Завтра в Києві відкриється ще один центр масової вакцинації проти COVID-19

З 27 вересня в Києві почне роботу ще один центр масової вакцинації проти COVID-19, розташований у ТРЦ COSMO Multimall.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Солом'янської РДА Києва.

Вакцинуватися можуть усі охочі щодня з 11:00 до 16:00 за попереднім записом через електронну систему helsi.me (або без попереднього запису). Тим, у кого немає декларації із сімейним лікарем, необхідно мати із собою паспорт та ідентифікаційний код.

Отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію можна буде у свого сімейного лікаря після щеплення другою дозою вакцини або ж завантажити його в додатку "Дія".

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ТРЦ розташований за адресою: вулиця Вадима Гетьмана, 6.