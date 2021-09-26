Литва передасть українській армії військове спорядження на 677 тисяч євро

Литва планує передати українській армії бронежилети і балістичні пояси. Загальна вартість спорядження становить понад 677 тис. євро.

Як переає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Klaipeda Diena.

Міноборони вже підготувало відповідний проєкт постанови уряду.

Згідно з документом, українській армії буде передано 490 бронежилетів на 617 тисяч 801 євро і стільки ж балістичних поясів на 59 тисяч 290 євро.

"Пропозиція надійшла у відповідь на прохання союзників уряду України підтримати його війська в боротьбі з підтримуваними Росією сепаратистами на сході країни", - пише видання.

Литва раніше вже передавала українській армії боєприпаси і зброю.

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