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Литва передасть українській армії військове спорядження на 677 тисяч євро

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Литва передасть українській армії військове спорядження на 677 тисяч євро

Литва планує передати українській армії бронежилети і балістичні пояси. Загальна вартість спорядження становить понад 677 тис. євро.

Як переає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Klaipeda Diena.

Міноборони вже підготувало відповідний проєкт постанови уряду.

Згідно з документом, українській армії буде передано 490 бронежилетів на 617 тисяч 801 євро і стільки ж балістичних поясів на 59 тисяч 290 євро.

"Пропозиція надійшла у відповідь на прохання союзників уряду України підтримати його війська в боротьбі з підтримуваними Росією сепаратистами на сході країни", - пише видання.

Литва раніше вже передавала українській армії боєприпаси і зброю.

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Топ коментарі
+15
Литва единственный наш надежный союзник,жалко что страна маленькая.
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26.09.2021 16:39
+13
Згоден
Теж дякую!

але, в Литві всього населення 2.800 тис. - половина Києва,
а вони нам більше півміліона дарують, брониками, як в 2014

Ганьба!
ЗЕ-банду геть !
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26.09.2021 17:34
+12
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26.09.2021 16:37
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26.09.2021 16:37 Відповісти
Я теж так думаю, коли бачу сміцького - ну "передаст", так "передаст"...
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26.09.2021 17:32 Відповісти
Спасибо конечно литовцам за помощь и постоянное внимание, но чем-чем, а вот бронежилетами и баллпоясами и всей остальной экипировкой пехотинца ВСУ должны быть обеспеченны уже ДАВНО и в ПОЛНОМ объёме. Странно видеть подобное осенью 2021 года
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26.09.2021 16:38 Відповісти
Згоден
Теж дякую!

але, в Литві всього населення 2.800 тис. - половина Києва,
а вони нам більше півміліона дарують, брониками, як в 2014

Ганьба!
ЗЕ-банду геть !
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26.09.2021 17:34 Відповісти
Litva i 2014 peredala slemi,bronezylete takze
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26.09.2021 18:02 Відповісти
ще з дитинства, з романів Сенкевича запам'ятав вираз "вперта литва"
(в сенсі народ)

Дякуємо !
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26.09.2021 18:57 Відповісти
Литва единственный наш надежный союзник,жалко что страна маленькая.
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26.09.2021 16:39 Відповісти
зато знает что такое Рашка. Финляндия знает даже лучше.
отбивались силами такими что странно было как вообще возможно дать по рылу совковым ордам.
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26.09.2021 16:43 Відповісти
СПАСИБО БРАТЬЯ!!!!!!
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26.09.2021 17:00 Відповісти
На 1 марта 2014 года в Киеве біло всего 20 рабочих БТР и 7 танков,Даля Грибаускайте спасла Хунту Порошенко...причлав кучу аккумуляторов для советской дерьмотехники... Важен итог...Новоросия Путлера сдохла что 28 хероев Понтыфиловцев...
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26.09.2021 17:04 Відповісти
А также "враг народа" Коломойский, заправив это все горючим,одев, обув и накормив армию, назначив денежное вовольствие и награду за каждого уничтоженного кацарылого и единицу техники.
И что самое главное- выплачивал обещанное.
Короткая у вас память у всех- и очень избирательная.
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26.09.2021 17:22 Відповісти
еще один "кормилец", теперь с Днепра ?
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26.09.2021 17:35 Відповісти
Пруфов, конечно, не будет?
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26.09.2021 18:19 Відповісти
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26.09.2021 17:43 Відповісти

ЗЕленський на палі (-очці).
Справжній ?
Та ні.
Якийсь він не справжній

гарно побудований діаолог
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26.09.2021 19:01 Відповісти
броники советского производства?
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26.09.2021 17:49 Відповісти
Net litovskogo proizvodstva po standartam NATO, ili norvezskije NFM firmi.Takije v Litve tolko i jest
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26.09.2021 18:00 Відповісти
неужели не остались на складах советские броники? Откуда излишек натовских на такую сумму?
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26.09.2021 18:03 Відповісти
Da sami delali litovskija kompanija sovmesnono s nasimi ucionami,suxoputnije vojska takyje i imeli i imejet teper.Norvezkije nedavno kupili za 9mln evro
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26.09.2021 18:07 Відповісти
Vo fantast adjiot... Axujet...
Eschio davaj- my liubim fantastiku!!!!
I navernoje zvezdalioty i lazernye pushki peredali....
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26.09.2021 18:15 Відповісти
Pasiol naxuj debil
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26.09.2021 18:16 Відповісти
Зря стараетесь: vidasikа здесь знают давно, в отличие от вас. Так что ваше "my" - мимо.
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26.09.2021 18:37 Відповісти
Neploxyje te bronezeleti ix postojano probyvali na vse voruzenyja sto mozet porozit,problema mozet tolko dolgo poka snimis ego,norvezskije tam proce s nimi sniat ego
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26.09.2021 18:26 Відповісти
Дякуємо !
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26.09.2021 18:00 Відповісти
А не подскажут разного пошиба избиратели ЗЕ, сколько по состоянию на 25 сентября 2021 года передали денег на технику и вооружение ВСУ поцоватые работники писюна и языка из "Квартала 95"?
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26.09.2021 18:39 Відповісти
 
 