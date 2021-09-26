Завтра в Києві відкриється ще один центр масової вакцинації проти COVID-19
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
З 27 вересня в Києві почне роботу ще один центр масової вакцинації проти COVID-19, розташований у ТРЦ COSMO Multimall.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Солом'янської РДА Києва.
Вакцинуватися можуть усі охочі щодня з 11:00 до 16:00 за попереднім записом через електронну систему helsi.me (або без попереднього запису). Тим, у кого немає декларації із сімейним лікарем, необхідно мати із собою паспорт та ідентифікаційний код.
Отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію можна буде у свого сімейного лікаря після щеплення другою дозою вакцини або ж завантажити його в додатку "Дія".
ТРЦ розташований за адресою: вулиця Вадима Гетьмана, 6.
Топ коментарі
+4 Игорь Билык
показати весь коментар26.09.2021 23:57
+4 Игорь Монахов
показати весь коментар27.09.2021 00:06
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Будь ласка, зачекайте...
Минздрав добавляет, что корректировки будут включены в общее определение категорий вакцинированных:
■ Получившие две дозы вакцины - после 7 дней с момента первой прививки вакциной Pfizer или двух недель с момента прививки вакциной Moderna (не включая сам день вакцинации). Статус вакцинированного действует в течение 6 месяцев.
■ Получившие три дозы Pfizer - после 7 дней с момента прививки (не включая сам день прививки).
■ Тот, кто заболеет после трех прививок, в дальнейшем будет иметь статус "переболевший-привитый" (מחוסן-מחלים). Действие тав ярок будет для обладателей такого статуса ограничено 6 месяцами, после чего потребуется уточнение.
А яке поле для маніпуляцій відкривається ! Тепер буде море крику: всі ті, хто захворів після подвійного штрикання, але вже пройшло більше 6-ти місяців, в "новинах" і "звітах" "борців" подаватимуться як НЕЩЕПЛЕНІ. Оце прорив !
Вже більше 3х мільйонів тричі вкололи, але після рішення американців не рекомендувати 3-тю дозу (на яке ізраїльські "велетні думки" дуже сподівалися), ентузіазм в піддослідних іраїльських кроликів впав. Тому підігнали зміни до аусвайсу: треба ж стадо обштрикати.
Люди пишуть: "борці" та "експерти" вищать про те, що "бустерний укольчик" збільшує захист у 10 разів. Але перед цим тріщалося, що бовтушки "ефективні" на 93/95/97 відсотків. Тобто, третя ширка дає 930/950/970%. І стадо ковтає без питань.
Хочешь жить еще полгода - изволь ширнуться... А потом еще разик. И еще. И так пока не сдохнешь... Похоже евреи решили сами себе холокост устроить, а нам ЛохокостЗеАйболиты..
С 11 до 16
Ещё и по предварительной записи.