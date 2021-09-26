Литва передаст украинской армии военного снаряжения на 677 тысяч евро

Литва планирует передать украинской армии бронежилеты и баллистические пояса. Общая сумма снаряжения составит более 677 тысяч евро.

Как переает Цензор,НЕТ, об этом сообщает Klaipeda Diena.

Минобороны уже подготовило соответствующий проект постановления правительства.

Согласно документу, украинской армии будет передано 490 бронежилетов на 617 тысяч 801 евро и столько же баллистических поясов за 59 тысяч 290 евро.

"Предложение поступило в ответ на просьбу союзников правительства Украины поддержать его войска в борьбе с поддерживаемыми Россией сепаратистами на востоке страны", - пишет издание.

Литва ранее уже передавала украинской армии боеприпасы и оружие.

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