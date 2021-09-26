Турецькі "Байрактари" перебувають "там, де потрібно бути", - головком ЗСУ Залужний
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Інформація про те, ніби куплені в Туреччині бойові безпілотники "Байрактар" перебувають на складах, застаріла.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.
"Станом на зараз "Байрактари" перебувають там, де й потрібно бути, і там, де їм більш за все необхідно бути. Тому на складах їх немає на сьогодні жодного. Вони розосереджені по аеродромах і виконують завдання, у тому числі бойові", – сказав Залужний.
На уточнювальне запитання, чи на лінії фронту вони теж можуть бути, головнокомандувач уточнив – "там, де треба".
Топ коментарі
+24 антон ветров 04590c7a
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+12 Small Jerboa
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+8 violator
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Сепарати́зм (від лат. separatus - відокремлення) - політика і практика відокремлення, відділення частини території (сецесії) держави з метою створення суверенної держави[1], дезінтеграцію країни, переходу до складу іншої держави (іредентизм) чи набуття статусу дуже широкої автономії.
Приказ ГовноКомандующего Бубочки о ЗАПРЕТЕ применения беспилотников на фронте, до сих пор НЕ ОТМЕНЕН.
Так, что никаких "боевых задач".
А там були "кружки" авiамоделiстiв
От там робили укранськi
Дуже гарнi були кажуть