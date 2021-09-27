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ВОЗ возобновит расследование происхождения COVID-19

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ВОЗ возобновит расследование происхождения COVID-19

Всемирная организация здравоохранения возобновляет остановившееся расследование происхождения вируса COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Wall Street Journal.

Официальные лица организации отметили, что время для того, чтобы определить, как началась пандемия, уходит. 

Новая команда из примерно 20 ученых, включая специалистов по лабораторной безопасности и биозащите, генетиков и экспертов по болезням животных, разбирающихся в том, как вирусы распространяются из природы, собирается с мандатом на поиск новых доказательств в Китае и других странах.

Также читайте: В ВОЗ предлагают лечить COVID-19 с помощью антител

Автор: Богдан Гуньковський
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А что там расследовать: Ковид-19 появился в связи с употреблением летючего кажана, причем сырого, бабусей в поселке Вухань ???
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27.09.2021 09:42 Ответить
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27.09.2021 10:18 Ответить
Шарик уже два года сидит по домам а оне надумали наконец.Эфективность этого органа равна нолю
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27.09.2021 10:21 Ответить
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27.09.2021 10:23 Ответить
НЕПРАВИЛЬНО! .....собирается с мандатом на поиск новых доказательств в Китае и во всех!!!! странах.
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27.09.2021 10:28 Ответить
 
 