ВОЗ возобновит расследование происхождения COVID-19
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Всемирная организация здравоохранения возобновляет остановившееся расследование происхождения вируса COVID-19.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Wall Street Journal.
Официальные лица организации отметили, что время для того, чтобы определить, как началась пандемия, уходит.
Новая команда из примерно 20 ученых, включая специалистов по лабораторной безопасности и биозащите, генетиков и экспертов по болезням животных, разбирающихся в том, как вирусы распространяются из природы, собирается с мандатом на поиск новых доказательств в Китае и других странах.
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