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Завтра в Києві відкриється ще один центр масової вакцинації проти COVID-19

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Завтра в Києві відкриється ще один центр масової вакцинації проти COVID-19

З 27 вересня в Києві почне роботу ще один центр масової вакцинації проти COVID-19, розташований у ТРЦ COSMO Multimall.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Солом'янської РДА Києва.

Вакцинуватися можуть усі охочі щодня з 11:00 до 16:00 за попереднім записом через електронну систему helsi.me (або без попереднього запису). Тим, у кого немає декларації із сімейним лікарем, необхідно мати із собою паспорт та ідентифікаційний код.

Отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію можна буде у свого сімейного лікаря після щеплення другою дозою вакцини або ж завантажити його в додатку "Дія".

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ТРЦ розташований за адресою: вулиця Вадима Гетьмана, 6.
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Топ коментарі
+4
Главное таких как ты в дурку определить. Как можно быть таким убогим?
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26.09.2021 23:57
+4
Израиль 3 октября «зеленый паспорт» тех, кто был полностью привит шесть месяцев назад и еще не сделал третью прививку, будет аннулирован !? Вы думаете в Украине будет как-то по другому !? То есть никаких выводов о поголовной вакцинации они и Мы так и не сделали...Жаль.. Выходит что - Проект Израиль планово сворачивается. Все по заветам Киссинджера?!?.пздц

Хочешь жить еще полгода - изволь ширнуться... А потом еще разик. И еще. И так пока не сдохнешь... Похоже евреи решили сами себе холокост устроить, а нам ЛохокостЗеАйболиты..





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27.09.2021 00:06
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Главное таких как ты в дурку определить. Как можно быть таким убогим?
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26.09.2021 23:57 Відповісти
96% поголовья - они уже привили... 2-ве вакцины не помогли... но ****** третья именно ТРЕТЬЯ поможет им !!! У меня кста Нет оснований не верить пейсатым лохо-братьям!!!





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27.09.2021 00:14 Відповісти
https://www.vesty.co.il/main/article/hyoo8jpxf

Минздрав добавляет, что корректировки будут включены в общее определение категорий вакцинированных:
■ Получившие две дозы вакцины - после 7 дней с момента первой прививки вакциной Pfizer или двух недель с момента прививки вакциной Moderna (не включая сам день вакцинации). Статус вакцинированного действует в течение 6 месяцев.
■ Получившие три дозы Pfizer - после 7 дней с момента прививки (не включая сам день прививки).
■ Тот, кто заболеет после трех прививок, в дальнейшем будет иметь статус "переболевший-привитый" (מחוסן-מחלים). Действие тав ярок будет для обладателей такого статуса ограничено 6 месяцами, после чего потребуется уточнение.

А яке поле для маніпуляцій відкривається ! Тепер буде море крику: всі ті, хто захворів після подвійного штрикання, але вже пройшло більше 6-ти місяців, в "новинах" і "звітах" "борців" подаватимуться як НЕЩЕПЛЕНІ. Оце прорив !
Вже більше 3х мільйонів тричі вкололи, але після рішення американців не рекомендувати 3-тю дозу (на яке ізраїльські "велетні думки" дуже сподівалися), ентузіазм в піддослідних іраїльських кроликів впав. Тому підігнали зміни до аусвайсу: треба ж стадо обштрикати.
Люди пишуть: "борці" та "експерти" вищать про те, що "бустерний укольчик" збільшує захист у 10 разів. Але перед цим тріщалося, що бовтушки "ефективні" на 93/95/97 відсотків. Тобто, третя ширка дає 930/950/970%. І стадо ковтає без питань.
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27.09.2021 03:03 Відповісти
уточнення: американці не рекомендували 3тю дозу для широкого загалу, як "чемпіони світу".
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27.09.2021 03:04 Відповісти
Ізраїль - високотехнологічна країна. Якось викрутяться. От була ідея причепити кожному ранець з баком ширки, катетер в вену - і постійно капати, поки не переможуть банановірус. Переможці виграють позачегрову кремацію, щоб потім нічого не можна було довести і малювати яку завгодно статистику.
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28.09.2021 08:46 Відповісти
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27.09.2021 00:02 Відповісти
Израиль 3 октября «зеленый паспорт» тех, кто был полностью привит шесть месяцев назад и еще не сделал третью прививку, будет аннулирован !? Вы думаете в Украине будет как-то по другому !? То есть никаких выводов о поголовной вакцинации они и Мы так и не сделали...Жаль.. Выходит что - Проект Израиль планово сворачивается. Все по заветам Киссинджера?!?.пздц

Хочешь жить еще полгода - изволь ширнуться... А потом еще разик. И еще. И так пока не сдохнешь... Похоже евреи решили сами себе холокост устроить, а нам ЛохокостЗеАйболиты..





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27.09.2021 00:06 Відповісти
уколотым осталось только желтые звезды нашить
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27.09.2021 01:05 Відповісти
Всё очень интересно , но мне лично не понятно , что делать , так как я еще не ширнулся 😆?
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27.09.2021 00:14 Відповісти
Вы задаете так много вопросов, на которые уже каждый себе ответил сам.Да, это ужасно, но наших друзей-знакомых придется принимать какими они стали - ширанутыми. Да, это уже будет совершенно другой мир. Как-то выживем. Но хотелось бы с куражем, и для этого нужно пистить вакцинаторов всем Миром пока еще не слишком поздно !!! Пока Нас где-то 50% на 50% ....
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27.09.2021 00:27 Відповісти
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27.09.2021 00:31 Відповісти
Почему, что бы они не делали - делают "через ЖО..У"?!
С 11 до 16
Ещё и по предварительной записи.
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27.09.2021 00:43 Відповісти
от желающих нет отбоя, надо больше центров массовой... нет, ешё массовее
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27.09.2021 00:54 Відповісти
до 4-х? а дальше что, они бухают? все до 18 работают минимум
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27.09.2021 00:55 Відповісти
"В Нью-Йорке непривитых от коронавируса медицинских работников могут заменить офицерами нацгрардии, которые имеют медподготовку. Такую возможность рассматривает губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул." - мир точно ипанулся с этим коронавирусом
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27.09.2021 05:21 Відповісти
 
 