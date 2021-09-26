Литва передаст украинской армии военного снаряжения на 677 тысяч евро
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Литва планирует передать украинской армии бронежилеты и баллистические пояса. Общая сумма снаряжения составит более 677 тысяч евро.
Как переает Цензор,НЕТ, об этом сообщает Klaipeda Diena.
Минобороны уже подготовило соответствующий проект постановления правительства.
Согласно документу, украинской армии будет передано 490 бронежилетов на 617 тысяч 801 евро и столько же баллистических поясов за 59 тысяч 290 евро.
"Предложение поступило в ответ на просьбу союзников правительства Украины поддержать его войска в борьбе с поддерживаемыми Россией сепаратистами на востоке страны", - пишет издание.
Литва ранее уже передавала украинской армии боеприпасы и оружие.
Топ комментарии
+15 govtva
показать весь комментарий26.09.2021 16:39
+13 Алекс Мышкевич
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+12 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий26.09.2021 16:37
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Теж дякую!
але, в Литві всього населення 2.800 тис. - половина Києва,
а вони нам більше півміліона дарують, брониками, як в 2014
Ганьба!
ЗЕ-банду геть !
(в сенсі народ)
Дякуємо !
отбивались силами такими что странно было как вообще возможно дать по рылу совковым ордам.
И что самое главное- выплачивал обещанное.
Короткая у вас память у всех- и очень избирательная.
ЗЕленський на палі (-очці).
Справжній ?
Та ні.
Якийсь він не справжній
гарно побудований діаолог
Eschio davaj- my liubim fantastiku!!!!
I navernoje zvezdalioty i lazernye pushki peredali....