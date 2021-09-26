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Литва (2131) помощь (6282) Бронежилет (116)

Литва передаст украинской армии военного снаряжения на 677 тысяч евро

Новости Цензор.НЕТ Общество

Литва передаст украинской армии военного снаряжения на 677 тысяч евро

Литва планирует передать украинской армии бронежилеты и баллистические пояса. Общая сумма снаряжения составит более 677 тысяч евро.

Как переает Цензор,НЕТ, об этом сообщает  Klaipeda Diena.

Минобороны уже подготовило соответствующий проект постановления правительства.

Согласно документу, украинской армии будет передано 490 бронежилетов на 617 тысяч 801 евро и столько же баллистических поясов за 59 тысяч 290 евро.

"Предложение поступило в ответ на просьбу союзников правительства Украины поддержать его войска в борьбе с поддерживаемыми Россией сепаратистами на востоке страны", - пишет издание.

Литва ранее уже передавала украинской армии боеприпасы и оружие.

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Топ комментарии
+15
Литва единственный наш надежный союзник,жалко что страна маленькая.
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26.09.2021 16:39
+13
Згоден
Теж дякую!

але, в Литві всього населення 2.800 тис. - половина Києва,
а вони нам більше півміліона дарують, брониками, як в 2014

Ганьба!
ЗЕ-банду геть !
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26.09.2021 17:34
+12
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26.09.2021 16:37
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26.09.2021 16:37 Ответить
Я теж так думаю, коли бачу сміцького - ну "передаст", так "передаст"...
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26.09.2021 17:32 Ответить
Спасибо конечно литовцам за помощь и постоянное внимание, но чем-чем, а вот бронежилетами и баллпоясами и всей остальной экипировкой пехотинца ВСУ должны быть обеспеченны уже ДАВНО и в ПОЛНОМ объёме. Странно видеть подобное осенью 2021 года
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26.09.2021 16:38 Ответить
Згоден
Теж дякую!

але, в Литві всього населення 2.800 тис. - половина Києва,
а вони нам більше півміліона дарують, брониками, як в 2014

Ганьба!
ЗЕ-банду геть !
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26.09.2021 17:34 Ответить
Litva i 2014 peredala slemi,bronezylete takze
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26.09.2021 18:02 Ответить
ще з дитинства, з романів Сенкевича запам'ятав вираз "вперта литва"
(в сенсі народ)

Дякуємо !
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26.09.2021 18:57 Ответить
Литва единственный наш надежный союзник,жалко что страна маленькая.
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26.09.2021 16:39 Ответить
зато знает что такое Рашка. Финляндия знает даже лучше.
отбивались силами такими что странно было как вообще возможно дать по рылу совковым ордам.
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26.09.2021 16:43 Ответить
СПАСИБО БРАТЬЯ!!!!!!
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26.09.2021 17:00 Ответить
На 1 марта 2014 года в Киеве біло всего 20 рабочих БТР и 7 танков,Даля Грибаускайте спасла Хунту Порошенко...причлав кучу аккумуляторов для советской дерьмотехники... Важен итог...Новоросия Путлера сдохла что 28 хероев Понтыфиловцев...
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26.09.2021 17:04 Ответить
А также "враг народа" Коломойский, заправив это все горючим,одев, обув и накормив армию, назначив денежное вовольствие и награду за каждого уничтоженного кацарылого и единицу техники.
И что самое главное- выплачивал обещанное.
Короткая у вас память у всех- и очень избирательная.
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26.09.2021 17:22 Ответить
еще один "кормилец", теперь с Днепра ?
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26.09.2021 17:35 Ответить
Пруфов, конечно, не будет?
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26.09.2021 18:19 Ответить
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26.09.2021 17:43 Ответить

ЗЕленський на палі (-очці).
Справжній ?
Та ні.
Якийсь він не справжній

гарно побудований діаолог
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26.09.2021 19:01 Ответить
броники советского производства?
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26.09.2021 17:49 Ответить
Net litovskogo proizvodstva po standartam NATO, ili norvezskije NFM firmi.Takije v Litve tolko i jest
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26.09.2021 18:00 Ответить
неужели не остались на складах советские броники? Откуда излишек натовских на такую сумму?
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26.09.2021 18:03 Ответить
Da sami delali litovskija kompanija sovmesnono s nasimi ucionami,suxoputnije vojska takyje i imeli i imejet teper.Norvezkije nedavno kupili za 9mln evro
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26.09.2021 18:07 Ответить
Vo fantast adjiot... Axujet...
Eschio davaj- my liubim fantastiku!!!!
I navernoje zvezdalioty i lazernye pushki peredali....
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26.09.2021 18:15 Ответить
Pasiol naxuj debil
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26.09.2021 18:16 Ответить
Зря стараетесь: vidasikа здесь знают давно, в отличие от вас. Так что ваше "my" - мимо.
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26.09.2021 18:37 Ответить
Neploxyje te bronezeleti ix postojano probyvali na vse voruzenyja sto mozet porozit,problema mozet tolko dolgo poka snimis ego,norvezskije tam proce s nimi sniat ego
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26.09.2021 18:26 Ответить
Дякуємо !
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26.09.2021 18:00 Ответить
А не подскажут разного пошиба избиратели ЗЕ, сколько по состоянию на 25 сентября 2021 года передали денег на технику и вооружение ВСУ поцоватые работники писюна и языка из "Квартала 95"?
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26.09.2021 18:39 Ответить
 
 