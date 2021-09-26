Литва передасть українській армії військове спорядження на 677 тисяч євро
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Литва планує передати українській армії бронежилети і балістичні пояси. Загальна вартість спорядження становить понад 677 тис. євро.
Як переає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Klaipeda Diena.
Міноборони вже підготувало відповідний проєкт постанови уряду.
Згідно з документом, українській армії буде передано 490 бронежилетів на 617 тисяч 801 євро і стільки ж балістичних поясів на 59 тисяч 290 євро.
"Пропозиція надійшла у відповідь на прохання союзників уряду України підтримати його війська в боротьбі з підтримуваними Росією сепаратистами на сході країни", - пише видання.
Литва раніше вже передавала українській армії боєприпаси і зброю.
Топ коментарі
+15 govtva
показати весь коментар26.09.2021 16:39
+13 Алекс Мышкевич
показати весь коментар26.09.2021 17:34
+12 Прощай немытая раССея
показати весь коментар26.09.2021 16:37
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Будь ласка, зачекайте...
Теж дякую!
але, в Литві всього населення 2.800 тис. - половина Києва,
а вони нам більше півміліона дарують, брониками, як в 2014
Ганьба!
ЗЕ-банду геть !
(в сенсі народ)
Дякуємо !
отбивались силами такими что странно было как вообще возможно дать по рылу совковым ордам.
И что самое главное- выплачивал обещанное.
Короткая у вас память у всех- и очень избирательная.
ЗЕленський на палі (-очці).
Справжній ?
Та ні.
Якийсь він не справжній
гарно побудований діаолог
Eschio davaj- my liubim fantastiku!!!!
I navernoje zvezdalioty i lazernye pushki peredali....