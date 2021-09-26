Завтра в Киеве откроется еще один центр массовой вакцинации от COVID-19
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
С 27 сентября в Киеве начнет работу еще один центр массовой вакцинации против COVID-19, расположенный в ТРЦ COSMO Multimall.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Соломенской РГА Киева.
Вакцинироваться могут все желающие ежедневно с 11:00 до 16:00 по записи через электронную систему helsi.me (или без предварительной записи). Тем, у кого нет декларации с семейным врачом, необходимо иметь с собой паспорт и идентификационный код.
Получить международное свидетельство о вакцинации можно будет в своего семейного врача после прививки второй дозой вакцины, или же загрузить его в приложении "Дія".
ТРЦ расположен по адресу: улица Вадима Гетьмана, 6.
Топ комментарии
+4 Игорь Билык
показать весь комментарий26.09.2021 23:57
+4 Игорь Монахов
показать весь комментарий27.09.2021 00:06
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Минздрав добавляет, что корректировки будут включены в общее определение категорий вакцинированных:
■ Получившие две дозы вакцины - после 7 дней с момента первой прививки вакциной Pfizer или двух недель с момента прививки вакциной Moderna (не включая сам день вакцинации). Статус вакцинированного действует в течение 6 месяцев.
■ Получившие три дозы Pfizer - после 7 дней с момента прививки (не включая сам день прививки).
■ Тот, кто заболеет после трех прививок, в дальнейшем будет иметь статус "переболевший-привитый" (מחוסן-מחלים). Действие тав ярок будет для обладателей такого статуса ограничено 6 месяцами, после чего потребуется уточнение.
А яке поле для маніпуляцій відкривається ! Тепер буде море крику: всі ті, хто захворів після подвійного штрикання, але вже пройшло більше 6-ти місяців, в "новинах" і "звітах" "борців" подаватимуться як НЕЩЕПЛЕНІ. Оце прорив !
Вже більше 3х мільйонів тричі вкололи, але після рішення американців не рекомендувати 3-тю дозу (на яке ізраїльські "велетні думки" дуже сподівалися), ентузіазм в піддослідних іраїльських кроликів впав. Тому підігнали зміни до аусвайсу: треба ж стадо обштрикати.
Люди пишуть: "борці" та "експерти" вищать про те, що "бустерний укольчик" збільшує захист у 10 разів. Але перед цим тріщалося, що бовтушки "ефективні" на 93/95/97 відсотків. Тобто, третя ширка дає 930/950/970%. І стадо ковтає без питань.
Хочешь жить еще полгода - изволь ширнуться... А потом еще разик. И еще. И так пока не сдохнешь... Похоже евреи решили сами себе холокост устроить, а нам ЛохокостЗеАйболиты..
С 11 до 16
Ещё и по предварительной записи.