте, до сих пор НЕ ОТМЕНЕН.
Так, что никаких "боевых задач".
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26.09.2021 12:26 Відповісти
Охрана АЭС , например,тоже "боевая задача")
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26.09.2021 12:31 Відповісти
Байрактар - оружие ударное, а не оборонительное. Кацапы после Карабаха срутся только при упоминании этого слова Байрактар. Ихние средства РЭБ на них не действуют. Только поднимать истребители 4++, но это как из пушки по воробьям. Они пытались влупить Точкой-У по аэродрому в Гяндже, надеясь уничтожить пункт управления Байрактарами. Но, как обычно обосрались и попали в квартал с гражданским населением, погибло несколько человек
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26.09.2021 13:45 Відповісти
Просто пиши количество !
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26.09.2021 12:33 Відповісти
Ах какая интрига, просто прелесть. Мы все так переживает за вас, больше чем за байрактары.
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26.09.2021 12:36 Відповісти
Если эта контора такая забавная, как ты описываешь, то считай сегодня в 12:28 собеседование ты уже не прошел
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26.09.2021 12:41 Відповісти
Накатил, белочка?
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26.09.2021 12:56 Відповісти
они как и все МВД и ВСУ занимаются самым важным . ищут стрелка покусившегося на Шефира
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26.09.2021 12:37 Відповісти
та тому стрелку в следующем наградном сезоне - "заслуженного" дадут и грамоту )))) че его искать?
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26.09.2021 12:56 Відповісти
Постанова чи ні не знаю, але для чого фейки з відзеркаленим фото?
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26.09.2021 13:45 Відповісти
Под Киевом выполняют задачи по охране Осла. Так прямо и скажи. Или это тоже секрет как и про вагнеровцев?
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26.09.2021 12:53 Відповісти
"там де мають бути" це ії на складі...може вже на іншому
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26.09.2021 12:56 Відповісти
та у вас все - там где должно быть... а потом раз.. а его там нет, как и не было... хоть и должно было бы быть)))
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26.09.2021 12:57 Відповісти
Байрактары мы пребережем на генеральное наступление на крым. Глупо использовать вооружение которое может решить ход боевых действий когда его так мало. На врага нужно обрушеваться всей мощью тысячами без пелотников сотнями литаков милионами пехоты и десятками авианосцев и тогда мы победим рашу за один день. А сейчас это рано и надо просто копить силы по тому что план у нас уже есть и военные стратеги в наличии и не хватает только вооружения. Слава Украине!
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26.09.2021 13:15 Відповісти
А нужно выборочно лупить им по чисто российскому железу Такому как станции РЭБ и им подобные и при чем скулежа не будет так как им надо будет объяснить как оно там оказалось.
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26.09.2021 18:45 Відповісти
А журнашлюхам треба знати точну адресу та де зберігаються, щоб перевірити те ще й ХВоточку зробити...
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26.09.2021 13:58 Відповісти
Тебе нужно быть в ЖОПЕ.
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26.09.2021 13:58 Відповісти
А вы уверены?
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26.09.2021 14:04 Відповісти
Вообще, правильно сказал. Скабеевой - Жириновской не нужно знать, где и чего. Так же, как и не нужно знать, где в Украине расположили ракеты Минитмен 3😁😁😁😁
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26.09.2021 15:16 Відповісти
А украінські де
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26.09.2021 17:46 Відповісти
та позакривали Дворцi Пiонерв не подумавши
А там були "кружки" авiамоделiстiв
От там робили укранськi
Дуже гарнi були кажуть
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26.09.2021 17:58 Відповісти
Ага рассредоточены на вероятные участки прорыва при полномасштабном. чтобы дать Зе слинять в Израиль...там же и джевлины
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26.09.2021 18:18 Відповісти
Боевая техника рашнаемников и сепаров уже в открытую ползает по переднему краю,а в местах сосредоточения уже даже не маскируется..Самое дело для "Байрактаров",но до сих пор нет ни одного упоминания о их применении..Видимо ,таки,складированы ...
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28.09.2021 11:38 Відповісти
 
 