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Завтра в Киеве откроется еще один центр массовой вакцинации от COVID-19

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Завтра в Киеве откроется еще один центр массовой вакцинации от COVID-19

С 27 сентября в Киеве начнет работу еще один центр массовой вакцинации против COVID-19, расположенный в ТРЦ COSMO Multimall.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Соломенской РГА Киева.

Вакцинироваться могут все желающие ежедневно с 11:00 до 16:00 по записи через электронную систему helsi.me (или без предварительной записи). Тем, у кого нет декларации с семейным врачом, необходимо иметь с собой паспорт и идентификационный код.

Получить международное свидетельство о вакцинации можно будет в своего семейного врача после прививки второй дозой вакцины, или же загрузить его в приложении "Дія".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Украине сделали более 64 тысяч прививок от COVID-19

ТРЦ расположен по адресу: улица Вадима Гетьмана, 6.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+4
Главное таких как ты в дурку определить. Как можно быть таким убогим?
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26.09.2021 23:57
+4
Израиль 3 октября «зеленый паспорт» тех, кто был полностью привит шесть месяцев назад и еще не сделал третью прививку, будет аннулирован !? Вы думаете в Украине будет как-то по другому !? То есть никаких выводов о поголовной вакцинации они и Мы так и не сделали...Жаль.. Выходит что - Проект Израиль планово сворачивается. Все по заветам Киссинджера?!?.пздц

Хочешь жить еще полгода - изволь ширнуться... А потом еще разик. И еще. И так пока не сдохнешь... Похоже евреи решили сами себе холокост устроить, а нам ЛохокостЗеАйболиты..





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27.09.2021 00:06
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Главное таких как ты в дурку определить. Как можно быть таким убогим?
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26.09.2021 23:57 Ответить
96% поголовья - они уже привили... 2-ве вакцины не помогли... но ****** третья именно ТРЕТЬЯ поможет им !!! У меня кста Нет оснований не верить пейсатым лохо-братьям!!!





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27.09.2021 00:14 Ответить
https://www.vesty.co.il/main/article/hyoo8jpxf

Минздрав добавляет, что корректировки будут включены в общее определение категорий вакцинированных:
■ Получившие две дозы вакцины - после 7 дней с момента первой прививки вакциной Pfizer или двух недель с момента прививки вакциной Moderna (не включая сам день вакцинации). Статус вакцинированного действует в течение 6 месяцев.
■ Получившие три дозы Pfizer - после 7 дней с момента прививки (не включая сам день прививки).
■ Тот, кто заболеет после трех прививок, в дальнейшем будет иметь статус "переболевший-привитый" (מחוסן-מחלים). Действие тав ярок будет для обладателей такого статуса ограничено 6 месяцами, после чего потребуется уточнение.

А яке поле для маніпуляцій відкривається ! Тепер буде море крику: всі ті, хто захворів після подвійного штрикання, але вже пройшло більше 6-ти місяців, в "новинах" і "звітах" "борців" подаватимуться як НЕЩЕПЛЕНІ. Оце прорив !
Вже більше 3х мільйонів тричі вкололи, але після рішення американців не рекомендувати 3-тю дозу (на яке ізраїльські "велетні думки" дуже сподівалися), ентузіазм в піддослідних іраїльських кроликів впав. Тому підігнали зміни до аусвайсу: треба ж стадо обштрикати.
Люди пишуть: "борці" та "експерти" вищать про те, що "бустерний укольчик" збільшує захист у 10 разів. Але перед цим тріщалося, що бовтушки "ефективні" на 93/95/97 відсотків. Тобто, третя ширка дає 930/950/970%. І стадо ковтає без питань.
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27.09.2021 03:03 Ответить
уточнення: американці не рекомендували 3тю дозу для широкого загалу, як "чемпіони світу".
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27.09.2021 03:04 Ответить
Ізраїль - високотехнологічна країна. Якось викрутяться. От була ідея причепити кожному ранець з баком ширки, катетер в вену - і постійно капати, поки не переможуть банановірус. Переможці виграють позачегрову кремацію, щоб потім нічого не можна було довести і малювати яку завгодно статистику.
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28.09.2021 08:46 Ответить
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27.09.2021 00:02 Ответить
Израиль 3 октября «зеленый паспорт» тех, кто был полностью привит шесть месяцев назад и еще не сделал третью прививку, будет аннулирован !? Вы думаете в Украине будет как-то по другому !? То есть никаких выводов о поголовной вакцинации они и Мы так и не сделали...Жаль.. Выходит что - Проект Израиль планово сворачивается. Все по заветам Киссинджера?!?.пздц

Хочешь жить еще полгода - изволь ширнуться... А потом еще разик. И еще. И так пока не сдохнешь... Похоже евреи решили сами себе холокост устроить, а нам ЛохокостЗеАйболиты..





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27.09.2021 00:06 Ответить
уколотым осталось только желтые звезды нашить
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27.09.2021 01:05 Ответить
Всё очень интересно , но мне лично не понятно , что делать , так как я еще не ширнулся 😆?
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27.09.2021 00:14 Ответить
Вы задаете так много вопросов, на которые уже каждый себе ответил сам.Да, это ужасно, но наших друзей-знакомых придется принимать какими они стали - ширанутыми. Да, это уже будет совершенно другой мир. Как-то выживем. Но хотелось бы с куражем, и для этого нужно пистить вакцинаторов всем Миром пока еще не слишком поздно !!! Пока Нас где-то 50% на 50% ....
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27.09.2021 00:27 Ответить
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27.09.2021 00:31 Ответить
Почему, что бы они не делали - делают "через ЖО..У"?!
С 11 до 16
Ещё и по предварительной записи.
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27.09.2021 00:43 Ответить
от желающих нет отбоя, надо больше центров массовой... нет, ешё массовее
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27.09.2021 00:54 Ответить
до 4-х? а дальше что, они бухают? все до 18 работают минимум
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27.09.2021 00:55 Ответить
"В Нью-Йорке непривитых от коронавируса медицинских работников могут заменить офицерами нацгрардии, которые имеют медподготовку. Такую возможность рассматривает губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул." - мир точно ипанулся с этим коронавирусом
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27.09.2021 05:21 Ответить
 
 